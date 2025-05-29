إطلاق القمر الصناعي “شيجيان-26” لتعزيز القدرات التنموية الصينية

في تطور جديد في مجال الفضاء، أطلقت الصين اليوم الخميس، 29 مايو 2025، قمرًا صناعيًا جديدًا من طراز “شيجيان-26” إلى مداره، باستخدام صاروخ حامل من نوع “لونغ مارش-4 بي”. ويأتي هذا الإطلاق ضمن الجهود المستمرة لتعزيز قدرات البلاد في التكنولوجيا الفضائية.

وتمت عملية الإطلاق بنجاح في تمام الساعة 12:12 ظهرًا بتوقيت بكين، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية الواقع في شمال غرب الصين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “شينخوا”.

مهام القمر “شيجيان-26”

القمر الصناعي الجديد مخصص لدعم مجموعة من التطبيقات المدنية والتقنية، تشمل:

مراقبة وتخطيط استخدام الأراضي.

متابعة الظروف البيئية وتحليلها.

توفير بيانات دقيقة للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

رقم قياسي جديد ضمن سلسلة “لونغ مارش”

يمثل هذا الإطلاق العملية رقم 579 في سلسلة الإطلاقات التي نفذتها الصين باستخدام صواريخ “لونغ مارش”، مما يعكس التوسع المستمر في برنامجها الفضائي، وتراكم الخبرات في مجال تصميم وتشغيل أنظمة الإطلاق الفضائية.

الصين تواصل التقدم في سباق الفضاء

من خلال هذه الإطلاقات الناجحة، تؤكد الصين التزامها بتوسيع قدراتها الفضائية، وتطوير بنية تحتية تدعم استخدام الأقمار الاصطناعية في خدمة التنمية البيئية والاقتصادية، بما يعزز من مكانتها كقوة عالمية في مجالات التكنولوجيا والفضاء.