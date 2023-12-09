أعلنت شركة كونامي (Konami) عن إصدار تحديث جديد للعبتها الرياضية eFootball 2024 بالإصدار رقم v3.2.0، يهدف هذا التحديث إلى تحسين تجربة المستخدم ويقدم مجموعة من الميزات الجديدة.

إطلاق تحديث جديد للعبة eFootball 2024 - مصدر الصورة VGA 4A

أحدث الميزات هو نمط اللعب الجديد المسمى “My League” الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يتيح هذا النمط للاعبين المشاركة في بطولات الدوري من جميع أنحاء العالم واللعب ضد الأندية الموجودة في هذه البطولات.

بالإضافة إلى ذلك يتضمن التحديث تحسينات في نمط اللعب الجماعي، حيث يمكن للاعبين الآن اللعب بمفردهم أو الانضمام إلى غرباء في غرف المباريات لتشكيل صداقات وروابط جديدة من خلال مباريات 3v3، كما ستتوفر أيضًا لعبة مصغرة يومية تمنح المستخدمين مكافآت متنوعة في كل يوم وشهر.

وبالإضافة إلى هذا الإصدار الجديد، أعلنت شركة كونامي عن أن التنسيق الجديد لبطولات “Football Championship” في عام 2024، ستتضمن تلك البطولات حدثين رئيسيين، بما في ذلك بطولة eFootball Championship Open بتنسيقها المعتاد، بالإضافة إلى التنسيق الجديد eFootball Championship Club Event.

هذه هي بعض الميزات والتحسينات التي تقدمها شركة كونامي في تحديثها الجديد للعبة eFootball 2024. يمكن للاعبين الاستمتاع بتحسينات التجربة والمشاركة في بطولات الدوري واللعب الجماعي بشكل أفضل.