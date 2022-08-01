كيفية إخفاء ظهورك أونلاين على إنستجرام

يحاول العديد من المستخدمين على تطبيق إنستجرام Instagram الشهير التخلص من الأشخاص المزعجين، وذلك من خلال إخفاء ظهورك الأونلانين عن الآخرين، ففي حالة وجود نقطة خضراء بجانب الشخص المشترك في تطبيق العالمي لمشاركة الفيديوهات والصور فن ذلك يعني أن هذا الشخص أونلاين.

طريقة إخفاء ظهورك أونلاين على إنستجرام

عند تشغيل حالة النشاط في التطبيق يمكن لجميع الحسابات التي تتابعها والحسابات التي ترسل لها الرسائل، تعرف أنك أونلاين في حالة الاتصال بالإنترنت، مما يتسبب في إحراج كبير لك عند إرسال رسالة من أحد متابعيك وعدم الرد عليها، لذلك سوف نعرض طريقة بسيطة للغاية من أجل تخفي ظهورك على التطبيق.

كشف الموقع التقني “ميك يوز أوف” عن طريقة بسيطة من أجل تخفي ظهورك أونلاين على تطبيق إنستجرام، وذلك من خلال إيقاف حالة نشاطك على الإنترنت، ولكن المشكلة هنا أنه سوف يتم إخفاء حالة ظهور نشاط الآخرين عنك أيضاً، كما أنه لن تستطيع رؤية من تراسله يكتب داخل الدردشة على التطبيق.

خطوات إخفاء نفسك على تطبيق إنستجرام

يمكنك عدم الظهور أونلاين على التطبيق من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة للغاية كما يلي:

يجب في البداية فتج تطبيق Instagram من الهاتف الذكي.

الضغط على صورة الملف الشخصي الموجودة في أسفل يمين الشاشة.

النقر على الثلاث أسطر الموجودة بأعلى يمين الشاشة.

اختيار الإعدادات ثم الضغط على الخصوصية.

يجب التمرير لأسفل ثم الضغط على حالة النشاط Activity Status.

ضرورة غلق مفتاح ” إظهار حالة النشاط” Show activity status”.

من خلال الخطوات السابقة يمكنك عدم الظهور أونلاين على تطبيق إنستجرام، والتخلص من الأشخاص المزعجين في الوقت الذي ترغب فيه، من أجل راحة البال والرغبة في الحصول على قصد من الراحة وعدم الرد على الرسائل دون الشعور بالحرج.

طالع أيضاً:

فيسبوك يطرح ميزة جديدة لمنشئي المحتوى لتحقيق الربح وكسب المال

كيفية مسح الرسائل على هاتف آيفون تلقائياً بعد مدة زمنية محددة

والجدير بالذكر أن تطبيق الصور الشهير يعاني من بعض الأعطال في الفترة الأخيرة، ولكن يسعى التطبيق إلى حل تلك المشكلات بسرعة كبيرة، حيث ظهرت العديد من الشكاوى التي تتعلق بنشر المحتوى في عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا وإندونيسيا.