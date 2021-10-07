تحفة شبابي رخيص السعر.. إطلاق هاتف أوبو Oppo A55 فور جي بميزات عالية رائعة

تحرص شركة أوبو الصينية على إطلاق هواتفها المتميزة ومنها هاتف أوبو Oppo A55 من فئة الهواتف المتميزة والشبابية الرائعة، حيث يتم عرض ذلك الهاتف في الأسواق بأسعار رخيصة للغاية مما يجعل الإقبال عليه كبيراً خلال الفترة الحالية، حيث أعلنت الشركة عن إطلاق هاتفها الشبابي المميز من الفئة المتوسطة رخيص السعر، حيث أعلنت الشركة عن المواصفات الرائعة والكبيرة التي جاءت في هاتفها الحديث.

هاتف أوبو Oppo A55 فور جي

ومن جانبه أكد موقع” Indian Express” ان هاتف أوبو الجديد من نسخة 4G يتمتع بعدد كبير من الميزات، كما أن سعره في متناول الأيد، الأمر الذي يجعله يتفوق على العديد من الهواتف المنافسة له من الشركات الأخرى المصنعة للهواتف الذكية، والتي منها شركة سامسونج وموتورلا وغيرها من الشركات المصنعة، ومن أهم المميزات لتي يتميز بها الهاتف الجديد.

مميزات الهاتف الجديد

أولاً: كاميرا بدقة عالية

يتميز هاتف أوبو Oppo A55 بدقة تصوير عالية

قد يهمك: • مواصفات وسعر Oppo F19s في السعودية ومصر

الكاميرات الخلفية مستشعر بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، مع وجود مستشعرين دقة 2 ميجابيكسل من أجل تصوير العمق والماكرو الكاميرا الأمامية بمستشعر 16 ميجابيكسل لتصوير السلفي ومكالمات الفيديو

ثانياً الشاشة

يأتي الهافت الجديد من شركة أوبو بشاشة من نوع LCD بقياس 6.51 بوصة، وبها معدل تحديث 60 هرتز، كما تتمتع بطبقة حماية بزجاج NEG T2X-1 المقوى كيميائياً، وكثافة بكسل 269 لكل بوصة، وبها جودة صورة + HD.

ثالثاً البطارية

يحتوي هاتف أوبو على بطارية كبيرة بسعة رائعة:

البطارية قوة 5000 مللي أمبير، حيث تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، كما أنه يحافظ على الشحن الليلي بنسبة 80% الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و6 جيجابايت، ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت.

رخيص السعر بمعالج ذو أداء جيد

يتميز الهاتف الجديد من شركة أوبو أنه رخيص السعر وبمواصفات رائعة، حيث أن به معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G35، وجاء بدقة تصنيع 12 نانومتر، وسوف يتم عرض الهاتف في السواق بسعر 210 دولار أمريكي وهو ما يعادل 3300 جنيه مصري، وأنه سوف يكون متاحاً للبيع في السواق الهندية من 11 أكتوبر 2021 الجاري ، وبعدها يتم عرضه في الدول العربية وجميع دول العالم تباعاً.