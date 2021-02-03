إدارة تيليجرام تطرح خاصية جديدة لحماية خصوصيتك.. كيفية تحويل محادثاتك من تطبيق واتساب إلى تيليجرام بالخطوات

لم تكتفي إدارة تيليجرام بالحصول على ملايين المستخدمين الجدد الذين انتقلوا بالفعل من تطبيق واتساب إلى تطبيق تيليجرام إثر أزمة شروط الخصوصية التي فرضتها إدارة شركة التواصل الاجتماعي الكبيرة فيسبوك في محاولة جذب أكبر عدد من المستخدمين، ولكن قامت إدارة تيليجرام بتوجيه ضربة موجعة أيضا لشركة فيسبوك والتي تمثلت في إضافة خاصية نقل المحادثات من تطبيقات المحادثة الأخرى إلى تطبيقها وبالأخص من تطبيق واتساب التي تعتبره الشركة منافسها الأول في سباق التحول إلى أكبر تطبيق للمحادثات.

وبعد أن تم الإعلان عن الخاصية الجديدة من قبل إدارة تيليجرام سنكشف لكم بالخطوات كيفية تحويل المحادثات الخاصة بك إلى تطبيق تيليجرام.

الخطوات..

1- في بداية الأمر يجب عليك تحديث تيليجرام بحيث يمكنك الاستمتاع بالخاصية الجديدة.

2- قم بفتح التطبيق الذي يحتوي على المحادثة التي ترغب في نقلها.

3- قم بفتح المحادثة واضغط على علامة الثلاثة نقاط المتواجدة أعلى يسار الشاشة “قائمة الأدوات”.

4- قم بالضغط على خيار “المزيد” ستجد خيار بإسم “تصدير الدردشة” أو نقل المحادثة.

5- وبعد الانتهاء من ذلك سيسألك التطبيق إذا كنت تريد نقل الميديا أيضا “الصور، مقاطع الفيديو، المقاطع الصوتية، وهكذا” فقط اختر ما يناسبك.

ملحوظة: “اختيار نقل الميديا سيأخذ منك وقت أطول عن نقل المحادثة”.