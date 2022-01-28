إذا كنت تستخدم واتساب.. حيل وأسرار WhatsApp التي قد تعرفها للمرة الأولى

هناك بعض الحيل الذكية التي يجب أن يعرفها مستخدمي تطبيق المراسلات الفورية واتساب، وهذه الحيل ربما يكون بعض المستخدمين لا يعرفون عنها شئ، وقام أحد الأشخاص على تطبيق تيك توك بشرح هذا هذه الجيل على حسابه الخاص، وحاز الفيديو على عشرات الآلاف من الإعجاب، وفيما يلي نعرض لمتابعي نجوم مصرية بعض هذه الحيل المهمة.

حيل ومميزات واتساب

الحيلة الأولى تتعلق بالرسائل الهامة، فإذا أردت أن تصل إلى الرسائل المهمة بطريقة سلسة وميسورة، فعليك أن تقوم بتمييزها بنجمة، وذلك من خلال الضغط بإصبعك على الرسالة التي تريد أن تصل إليها في وقت لاحق، وبمجرد الضغط عليها يظهر لك بعض الخيارات، وعليك اختيار “المفضلة”، وإذا ما أردت الوصول إليها، فعليك القيام بفتح واتس أب ثم الذهاب إلى الإعدادات والبحث عن الرسائل المميزة بنجمة.

وهناك حيلة ثانية قد تغيب عن الكثير من مستخدمي واتساب، وهذه الحيلة تتمثل في تثبيت المحادثات المهمة أعلى القائمة، وذلك لتحديد بعض الأشخاص المفضلين لدى المستخدم، فإذا ما أردت القيام بتثبيت محادثة أعلى القائمة فقم بالضغط بشكل مطول على الدردشة المقصودة حتى ظهور رمز “الدبوس”، وبالضغط عليه تتم عملية التثبيت أعلى الدردشات، كما يمكن للمستخدم إلغاء التثبيت في وقت لاحق.

ويذكر أن WhatsApp قام مؤخراً ومنذ بداية العام الجاري بإضافة ما يقرب من 5 تحديثات هامة بعضها ما زال قيد التجربة، وتأتي هذه التحديثات حرصاً من القائمين على التطبيق على جعل واتساب دائماً في مقدمة خيارات مستخدمي تطبيقات المراسلات الفورية، ولمعرفة هذه التحديثات من خلال هذا الرابط.

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