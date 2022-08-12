إضافات طال انتظارها.. أبل تطرح الإصدار التجريبي لنظامها الأحدث iOS 16

كشفت شركة أبل الأمريكية العملاقة عن إصدار النسخة التجريبية الخامسة من نظام iOS 16 للمطورين بغرض اختبارها قبل تعميمها للمستخدمين، وأقدمت على إحداث عدد من التغييرات الملحوظة في نظام تشغيل هواتف آيفون، بل وأضافت مميزات جديدة طال انتظارها.

واشتملت التغييرات الجديدة في نظام iOS 16 على عودة إظهار نسبة البطارية التي طال انتظارها إلى شريط الحالة، حيث أزالته أبل بدءًا من iPhone X بدعوى أنه لم تكن هناك مساحة كافية في شريط المهام لوضع نسبة البطارية، فيما كانت تظهر في الإصدارات السابقة على يسار رمز البطارية.

وفي هذا الإطار نستعرض التغييرات الجديدة التي يحتوي عليها نظام iOS 16 من شركة أبل.

صوت Find My الجديد

أتاحت شركة أبل صوتا جديدا ومميزا وذات مستوى أنقى وأعلى في نظام iOS 16 لدى بعض موديلات هواتف آيفون، وذلك عند استخدام خيار تشغيل الصوت في تطبيق Find My.

لقطات الشاشة

أتاحت شركة أبل تحرير لقطة شاشة بعد التقاطها بدلا من حذفها فقط كما في السابق، وعند أخذ لقطة الشاشة ثم النقر على “تم” يظهر خيار لنسخ وحذف اللقطة بدلاً من حذفها.

مكالمة طارئة

في نظام iOS 16 عند الضغط مطولاً على الزر الجانبي أو الضغط بسرعة للذهاب إلى شاشة الطوارئ، سيظهر اسم “مكالمة طارئة” (Emergency Call) بدلاً من Emergency SOS كما في الإصدارات السابقة.

نسبة مستوى البطارية في شريط الحالة

أتاح نظام iOS 16 عودة أيقونة البطارية في شريط الحالة لتُظهر النسبة المئوية الدقيقة للبطارية، ويمكن تفعيل الخاصية في قسم البطارية في تطبيق الإعدادات.

فإذا قمت بالتحديث إلى أحدث إصدار من الإصدار التجريبي، يجب عليك الانتقال إلى قائمة البطارية في الإعدادات والانعكاس على زر تبديل نسبة البطارية.

موعد الإصدار النهائي لنظام iOS 16

من المقرر أن يتم إطلاق نظام iOS 16 بشكل نهائي وإتاحته للمستخدمين خلال شهر سبتمبر المقبل، تزامنا مع إعلان شركة أبل عن هاتفها الأحدث آيفون 14.

كيفية تنزيل الإصدار التجريبي من iOS 16

للحصول على الإصدار التجريبي من iOS 16، يجب عليك التسجيل في برنامج Apple Beta Software. هذه خدمة مجانية متاحة لأي شخص لديه حساب Apple ID، وتتيح لك اختبار البرنامج قبل أن ينتقل إلى عامة الناس.

أثناء استخدام الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 16، تطلب Apple منك عدم مشاركة لقطات الشاشة أو مقاطع الفيديو الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لا يزال النظام قيد التجربة.

وباعتبار أن نظام iOS 16 قيد التجربة والتطوير، لذا يجب أن تتوقع أحيانًا التعرض لبعض الخلل في نظام تشغيل الهاتف أو التطبيقات التي قد تتعطل، لذا يجب تنزيل تطبيق يسمى Feedback على جهاز iPhone الخاص بك، حيث يمكنك من الإبلاغ عن الأخطاء أو طلب ميزات جديدة أو مجرد إعطاء Apple أفكارك حول iOS 16.