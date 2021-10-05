إصدار Android 12 .. قائمة الأجهزة المؤكدة للحصول على التحديث الجديد

مع قرب طرح إصدار Android 12 رسميًا والذي وصل إلى المرحلة المستقرة قبل الإطلاق، يزيد البحث والاستفسار عن موعد حصول أجهزتهم التي تعمل بنظام التشغيل اندرويد على التحديث الجديد، وفيما إذا كانت أجهزتهم مؤهلة للحصول على التحديث الجديد، ولكن لسوء الحظ فإن مالكي هواتف Google Pixel ، لا يزال نظام التشغيل لديهم غير متاح بعد، وسيستمر على هذا النحو لعدة أيام أخرى على الأقل، وأوضحت مدونة مطوري Android الوقت المقدر للوصول إلى الإصدار الجديد وهو “خلال الأسابيع القليلة المقبلة” بالنسبة لأجهزة Pixel ، وفي وقت لاحق من هذا العام سيصل التحديث لأجهزة Samsung Galaxy، و OnePlus، و Oppo، و Realme و Tecno و Vivo و Xiaomi.

إصدار Android 12

الهواتف المؤكد حصولها على إصدار Android 12 الجديد

بالطبع يمكن لأولئك الذين يشكلون جزءًا من البرامج التجريبية التي تطلقها الشركات المصنعة، تجربة تحديث أندرويد 12 قبل طرحه على نطاق واسع، وعادة ما تطرح جوجل إصدار أندرويد جديد على Pixels بمجرد وصولها إلى AOSP، وفيما يلي قائمة بالهواتف الذكية المؤكد حصولها على إصدار Android 12 الجديد:

أجهزة Google

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Xiaomi

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Pad 5 / Pad 5 Pro / Pad 5 Pro 5G

Mi 11 Lite 4G / 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Mi 10 / 10 Pro / 10 Ultra / 10 Lite 5G

Mi 10T / 10T Pro / Redmi K30S Ultra

Mi 10i / 10T Lite / Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30 Pro / Zoom / Poco F2 Pro

Redmi K30 5G / 5G Racing / K30i 5G

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro / Pro Max /

Redmi 10 5G

Redmi 10T

Redmi Note 8 (2021)

POCO X3 Pro

POCO F3 GT / Redmi K40 Gaming

POCO M3 Pro 5G

OnePlus

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord

OnePlus Nord CE

Oppo

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2

Find X2 S10

Oppo Reno6 Pro+ 5G

Oppo Reno6 Pro+ 5G

Oppo Reno6 Pro 5G

Oppo Reno6 5G

Oppo Ace2

Oppo Ace2 EVA

Oppo RenoS Pro+ 5G

Oppo RenoS Pro+ 5G

Oppo RenoS Pro 5G

Oppo RenoS 5G

Oppo Reno5

Oppo K 5G

Oppo K9 5G

Oppo A95 5G

Oppo A93 5G

Oppo Reno Ace

Oppo Reno Ace

Oppo Reno 10x

Oppo Reno

Oppo Reno4 Pro 5G

Oppo Reno4 5G Edition

Oppo Reno4 SE 5G

Oppo Reno3 Pro 5G

Oppo Reno3 Pro 5G

Oppo Reno3 5G Edition

Oppo Reno3

Oppo K9 Pro 5G

Oppo K7

Oppo K7x

Oppo A93s 5G

Oppo A92s 5G

Oppo A72 5G

Oppo A55 5G

Oppo A53 5G

Tecno

Tecno Camon 17

سامسونج

لم تؤكد Samsung الهواتف التي ستحصل على تحديث إصدار Android 12، ولكن القائمة التالية وهي ليست نهائية، متوقع أن تحصل على التحديث، وقد تتم إضافة المزيد من الأجهزة أو إزالتها في الأسابيع القادمة وتشمل القائمة:

سلسلة جالاكسي اس

سلسلة Galaxy S21

سلسلة Galaxy S20

Galaxy S20 FE (LTE / 5G)

سلسلة Galaxy S10

سلسلة Galaxy Note

سلسلة جالكسي نوت 20

سلسلة جالكسي نوت 10

سلسلة Galaxy Z

جالكسي فولد

هاتف Galaxy Z Fold 2 5G

جالكسي Z فولد 3

سلسلة Galaxy Z Flip

هاتف Galaxy Z Flip 3

سلسلة جالكسي A

جالكسي A71 / 5G

جالكسي A51 / 5G

جالكسي A52 / 5G

جالاكسي A52s

جالاكسي A72

جالكسي A90 5G

جالاكسي A01

جالكسي A11

جالاكسي A22 5G

سلسلة جالكسي M

جالاكسي ام 42 5 جي

جالاكسي ام 21

جالاكسي ام 32

جالاكسي ام 51

سلسلة جالكسي F

جالاكسي F41

جالاكسي F62

جالاكسي F22

سلسلة جالكسي تاب