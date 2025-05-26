إطلاق هاتفي Super ZX وSuper ZX Pro بأسعار اقتصادية ومواصفات قوية

أعلنت شركة Acer رسميًا عن عودتها إلى سوق الهواتف الذكية عبر طرح هاتفيها الجديدين، وهما هاتف Super ZX وهاتف Super ZX Pro، واللذين تم الكشف عنهما لأول مرة في شهر أبريل الماضي.

ورغم الوعد بطرحهما بعد 10 أيام فقط من الإعلان، إلا أن الشركة تأخرت أكثر من شهر لتبدأ ببيعهما رسميًا اليوم، 26 مايو، على موقع أمازون الهند، وذلك اعتبارًا من الساعة 6 مساءً بتوقيت الهند (IST).

هاتف Super ZX: اقتصادي وبمواصفات لافتة

يمثل هاتف Acer Super ZX خيارًا اقتصاديًا في فئة الهواتف المبتدئة، ويعمل بمعالج Dimensity 6300 من ميدياتك، يأتي الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.7 بوصة بدقة 1080p، ويُطرح بخمسة خيارات من الذاكرة، تبدأ من 4 جيجابايت رام و64 جيجابايت سعة تخزين.

وتُبرز “إيسر” الهاتف باعتباره “أول هاتف في فئته”، إذ يأتي بكاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل مدعّمة بتقنيات تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي (AI Image Enhancement)، مع أفضل شاشة فائقة السطوع في هذه الفئة، وأسرع معالج بالنسبة لسعره، ويضم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة مع دعم للشحن السريع بقدرة 33 واط.

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هاتف Super ZX Pro: نسخة مطورة بمعالج أقوى

أما هاتف Acer Super ZX Pro فيأتي بمواصفات أعلى من شقيقه، حيث يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة، ومعالج أقوى من نوع Dimensity 7400، ودعم لذاكرة عشوائية تصل حتى 12 جيجابايت.

ورغم الفروقات في الشاشة والمعالج، إلا أن الهاتف يحتفظ بنفس الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، ونفس البطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة مع دعم 33 واط للشحن السريع.

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الأسعار والتوفر

يُطرح الهاتفان بأسعار تنافسية للغاية في السوق الهندية، وإليك السعر الخاص بكل طراز:

الطراز السعر بالروبية الهندية السعر التقريبي بالدولار الأمريكي Acer Super ZX ₹8,999 حوالي 105 دولارًا أمريكيًا Acer Super ZX Pro ₹17,999 حوالي 210 دولارات أمريكية

الهاتفان متاحان حاليًا للشراء عبر Amazon India، مع توقعات بتوسّع الطرح لاحقًا إلى أسواق أخرى إذا حققت المبيعات نتائج إيجابية.