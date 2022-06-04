بخطوات بسيطة يمكنك إخفاء محادثاتك من الواتس الذهبي golden whatsapp
بعد إطلاق النسخة الجديدة من الواتس الذهبي نجد عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن طريقة إخفاء المحادثات من الواتس الذهبي وهي إحدى الميزات الكثيرة التي توجد في الواتس الذهبي ويكون ذلك لعدة أسباب خاصة بهم وهو ما يوفره لهم الواتس الذهبي فيتم نقل المحادثات التي تريد إخفاؤها إلى مكان خفي داخل التطبيق وبإمكان المستخدم تعيين كلمة مرور أيضا للرسائل التي يريد إخفائها وسنتعرف أكثر عن هذه المِيزة بواسطة السطور التالية.
طريقة إخفاء المحادثات من الواتس الذهبيWhat’s Up :
- يقوم المستخدم بالدخول على برنامَج الواتس الذهبي.
- يختار المستخدم الرسائل التي يرغب في إخفائها.
- بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط مطولا على المحادثة التي يريد إخفائها.
- ستظهر عدة خيارات في أعلى الصفحة يقوم المستخدم باختيار أيقونة العين ويقوم بالضغط عليها.
- إذا كانت هذه المرة الأولى التي تقوم فيها بإخفاء الرسائل فقد لا يتمكن التطبيق من تحديد الكود المطلوب منه استخدامه وسوف تظهر أمامك عدة خيارات لنوع القُفْل الذي ترغب في استخدامه.
- يجب على المستخدم أن يقوم بتعيين كلمة مرور أو نمط يدوي معروف له فقط كما يمكنه استخدام بصمات الأصابع.
- بعد ذلك يقوم البرنامَج بقفل المحادثة ويتم نقلها إلى مكان الدردشة السرية.
طريقة إظهار المحادثات السرية المخفية في الواتس الذهبي:
- يقوم المستخدم بالدخول على برنامَج الواتس الذهبي.
- بعد ذلك يضغط المستخدم على كلمة واتساب بالإنجليزية في الجانب الأعلى whatsapp.
- سيطلب البرنامَج من المستخدم إدخال كلمة المرور أو النمط أو بصمات الأصابع.
- بعد إدخال الكود المطلوب سيتم فتح جميع الرسائل المخفية.
أهم مميزات الواتس الذهبي الجديد:
- يمكن للمستخدم تفعيل مِيزة قطع الإنترنت عن الواتس الذهبي فقط.
- تستطيع أن ترى الحالات الخاصة بالأصدقاء دون أن يعرفوا أنك قد شاهدتها.
- يمكنك إرسال أكثر من 90 صورة في المرة الواحدة.
- يمكن تحميل فيديو على الحالة الخاصة مدته 30 ثانية.
- يمكن إخفاء أنك قد شاهدت الرسائل المقرئة أو المسجلة.
- يمكنك إخفاء أنك تقوم بالكتابة الآن أو بتسجيل مقطع صوتي.
- يمكنك كتابة أكثر من 250 حرفا في الحالة الخاصة بك.
- يمكنك تحميل وحفظ أي صور أو فيديوهات من حالات الأصدقاء.
شكراا على الافادة
🎀 متعكم الله بالصحة والعافية 🎀
Zenabمصريه
نشكرك على المرور الغالي