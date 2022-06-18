أحدث إضافات وأسلحة ورقصات فورت نايت| وإصلاح أخطاء باتل رويال Fortnite

إضافات وأسلحة ورقصات جديدة تم إتاحتها بالتحديث الجديد للعبة فورت نايت، وإصلاح لبعض أخطاء ومشكلات باتل رويال الأخيرة، كما تم إتاحة حدثي لعبة العمل الجماعي والخيانة الرائجة، مع إمكانية المشاركة فيهما بعد الحصول على الأسلحة المتنوعة، بالإضافة إلى إمكانية شراء حزمة النجوم من متجر Epic Games Store وستحصل على زينة الظهر والرقصة دون أي تكاليف إضافية.

أسلحة فورت نايت الجديدة

تم إجراء بعض التغييرات الجديدة بجانب الأسلحة التي تمت إضافتها، كما تم زيادة معدل ضرر الطلقات، وتوفير بندقية هجومية قوية ورشاش خفيف قتالي، وبندقية الدفعات الضاربة، والتي شملت زيادة ارتداد الطلقة الأولى منها، فيُمكنك اختيار أي من الأسلحة التالية لاستخدامها أثناء القتال:

كما يُمكن الحصول أيضًا على مجموعة أخرى من الأسلحة متعددة المهام مع حزمة Among Us الموجودة حاليًا في متجر عناصر Fortnite، بالإضافة إلى العديد من الرقصات والملابس والزينة الرائعة التي تتوفر بـ 10 ألوان مختلفة مثل (أحمر وأزرق وأخضر ووردي وبرتقالي وأسود وأبيض وأصفر وبني وأرجواني).

فورت نايت تُتيح شن الهجوم في وضع باتل رويال بلا بناء| وربح نقاط الخبرة

إصلاح إخطاء باتل رويال

كما تم إصلاح أخطاء ومشكلات باتل رويال التي كانت تواجه اللاعبين مثل انخفاض الأصوات، وعدم الشعور بالأعداء عند قدومهم، كما تم حل مشكلة تعذر تسجيل الدخول المستمر في اللعبة وحل مشكلة الخوادم والسيرفرات.