كيفية إخفاء الظهور في واتساب من العلامات الزرقاء.. ونقل المحادثات بين آيفون وأندرويد

بدأ تطبيق واتساب في تفعيل عدد من الميزات والإضافات التي أطلقها خلال التحديثات الأخيرة، وأكثرها ترتبط بالأمان والخصوصية ومنع الإزعاج، حيث يبحث الكثير من المستخدمين، من محاولات التخفي والاختفاء عن أعين بعض الأصدقاء، ومحاولات قراءات الرسائل المرسلة من غير ظهور العلامات الزرقاء التي تشير إلى رؤية المحادثة أو المنشور، فيمكنك الآن تعطيل تلك الخاصية، مع إمكانية نقل المحادثات بين هواتف الآيفون والأندرويد.

إخفاء العلامات الزرقاء في واتساب

افتح تطبيق واتساب عبر موبايلك.

ثم انتقل إلى الإعدادات.

ثم الحساب.

ثم الخصوصية.

الضغط على مؤشرات قراءة الرسائل.

إلغاء خيار تفعيل المؤشرات “علامات الصح”.

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نقل المحادثات بين آيفون وأندرويد

كما أتاح التحديث الجديد من واتساب، إمكانية نقل المحادثات بين هواتف آيفون وأندرويد، وإن كان استخدامها مُقتصر في البداية على موبايلات سامسونج، إلا أنه سيتم تعميهما على باقي هواتف الأندرويد خلال الفترة المقبلة، تحتاج فقط إلى توصيل الهاتفين معًا عبر الكابل، ثم اتباع الخطوات التالية: