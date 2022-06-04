بخطوات بسيطة يمكنك إخفاء محادثاتك من الواتس الذهبي golden whatsapp 

بعد إطلاق النسخة الجديدة من الواتس الذهبي نجد عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن طريقة إخفاء المحادثات من الواتس الذهبي وهي إحدى الميزات الكثيرة التي توجد في الواتس الذهبي ويكون ذلك لعدة أسباب خاصة بهم وهو ما يوفره لهم الواتس الذهبي فيتم نقل المحادثات التي تريد إخفاؤها إلى مكان خفي داخل التطبيق وبإمكان المستخدم تعيين كلمة مرور أيضا للرسائل التي يريد إخفائها وسنتعرف أكثر عن هذه المِيزة بواسطة السطور التالية.

طريقة إخفاء المحادثات من الواتس الذهبيWhat’s Up :

يقوم المستخدم بالدخول على برنامَج الواتس الذهبي.

يختار المستخدم الرسائل التي يرغب في إخفائها.

بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط مطولا على المحادثة التي يريد إخفائها.

ستظهر عدة خيارات في أعلى الصفحة يقوم المستخدم باختيار أيقونة العين ويقوم بالضغط عليها.

إذا كانت هذه المرة الأولى التي تقوم فيها بإخفاء الرسائل فقد لا يتمكن التطبيق من تحديد الكود المطلوب منه استخدامه وسوف تظهر أمامك عدة خيارات لنوع القُفْل الذي ترغب في استخدامه.

يجب على المستخدم أن يقوم بتعيين كلمة مرور أو نمط يدوي معروف له فقط كما يمكنه استخدام بصمات الأصابع.

بعد ذلك يقوم البرنامَج بقفل المحادثة ويتم نقلها إلى مكان الدردشة السرية.

طريقة إظهار المحادثات السرية المخفية في الواتس الذهبي:

يقوم المستخدم بالدخول على برنامَج الواتس الذهبي.

بعد ذلك يضغط المستخدم على كلمة واتساب بالإنجليزية في الجانب الأعلى whatsapp.

سيطلب البرنامَج من المستخدم إدخال كلمة المرور أو النمط أو بصمات الأصابع.

بعد إدخال الكود المطلوب سيتم فتح جميع الرسائل المخفية.

أهم مميزات الواتس الذهبي الجديد: