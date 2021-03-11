إشارة تردد قناة الجديد al jadeed tv اللبنانية بعد التحديث 2021 بجودة اتش دي

انتقلت قناة الجديد الفضائية للبث على قمر عرب سات بدلاً من نايل سات، في تحول مهم، افقد الكثير اشارة القناة، لذلك يبحث الكثيرين عن تردد قناة الجديد 2021 اللبنانية بعد التحديث على ساتل عرب سات@ بدر 4، لاعادة ضبط واستقبال بث القناة مرة اخرى والتي تظهر بإسم al jadeed، وهي قناة لبنانية خاصة تصنع محتواها الخاص في شكل برامج متنوعة منها ماهو سياسي وفني وكوميدي وتقديم عروض الافلام والمسلسلات كجزء اساسي من خطة البث، القناة مجانية بتشفير مفتوح، كانت بداية بثها الفعلي في سنة 1992 والتي تاسست على يد مالكها رجل الاعمال تحسين الخياط، ومنذ ذلك الوقت تعرضت لمضايقات وضغطوعات بسبب دورها الكاشف عن المستور في كل الاصعدة، ما ادى بالنهاية الى اغلاقها، قبل ان تستأنف القناة نشاطها في عام 2001، تلى ذلك ببضع سنوات تعريب اسم القناة ليصبح الجديد بدلاً من اسم “نيو تي ف” “باللغة الانجليزية التي كانت عليها منذ نشاتها الاولى.

AL JADEED CHANNEL

صنعت قناة الجديد اللبنانية al jadeed tv hd لها قاعدة جماهيرية كبيرة في العديد من البلدان، وليس فقط في لبنان لوحده، وذلك لمنهجها الاعلامي المحايد في تغطية الاخبار وتقديم برامج حوارية مباشرة تستفهم المواضيع وتتداول القضايا بدون اسقف وماقشتها الملفات الساخنة بكل جراة والربط بالنقاشات المعمقة التي توضح ما يحدث على الساحة، وبكل تاكيد دعمها لتبادل وجهات النظر وجعلها منصة مؤثرة في توجيه المعلومات.

تردد قناة الجديد اللبنانية 2021 الجديد

القمر الصناعي التردد القطبية معدل الترميز تصحيح الخطا عرب سات بدر 4 11977 عمودي v 27500 3/4

هذا ما لدينا من تفاصيل تردد قناة تلفزيون الجديد اللبناني 2021 وبمجرد ادخال معطيات التردد البثي الخاص بالقناة في اعدادات جهاز الاستقبال ثم عمل حفظ، ستكون القناة متوفرة بلا تأخير.