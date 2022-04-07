إضافة Video Downloader Plus من إضافات جوجل كروم للاندرويد الأقوى في تحميل جميع الفيديوهات والبث المباشر

يحتاج الكثيرين إلى تحميل الفيديوهات والصور والأغاني من الإنترنت دون الحاجة إلى تحميل تطبيقات إضافية إلى الهاتف، لكي تمكنهم من ذلك وذلك لما تضيفه من عبء على مساحة هاتفك، وبذلك تأتي إضافة Video Downloader Plus من إضافات جوجل بلاي للاندرويد لتحل تلك المشكلة وتسهل عملية تحميل الفيديوهات بطرق سلسة وبسيطة بدون أي تطبيقات أو برامج، فقط ما عليك فعله هو تحميل تلك الإضافة إلى متصفحك الخاص لتتمكن من تحميل أي فيديو ترغب فيه وبكل بساطة وبخطوات غاية في السهولة.

يمكنك الاعتماد الكلي على إضافة Video Downloader Plus لتتمكن من تحميل أي فيديو ترغبه إلى هاتفك الخاص وذلك من المواقع المختلفة بحيث تدعم تلك الإضافة عدد كبير من المواقع في المتصفحات المختلفة بفضل التطور المستمر الذي تشهده لتحظى على إرضاء جميع المستخدمين مع تسهيل لأي عملية تحميل خاصة بالفيديوهات أو الأغاني بأحجامها المختلفة.

مميزات إضافة Video Downloader Plus من إضافات جوجل كروم للاندرويد وسطح المكتب

• تمتلك الإضافة القدرة على تحميل أي فيديو أيًا كان حجمه من أي موقع ليس فقط اليوتيوب وإنما مواقع التواصل المختلفة وأيضًا مواقع الويب المتعددة لدى أي متصفح على الإنترنت.

• يمكنها تحميل أكثر من فيديو في أن واحد وتخزينها إلى هاتفك الخاص وبالامتداد الذي ترغبه.

• يمكنها اكتشاف وتحميل أي نوع من امتدادات الوسائط المختلفة سواء mp4 , swf , wmv وغيرهم من الامتدادات المتنوعة.

• الإضافة مجانية تمكنك يمكنك الحصول عليها وبكل سلاسة.

• لا تحتوي تلك الإضافة على أي إعلانات وبالتالي عدم وجود أي مقاطعة أثناء مشاهدتك للفيديوهات المحملة.

• وتأتي أقوى مزاياها هي قدرتها على تحميل فيديوهات البث المباشر التي يواجه العديد صعوبة في الحصول عليها وتحميلها.

• تمنحك أيضًا إمكانية تسجيل أي مقطع فيديو ترغب فيه عبر الإنترنت.

• لا تمتلك الإضافة حد للتحميل بحيث يمكنك تحميل كل ما تريد وقتما تريد وبأي مساحة كانت تلك الفيديوهات.

طريقة استخدام إضافة Video Downloader Plus للاندريد وسطح المكتب

• بداية عليك القيام بتحميل الإضافة من سوق إضافات جوجل كروم من هنا يمكنك البحث عليها وتحميلها إلى متصفك الخاص وبصورة مجانية تمامًا.

• في حالة رغبتك في تحميل أي فيديو من أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو من أيًا من مواقع الويب ما عليك سوى الوقوف على الفيديو الذي ترغب في تنزيله وفور الوقوف عليه ستظهر أمامك التبويب الخاص بالإضافة.

• قم بالضغط على الإضافة ومن ثم الضغط على زر التحميل Download لكي يتم تحميل الفيديو وبكل سهولة في ثواني معدودة إلى هاتفك الخاص.

• ويمكنك اتباع تلك الطريقة في تحميل أي فيديو من أي مكان وبضغطة زر واحدة فقط.