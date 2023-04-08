إصدار iOS 16.4.1 لأجهزة iPhone يتضمن تحديثات أمنية حرجة وإصلاحات للإيموجي وSiri”

أصدرت شركة Apple تحديثًا جديدًا لإصلاح الأخطاء والثغرات، وهو iOS 16.4.1، لمستخدمي iPhone، والذي يتضمن تحديثات أمنية مهمة وإصلاحات للأخطاء المتعلقة بـ Siri والإيموجي. ويتوفر التحديث لجميع إصدارات iPhone التي يمكنها تشغيل iOS 16، والتي تشمل iPhone 8 والأحدث. حجم التحديث هو 299.2 ميجابايت ويأتي برقم الإصدار 20E252.

وتشمل إحدى الإصلاحات الرئيسية في التحديث الإيموجي لـ Pushing Hands، حيث لم تظهر الإصدارات السابقة لهذا الإيموجي تغييرات لون الجلد. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في استجابة Siri، والتي تم التعامل معها أيضًا في هذا التحديث.

والأهم من ذلك، يتضمن إصدار iOS 16.4.1 تحديثات أمنية لإصلاح ثغرتين يتم استغلالهما بنشاط: IOSurfaceAccelerator و WebKit. يمكن للأولى أن تسمح بتنفيذ رمز تعسفي بامتيازات النواة، في حين يمكن للثانية أن تؤدي إلى تنفيذ رمز تعسفي عند معالجة محتوى ويب خبيث، وتدرك Apple أنه يمكن أن تكون هذين المشكلتين قد تم إستغلالهما بنشاط.

وعلى الرغم من بعض الانقطاعات الحديثة في تطبيق الطقس، لا يتضمن هذا التحديث أي مشاكل في التطبيق، حيث إن معظم المشاكل هي خاصة بالخادم ويمكن حلها دون الحاجة إلى تحديث iOS.

ملخص تحديث iOS 16.4.1

تحديث iOS 16.4.1 يتضمن بعض التحسينات وإصلاحات الأخطاء، بما في ذلك إصلاح مشكلة عدم ظهور إيموجي Pushing hands بتغييرات لون الجلد، وإصلاح مشكلة عدم استجابة Siri في بعض الحالات، وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن التحديث أيضًا تحديثات أمنية لحل بعض المشاكل في برنامج IOSurfaceAccelerator، الذي كان يُطبق تنفيذ رمز تعسفي بامتيازات النواة، وتم حل هذه المشكلة بتحسين التحقق من الإدخال.

كما تم إصلاح المُتصفح WebKitor،الذي كان يؤدي لمعالجة محتوى ويب خبيث بتنفيذ رمز تعسفي، وتم حل المشكلة بتحسين إدارة الذاكرة.

ويُمكن للمستخدمين تحديث أجهزتهم iPhone إلى iOS 16.4.1، عن طريق التوجه إلى تطبيق الإعدادات، واختيار العام، ثم اختيار تحديث البرامج، ومن المهم الحفاظ على تحديث أجهزة iPhone الخاصة بك بأحدث التحديثات البرمجية لضمان أمان ووظائف الجهاز.