تقنية

إصدار iOS 16.4.1 لأجهزة iPhone يتضمن تحديثات أمنية حرجة وإصلاحات للإيموجي وSiri”

كمال بلهادي

أصدرت شركة Apple تحديثًا جديدًا لإصلاح الأخطاء والثغرات، وهو iOS 16.4.1، لمستخدمي iPhone، والذي يتضمن تحديثات أمنية مهمة وإصلاحات للأخطاء المتعلقة بـ Siri والإيموجي. ويتوفر التحديث لجميع إصدارات iPhone التي يمكنها تشغيل iOS 16، والتي تشمل iPhone 8 والأحدث. حجم التحديث هو 299.2 ميجابايت ويأتي برقم الإصدار 20E252.

وتشمل إحدى الإصلاحات الرئيسية في التحديث الإيموجي لـ Pushing Hands، حيث لم تظهر الإصدارات السابقة لهذا الإيموجي تغييرات لون الجلد. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في استجابة Siri، والتي تم التعامل معها أيضًا في هذا التحديث.

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إصدار iOS 16.4.1 لأجهزة iPhone يتضمن تحديثات أمنية حرجة وإصلاحات للإيموجي وSiri"

والأهم من ذلك، يتضمن إصدار  iOS 16.4.1 تحديثات أمنية لإصلاح ثغرتين يتم استغلالهما بنشاط: IOSurfaceAccelerator و WebKit. يمكن للأولى أن تسمح بتنفيذ رمز تعسفي بامتيازات النواة، في حين يمكن للثانية أن تؤدي إلى تنفيذ رمز تعسفي عند معالجة محتوى ويب خبيث، وتدرك Apple أنه يمكن أن تكون هذين المشكلتين قد تم إستغلالهما بنشاط.

وعلى الرغم من بعض الانقطاعات الحديثة في تطبيق الطقس، لا يتضمن هذا التحديث أي مشاكل في التطبيق، حيث إن معظم المشاكل هي خاصة بالخادم ويمكن حلها دون الحاجة إلى تحديث iOS.

إصدار iOS 16.4.1 لأجهزة iPhone يتضمن تحديثات أمنية حرجة وإصلاحات للإيموجي وSiri"

ملخص تحديث iOS 16.4.1

تحديث iOS 16.4.1 يتضمن بعض التحسينات وإصلاحات الأخطاء، بما في ذلك إصلاح مشكلة عدم ظهور إيموجي Pushing hands بتغييرات لون الجلد، وإصلاح مشكلة عدم استجابة Siri في بعض الحالات، وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن التحديث أيضًا تحديثات أمنية لحل بعض المشاكل في برنامج IOSurfaceAccelerator، الذي كان يُطبق تنفيذ رمز تعسفي بامتيازات النواة، وتم حل هذه المشكلة بتحسين التحقق من الإدخال.

كما تم إصلاح المُتصفح WebKitor،الذي كان يؤدي لمعالجة محتوى ويب خبيث بتنفيذ رمز تعسفي، وتم حل المشكلة بتحسين إدارة الذاكرة.

ويُمكن للمستخدمين تحديث أجهزتهم iPhone إلى iOS 16.4.1، عن طريق التوجه إلى تطبيق الإعدادات، واختيار العام، ثم اختيار تحديث البرامج، ومن المهم الحفاظ على تحديث أجهزة iPhone الخاصة بك بأحدث التحديثات البرمجية لضمان أمان ووظائف الجهاز.

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كمال بلهادي

كاتب ومدون على موقع نجوم مصرية٬ عملي الأساسي مُختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد إستخدام بعض برامج المُونتاج والفوتوشوب٬ مُهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية وأهم ما يدور في الساحة العربية من أخبار مُتنوعة، أعمل على نقل خبر إلى القارئ العربي من خلال نجوم مصرية.

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