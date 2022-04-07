إحصائيات سناب شات بشأن المستخدمين النشيطين والأرباح خلال عام 2021

يحظى تطبيق سناب شات بثقة الملايين على مستوى العالم سواء الأفراد أو المنظمات، ففي العام الماضي وفي أوج انتشار الجائحة كان هو التطبيق الأفضل في التعامل معها من خلال ما قدمه لمستخدميه من معلومات جيدة حولها، وفي ذات الوقت الحد من انتشار وتداول المعلومات الخاطئة، كما قام مطوروه ببرمجة فلاتر متعلقة بها والعديد من الخصائص الجديدة التي ساعدت مستخدمي snapchat كثيرًا في ذلك الأمر وهذا ما ذكرته منظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة.

أعداد مستخدمي سناب شات النشيطين

وفي عام 2021 ارتفع أعداد مستخدمي التطبيق بشكل عام حيث وصل إلى 347 مليون مستخدم نشط بشكل يومي، منهم 97 مليون في أمريكا الشمالية و82 مليون في أوروبا، وباقي الأعداد النشطة التي تستخدمه بشكل يومي موزعة في بقية مناطق العالم، ومن المعروف أن منطقة الخليج وتحديدًا المملكة العربية السعودية هي الأكثر استخدامًا له في الوطن العربي وهذا يتضح من تزايد أعداد مشاهير التطبيق.

حيث يتم استخدام سناب شات في المنطقة العربية على نطاق واسع في تداول الوسائط ومقاطع الفيديو هذا جعله أحد وسائل الإعلان والدعاية، والتي لجأ لها الكثيرون في عام 2021 حتى أنه من ضمن إجراءات المملكة الاحترازية والتي واجهت بها الجائحة العام الماضي هو كان منع نشطاء snapchat من تصوير مقاطع إعلانية لهم في المولات والمراكز التجارية الكبيرة وذلك لعدم حدوث تجمعات وتزاحم حولهم.

الأعداد المتوقعة لمستخدمي سناب شات

من المتوقع وصول عدد المستخدمين النشيطين لهذا التطبيق في الفترة المقبلة وتحديدًا مع حلول عام 2024 إلى 500 مليون مستخدم نشط، إلا أنه مع كل ذلك فقد أعلنت الشركة أن هناك تراجع في أعداد مستخدميه خلال العام الأخير مقارنة بالأعوام الماضية، وأرجعت ذلك إلى ظهور منافسين في ذات الخدمات المقدمة، وهذا أمر طبيعي إلى حد ما وقد تراجعت معه الأرباح فقد حققت الشركة 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020 أرباح إجمالية، بينما انخفض العائدات الخاصة بها في عام 2021 بقيمة 944.9 مليون دولار أمريكي.

يسعى تطبيق سناب شات في الفترة الأخيرة إلى استهداف أكبر لفئة الشباب في التطويرات والإضافات التي يسعى لتقديمها، فمن المعروف أن أكبر فئة تستخدم التطبيق تتراوح أعمارها ما بين 13 إلى 34 عام، وفي المجمل فإن ما يقرب من 10% من مستخدمي الانترنت على مستوى العالم يستخدمون التطبيق، وفي النهاية نود أن تكتبوا لنا آرائكم في سناب وما تحتاجون إلى رؤيته فيه من خصائص أو تطويرات خلال الفترة المقبلة.