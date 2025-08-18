إصدار ثوري من جوجل “جيما 3” بقدرات هائلة واستهلاك طاقة منخفض

جوجل تطلق إصدارًا جديدًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي “جيما 3”

أعلنت شركة جوجل الأمريكية عن إطلاق إصدار جديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة للمهام، تحت اسم “جيما 3″، والذي يأتي بقدرات متطورة ومعاملات ضخمة تضيف له دقة وكفاءة أعلى في الاستخدام.

قرات ومعاملات متطورة

الإصدار الجديد من “جيما 3” يحتوي على:

– 270 مليون معامل مدمج لضبط المهام بدقة.

– 170 مليون معلمة تضمين لدعم مفردات ضخمة تصل إلى 256 ألف كلمة.

– 100 مليون معلمة تحويل للتعامل مع الرموز النادرة وتخصيص الاستخدامات.

ويتميز النموذج بأنه مُصمم لهيكلة النصوص ومتابعة التعليمات بكفاءة عالية، مع الحفاظ على استهلاك منخفض للطاقة.

كفاءة في استهلاك الطاقة

أشارت جوجل إلى أن الاختبارات الداخلية على هاتف Pixel 9 Pro SoC أظهرت أن الإصدار المُكمّم (INT4) استهلك فقط 0.75% من طاقة البطارية خلال 25 محادثة، وهو ما يعكس كفاءته في العمل على الأجهزة المحمولة.

استخدامات مخصصة

رغم أن النموذج الجديد غير مُصمم للمحادثات المعقدة، إلا أنه مناسب لتطبيقات متعددة مثل:

– تصنيف النصوص.

– استخراج الكيانات.

– فحوصات الامتثال.

– توجيه الاستعلامات.

– الكتابة الإبداعية.

فلسفة جوجل

تؤكد جوجل أن “جيما 3” يمثل الأداة المثالية لفلسفتها في العمل، حيث يُعد نموذجًا أساسيًا عالي الجودة قادرًا على اتباع التعليمات بدقة فور تشغيله، بينما تكمن قوته الحقيقية في الضبط الدقيق (Fine-tuning) ليلائم مختلف المجالات.