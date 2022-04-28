إضافة TooMany Tabs من إضافات جوجل كروم الأفضل في تسريع التصفح وتنظيم النوافذ المفتوحة

أصبحت إضافات جوجل كروم للاندرويد أو سطح المكتب منتشرة بشكل كبير، فبعد أن أصبح متصفح جوجل كروم من المتصفحات الأكثر شهرة في العالم وزيادة عدد مستخدميه يومًا بعد يوم، حرص المصممين على تقديم كل ما هو جديد ومطور للحفاظ على نجاح المتصفح، ومن أهم هذه التطورات هي تلك الإضافات الجديدة والمطورة التي يتم تصميمها بصورة مستمرة للمساعدة في حل أي مشاكل قد تواجه المستخدم أثناء استخدام المتصفح وتسهل عمله عليه، وأهم وأقوى هذه الإضافات هي إضافة TooMany Tabs، والتي ستساعدك في حل أي مشكلة متعلقة بالسرعة أثناء تصفحك عبر متصفح جوجل كروم وذلك ما سنتناوله عن مزايا إضافة TooMany Tabs.

مزايا إضافة TooMany Tabs من إضافات جوجل كروم

• تعمل الإضافة بشكل تلقائي على عرض جميع التبويبات المفتوحة مع الحرص على فتح محتواها بشكل مصغر وذلك للتسهيل على المستخدم إمكانية إيجاد التبويب الذي يبحث عنه.

• تعمل الإضافة على تسريع عمل المتصفح من خلال القيام بتخزين الصفحات التي سبق فتحها والقيام بفتحها من جديد بطريقة سهلة وسريعة.

• تعمل الإضافة وبكل سهولة على تخزين جميع المواقع التي سبق فتحها والتي يمكنك الدخول إليها مرة أخرى من خلال الضغط على الإضافة ومن ثم القيام بالضغط على النافذة الخاصة بالموقع للدخول إليه من جديد وبكل سهولة.

• تمنحك الإضافة أيضًا توفيرًا لاستهلاك الكثير من ذاكرة الحاسوب وذلك من خلال توفيرها لتلك الصور المصغرة من صفحات الويب التي قمت بفتحها سابقًا.

• تتمكن الإضافة من منحك عرض رأسي وأفقي لجميع علامات التبويب الخاصة بالمواقع السابق فتحها، ومن ثم النقر على أي علامة تبويب لتتمكن من فتح أي موقع من جديد وفي ثانية واحدة.

• تسمح لك الإضافة القيام بتحديد جميع التبويبات التي تريد الإبقاء عليها وتوقف باقي التبويبات الأخرى الغير المستعملة وبالتالي الحفاظ على استهلاك الرام والمعالج.

طريقة عمل إضافة TooMany Tabs

• في البداية عليك القيام بزيارة السوق الإلكتروني الخاص بمتصفح جوجل كروم.

• من بعدها عليك القيام بالبحث عن الإضافة ومن ثم القيام بتحميلها إلى متصفحك الخاص أو قم بتحميلها من إضافات جوجل كروم من هنا مباشرة.

• قم بعدها بالدخول على جميع المواقع التي ترغب في دخولها ومن ثم الضغط على إضافة TooMany Tabs ،ومن بعدها الضغط على السهم الظاهر أمامك ليتم تخزين جميع تلك المواقع داخل الإضافة.

• وفي حالة رغبتك في فتح أيًا من تلك المواقع من جديد قم بالضغط على الإضافة ومن بعدها الضغط على أي موقع سبق حفظه داخل الإضافة ليتم فتحه في ثواني معدودة وبكل سهولة.