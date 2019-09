إشارة تردد قناة اون سبورت الرياضية : on sport سبتمبر 2019 الناقلة مباريات الدوري العام بمصر والبطولات المصرية

إشارة تردد قناة اون سبورت الرياضية : on sport وهي القناة التي تقوم ببث مباشر لجميع مباريات الدوري العام المصري في الموسم الجديد، كما تقوم ببث الكثير من الأحداث واللقاءات الرياضية الهامة، والتي يتابعها بشغف بالغ الجمهور المصري والعربي من عشاق الرياضة، خاصة الساحرة المستديرة كرة القدم، كما تقوم إشارة تردد قناة أون سبورت on sport بنقل بعض مباريات قناة تشيلسي الانجليزية، حيث تقوم قناة أون سبورت on sport الرياضية بنقلها بعد بثها المباشر بيوم أو بيومين، وتمتلك قناة أون سبورت بالاشتراك مع بعض المصرية الرياضية الأخرى، الحق الحصري في بث مباريات الدوري المصري.







وقناة أون سبورت هي قناة ضمن باقة قنوات أون المتنوعة، ومن الجدير بالذكر أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة هو المالك الحالي لباقة مجموعة قنوان أون المختلفة، وذلك بعد ما قام بشراؤها من رجل الأعمال نجيب ساويرس، وقد قامت باقة قنوات أون بتحديث المحتوي الذي تقوم ببثه، حيث أصبحت باقة قنوات أون ذات محتوي شامل يغطي كافة الأذواق المصرية والعربية. ولهذا أصبحت مجموعة أون تتربع على عرش القنوات الفضائية المصرية المجانية.

إشارة تردد قناة اون سبورت الرياضية on sport







القناة التردد الترميز معدل تصحيح الخطأ تردد أون سبورت on sport الرياضية 10853 (H) 27500 5/6

وقناة أون سبوت الرياضية هي قناة رياضية شابة تتمتع بالحيوية، اتسع صيتها مؤخراً بالعالم العربي، وتتميز بأنها قناة رياضية مجانية، ولذلك تدخل كل بيت ويتابعها الجميع بشغف، وتتميز أيضا ببرامجها الجذابة، ومنها برنامج مساء الأنوار للكابتين مدحت شلبي، وكذلك العديد من الاستوديوهات التحليلية المتميزة، والتي تذاع قبل وأثناء وبعد كل مباراة، وتقوم القناة دائما باستضافة أشهر المعلقين والمحللين الرياضيين.

إشارة تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية







لذلك نعرض عليكم بأيسر الطرق طريقة الحصول على تردد قناة أون سبورت، وذلك بعدما ارتفع البحث عن ترددها مؤخراً.

إشارة تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية ومباريات الدوري المصري والانجليزي

قام أيضا السيد احمد أبو هشيمة، مالك القناة، بشراء حقوق عرض مباريات قناة تشيلسي الانجليزية، مباريات الدوري الانجليزي، هي الأخرى، ويتم عرضها على القناة بعد نقلها على قناة تشيلسي بيوم أو يومين، ومباريات كاس أوروبا والدوري الإيطالي والأسباني.

أهم البرامج الرياضية على تردد قناة أون سبورت on sport الرياضية

برنامج مساء الأنوار ويقدمه مدحت شلبي، وهو عبارة عن أستوديو تحليلي يحلل المباريات فنيا.

برنامج خاص مع سيف، يقدمه سيف زاهر، ويذاع من الأحد إلى الخميس.

برنامج استاد مصر يقدمه باقة كبيرة من كبار محللي الرياضة في مصر.

اضبط جهاز استقبالك على تردد أون سبورت وتابع جميع مباريات الدوري المصري بعدما قامت أون سبورت براء الحقوق الحصرية لبث المباريات، وتابع أيضا عرض لمباريات قناة تشيلسي بعد أن يتم نقلها بيوم أو بيومين.

تقوم قناة أون سبورت بعرض مباريات الدوري الأوروبي ومباريات كاس أوربا والدوري الإيطالي والأسباني على شاشتها، وسيتم عرض جميع المباريات الأوروبية، مباريات الدوري الانجليزي وكأس أوروبا على أون سبورت.

قناة أون سبوت استطاعت في فترة وجيزة أن تجتذب شريحة كبيرة من محبي ومشاهدي الرياضة عموما، وكرة القدم خصوصاً، وقناة أون سبورت تبث حاليا ومباشر البطولة العربية للأندية والتي يشاهدها العرب من مشرقهم لمغربهم.