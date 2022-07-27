إذا توقف التردد القديم .. إليكم تردد قناة القاهرة والناس الأحدث 2022

تعتبر قناة القاهرة والناس أحد القنوات المهمة والتي يشاهدها الملايين من الأشخاص بسبب برامجها المختلفة والمميزة، كما أيضًا أنها تقوم بتوفير العديد من الأشياء للمتفرج وتناسب جميع الأشخاص، وهي تقوم ببث العديد من البرامج المختلفة من هذه البرامج: البرامج الرياضية، البرامج الفنية، برامج موجهة للمرأة وبرامج أخرى، تبث قناة القاهرة والناس من خلال القمر الصناعي نايل سات، أعلنت القناة عن وجود تردد جديد لها سوف يعرض عليه مباريات ليفربول، لذلك يبحثوا عن تردد قناة القاهرة والناس.

برامج قناة القاهرة والناس

تقوم قناة القاهرة والناس ببث العديد من البرامج المختلفة التي تجذب انتباه الأشخاص وخصوصًا الأشخاص العرب ومن هذه البرامج التالي:

برنامج حديث القاهرة.

برنامج خيط حرير.

برنامج الدكتور.

برنامج الناس الحلوة.

برنامج العباقرة يقوم بتقديمه عصام يوسف.

برنامج أجرأ الكلام يقوم بتقديمه طوني خليفة.

برنامج الست غالية للطبخ.

برنامج النفسنة.

برنامج شيخ الحارة.

برنامج المصري اليوم.

برنامج أسرار من تحت الكوبري.

برنامج القاهرة 360.

برنامج هنا القاهرة.

من مميزات قناة القاهرة والناس

يوجد العديد من المميزات لقناة القاهرة والناس لأنها تعتبر من أهم القنوات الموجودة وأفضلهم والتي تحقق نجاحات كبيرة في نسبة المشاهدات لأنها تعرض برامج وأفلام ومسلسلات :-

تعرض هذه القناة أشياء تجذب الناس مما يجعلهم يريدون مشاهدتها في الكثير من الأحيان.

تعتبر هذه القناة معروفة في الوطن العربي بأكمله ومشهورة جدًا لأنها تعرض مشاكل الأشخاص وتقوم بمساعدتهم وتناقش العديد من القضايا التي تهم الأشخاص ككل.

كما أنها أيضًا اهتمت بالعديد من الأعمال الفنية وبرامج الرياضة ولم تقتصر على البرامج السياسية والبرامج الاجتماعية.

كما يبحث العديد عن هذه القناة خصوصًا في شهر رمضان المبارك لأنها تعرض برامج دينية ومسلسلات جديدة.

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قناة القاهرة والناس 1 لعام 2022 على النايل سات

يستطيع جميع الأشخاص تنزيل التردد الجديد للقناه بكل سهولة دون مواجهة أي مشكلة عن طريق التحكم في ريموت الرسيفر والبحث عن التالي:

كتابة اسم القناة: القاهرة والناس 1.

بينما اسم القمر الصناعي نايل سات: Nilesat.

تردد القناة هو: 11766.

معدل الترميز: 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ: 5/ 6.

جودة القناة عالية إتش دي HD.

بينما معدل الاستقطاب: أفقي.

التردد الجديد لقناة القاهرة والناس 2 لعام 2022 على النايل سات

يمكن لجميع الأشخاص تنزيل التردد بسهولة عن طريق ريموت الرسيفر والبحث عن التالي: