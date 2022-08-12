إزاي تختفي مؤقتا من واتساب WhatsApp بدون حذفه

من منا لا يعرف تطبيق واتساب WhatsApp، فقد أصبح هذا التطبيق يشكل جزءا كبيرا من حياتنا اليومية حيث يستخدمه البعض منا في الدراسة والبعض في العمل والبعض الآخر في الدردشة والتواصل مع المعارف. ولكن مع انشغال الناس بمسؤولياتهم ومهام حياتهم اليومية أصبح تطبيق الواتساب يشكل عبئاً كبيرا على البعض ومصدرا للإزعاج بسبب كثرة الرسائل والإشعارات، فقد يفضل البعض غلق التطبيق لفترة أو ربما إزالته، ولكن لأن استخدام التطبيق أصبح أساسياً في حياتنا اليومية فقد وفر واتساب لمستخدميه إمكانية الاختفاء من التطبيق مؤقتًا بدون حذفه. وبحسب ما ذكره موقع India Today عن الخطوات التي يمكن القيام بها لتفعيل هذه الميزة، سوف نوضحها في السطور الآتية.

خطوات إيقاف واتساب مؤقتا بدون حذفه

أولاً : قم بالضغط مطولاً على تطبيق واتساب WhatsApp، ثم انقر على خيار “معلومات التطبيق”.

ثانياً : بعد ذلك انقر على خيار “Force Stop” في الأعلى.

ثالثًا : قم بغلق تطبيق واتساب في الخلفية، وبمجرد القيام بهذه الخطوة سيتوقف التطبيق عن إرسال الإشعارات إليك.

يجب العلم أنه إذا قمت بتفعيل هذه الميزة فسيظهر علامة رمادية واحدة على أية رسالة يرسلها إليك أي شخص، أي أنك لم تقم باستلام الرسالة بعد. ومن الجدير بالذكر أنه إذا قمت بفتح التطبيق بعد تفعيل هذه الميزة فسيتوقف عملها ويعود التطبيق للعمل كما كان إلا أن تقم بتفعيلها مرة أخرى.