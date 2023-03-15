إستعداد شركة مايكروسوفت لإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي”جي بي تي 4″ يحاكي البشر

أفادت شركة (أوبن إيه.آي) الناشئة يوم أمس الثلاثاء بأنها تستعد لإطلاق نموذج قوي من الذكاء الاصطناعي يعرف باسم (جي.بي.تي-4)، وهو ما يفتح الطريق أمام انتشار تلك التكنولوجيا التي تحاكي البشر ويزيد من المنافسة بين داعميها مايكروسوفت وألفابت التابعة لغوغل.

وأوضحت الشركة، التي طوّرت روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي)، في منشور على مدونتها أن أحدث تقنياتها هي “متعددة الوسائط”، مما يعني أنه يمكن إطعام النموذج بالصور والرسائل النصية لتشجيعه على إنشاء المحتوى.

وسيتاح ميزة إدخال النص لمشتركي “تشات جي.بي.تي بلس” ولمطوري البرمجيات بناءً على قائمة الانتظار، في حين أن ميزة إدخال الصور لا تزال تخضع لعملية المراجعة والاختبار.

يتناول الإطلاق المرتقب لنموذج الذكاء الاصطناعي (جي.بي.تي-4)، الذي يتطور باستمرار، الطريقة التي يمكن من خلالها أن يساعد موظفو المكاتب في القيام بمهام أكثر فاعلية، بالإضافة إلى المنافسة بين شركات التكنولوجيا للفوز بأعمال في هذا المجال.

وأفاد مسؤول تنفيذي في مايكروسوفت بأن (جي.بي.تي-4) يساعد في تحسين أداء محرك البحث “بينغ”.

كما أعلنت غوغل في وقت سابق من يوم الثلاثاء عن “عصا سحرية” لبرمجياتها التي تستطيع صياغة أي مستند تقريبا، وذلك بعد أيام من الموعد المتوقع لإطلاق مايكروسوفت لنموذج يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعالجة النصوص المنافس “وورد”، والذي من المحتمل أن يتم دعمه من قبل “أوبن إيه.آي”.