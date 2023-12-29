إطلاق هاتف هونر إكس 50 برو بتصميم رائع وأداء فائق Honor X50 Pro

لقد كشفت هونر، الشركة المُصنِّعة للهواتف الذكية بصمت عن هاتفها الجديد هونر إكس 50 برو في الصين، وهو متاح حالياً في متجر Honor الرسمي بسعر ابتدائي يبلغ 395 دولارًا، يتوفر الهاتف في خيار واحد فقط من حيث الذاكرة 12 جيجابايت من الرام و256 جيجابايت من التخزين.

هاتف هونر إكس 50 برو المصدر موقع wccftech عدل عليها المحرر أبو عاصم إبراهيم

ولكن الخبر السار هو أن Honor X50 Pro يقدم خيارات فيما يتعلق بالألوان، حيث يتوفر في ما تسميه Honor باللونين Elegant Black و Cangshan Green، ويبدو كلاهما رائعًا ويجب أن يبرزا عن الهواتف الرائدة الحالية في السوق.

أبرز ملامح هونر إكس 50 برو

إلى جانب التصميم الأنيق، يأتي هاتف Honor X50 Pro بمواصفات قوية تحت الغطاء، يتميز بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، الذي قد لا يكون الأحدث والأعظم، ولكنه لا يزال يحمل ما يلزم لتقديم أداء على مستوى الهواتف الرائدة، مع 12 جيجابايت من الرام و256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، يمكن للجهاز التعامل بسلاسة مع المهام المتطلبة للموارد.

واجهة مذهلة وتكنولوجيا حديثة

على الواجهة الأمامية، يحتوي هونر إكس 50 برو على شاشة AMOLED بقياس 6.78 إنش. تأتي بدقة 2652 × 1200 بكسل، ويأتي الهاتف بحواف رفيعة ودعم معدل التحديث 120 هرتز، ما يتيج للشاشة تقديم تجربة مشاهدة سلسة وغامرة، تدعم اللوحة أيضًا PWM dimming بمعدل 1920 هرتز وقادرة على عرض 1.07 مليار لون.

عمر البطارية المُمتد مع تقنية مكافحة الشيخوخة

يأتي هاتف هونر إكس 50 برو ببطارية كبيرة بحجم 5800 مللي أمبير، مما يضمن الاستخدام المطول دون الحاجة المتكررة إلى الشحن، والجيد في البطارية هو أن الهاتف يأتي مع تقنية مكافحة الشيخوخة، والتي تعد بعمر أطول للبطارية.

أداء الكاميرا

في مجال الكاميرا، يحمل Honor X50 Pro مستشعرًا بدقة 108 ميجابكسل ككاميرا رئيسية على الجهة الخلفية، يتم إقرانه مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4. أما على الواجهة الأمامية فيأتي الجهاز بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.