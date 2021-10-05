إصدار Android 12 .. قائمة الأجهزة المؤكدة للحصول على التحديث الجديد
مع قرب طرح إصدار Android 12 رسميًا والذي وصل إلى المرحلة المستقرة قبل الإطلاق، يزيد البحث والاستفسار عن موعد حصول أجهزتهم التي تعمل بنظام التشغيل اندرويد على التحديث الجديد، وفيما إذا كانت أجهزتهم مؤهلة للحصول على التحديث الجديد، ولكن لسوء الحظ فإن مالكي هواتف Google Pixel ، لا يزال نظام التشغيل لديهم غير متاح بعد، وسيستمر على هذا النحو لعدة أيام أخرى على الأقل، وأوضحت مدونة مطوري Android الوقت المقدر للوصول إلى الإصدار الجديد وهو “خلال الأسابيع القليلة المقبلة” بالنسبة لأجهزة Pixel ، وفي وقت لاحق من هذا العام سيصل التحديث لأجهزة Samsung Galaxy، و OnePlus، و Oppo، و Realme و Tecno و Vivo و Xiaomi.
إصدار Android 12
الهواتف المؤكد حصولها على إصدار Android 12 الجديد
بالطبع يمكن لأولئك الذين يشكلون جزءًا من البرامج التجريبية التي تطلقها الشركات المصنعة، تجربة تحديث أندرويد 12 قبل طرحه على نطاق واسع، وعادة ما تطرح جوجل إصدار أندرويد جديد على Pixels بمجرد وصولها إلى AOSP، وفيما يلي قائمة بالهواتف الذكية المؤكد حصولها على إصدار Android 12 الجديد:
أجهزة Google
- Pixel 3
- Pixel 3 XL
- Pixel 3a
- Pixel 3a XL
- Pixel 4
- Pixel 4 XL
- Pixel 4a
- Pixel 4a 5G
- Pixel 5
Xiaomi
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi Pad 5 / Pad 5 Pro / Pad 5 Pro 5G
- Mi 11 Lite 4G / 5G
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Mi 10 / 10 Pro / 10 Ultra / 10 Lite 5G
- Mi 10T / 10T Pro / Redmi K30S Ultra
- Mi 10i / 10T Lite / Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi K30 Pro / Zoom / Poco F2 Pro
- Redmi K30 5G / 5G Racing / K30i 5G
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 Pro / Pro Max /
- Redmi 10 5G
- Redmi 10T
- Redmi Note 8 (2021)
- POCO X3 Pro
- POCO F3 GT / Redmi K40 Gaming
- POCO M3 Pro 5G
OnePlus
- OnePlus 9
- OnePlus 9 Pro
- OnePlus 9R
- OnePlus 8
- OnePlus 8 Pro
- OnePlus 8T
- OnePlus 7
- OnePlus 7 Pro
- OnePlus 7T
- OnePlus 7T Pro
- OnePlus Nord 2
- OnePlus Nord
- OnePlus Nord CE
Oppo
- Oppo Find X3 Pro
- Oppo Find X3 Pro
- Oppo Find X3
- Oppo Find X2 Pro
- Oppo Find X2 Pro
- Oppo Find X2
- Find X2 S10
- Oppo Reno6 Pro+ 5G
- Oppo Reno6 Pro+ 5G
- Oppo Reno6 Pro 5G
- Oppo Reno6 5G
- Oppo Ace2
- Oppo Ace2 EVA
- Oppo RenoS Pro+ 5G
- Oppo RenoS Pro+ 5G
- Oppo RenoS Pro 5G
- Oppo RenoS 5G
- Oppo Reno5
- Oppo K 5G
- Oppo K9 5G
- Oppo A95 5G
- Oppo A93 5G
- Oppo Reno Ace
- Oppo Reno Ace
- Oppo Reno 10x
- Oppo Reno
- Oppo Reno4 Pro 5G
- Oppo Reno4 5G Edition
- Oppo Reno4 SE 5G
- Oppo Reno3 Pro 5G
- Oppo Reno3 Pro 5G
- Oppo Reno3 5G Edition
- Oppo Reno3
- Oppo K9 Pro 5G
- Oppo K7
- Oppo K7x
- Oppo A93s 5G
- Oppo A92s 5G
- Oppo A72 5G
- Oppo A55 5G
- Oppo A53 5G
Tecno
- Tecno Camon 17
سامسونج
لم تؤكد Samsung الهواتف التي ستحصل على تحديث إصدار Android 12، ولكن القائمة التالية وهي ليست نهائية، متوقع أن تحصل على التحديث، وقد تتم إضافة المزيد من الأجهزة أو إزالتها في الأسابيع القادمة وتشمل القائمة:
سلسلة جالاكسي اس
- سلسلة Galaxy S21
- سلسلة Galaxy S20
- Galaxy S20 FE (LTE / 5G)
- سلسلة Galaxy S10
سلسلة Galaxy Note
- سلسلة جالكسي نوت 20
- سلسلة جالكسي نوت 10
سلسلة Galaxy Z
- جالكسي فولد
- هاتف Galaxy Z Fold 2 5G
- جالكسي Z فولد 3
- سلسلة Galaxy Z Flip
- هاتف Galaxy Z Flip 3
سلسلة جالكسي A
- جالكسي A71 / 5G
- جالكسي A51 / 5G
- جالكسي A52 / 5G
- جالاكسي A52s
- جالاكسي A72
- جالكسي A90 5G
- جالاكسي A01
- جالكسي A11
- جالاكسي A22 5G
سلسلة جالكسي M
- جالاكسي ام 42 5 جي
- جالاكسي ام 21
- جالاكسي ام 32
- جالاكسي ام 51
سلسلة جالكسي F
- جالاكسي F41
- جالاكسي F62
- جالاكسي F22
سلسلة جالكسي تاب
- سلسلة Galaxy Tab S7
- سلسلة Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab A 8.4
- سلسلة Galaxy Tab A7
- جالاكسي تاب أكتيف 3