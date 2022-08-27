إطلاق الجهاز اللوحي Chuwi HiPad Max مع بطارية 7000 مللي أمبير في الساعة والمزيد
أطلقت شركة تصنيع الإلكترونيات الصينية Chuwi الجهاز اللوحي Chuwi HiPad Max الذي يعمل بنظام التشغيل Android 12 والمدعوم بمجموعة شرائح Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، وميزة الاتصال ببطاقتي SIM، كما ويأتي الجهاز مع بطارية تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة للاستخدام المطوّل، والمزيد من المواصفات، فلنلقِ نظرة على أبرزها.
Chuwi HiPad Max
المواصفات والميزات
- يحتوي الجهاز اللوحي Chuwi HiPad Max على شاشة مقاس 10.36 بوصة، التي تتميز بذروة سطوع تبلغ 400 شمعة، مع دقة FullHD تبلغ 2000 × 1200 بكسل، مما يوفر صورة واضحة ومفصلة، وتبلغ نسبة شاشة الجهاز إلى الجسم 84% مع حواف نحيفة تبلغ 7 مم من جميع جوانبه.
- يأتي الجهاز اللوحي أيضًا مع شهادة Wildevine L1 لبث مقاطع الفيديو عالية الدقة، ومع ذلك ليس من الواضح مدى صحة ادعاءات الشركة المصنعة حول سمك حافة الشاشة وفقًا للصور التسويقية التي تم إصدارها.
- يعمل الجهاز Chuwi HiPad Max بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 680 والتي هي عبارة عن مجموعة شرائح متوسطة المدى، وهي موجودة أيضًا في أجهزة Moto G42 و Moto G52 و Redmi Note 11، وهذه الشرائح رباعية النواة، وهي أربعة نوى ARM Cortex-A73 و Cortex-A53، بالإضافة إلى شريحة وحدة معالجة الرسومات Adreno 610.
- يحتوي الجهاز اللوحي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية قابلة للتوسيع تبلغ 128 جيجابايت.
- يوجد في الجزء الخلفي من الجهاز اللوحي كاميرا بدقة 8 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، بينما يوجد من الأمام كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.
- يمكن للجهاز اللوحي الاتصال بشبكات لاسلكية عبر Wi-Fi 802.11 .
- يزن الجهاز 440 جرامًا، وتبلغ أبعاده 246.5 × 156.25 × 8 ملم.
- جهاز Chuwi HiPad Max متاح حاليًا وحصريًا على متجر AliExpress، ويتم بيعه حاليًا بسعر 199.99 دولارًا أمريكيًا، ولكنه سيعود إلى سعره الأصلي في 26 أغسطس بعد انتهاء فترة العرض، والبالغ 399.98 دولارًا .
- يعمل الجهاز اللوحي بنظام التشغيل Android 12 خارج الصندوق .
شكرا على كل شيء جميل