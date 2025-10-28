إحذر.. خدعة جديدة لسرقة الأموال عن طريق الواتساب

حذر واتساب المستخدمين من تنبيه جديد داخل التطبيق يتعلق بخدعة يستخدمها محتالون إلكترونيون لسرقة أموال المستخدمين، تشير البيانات إلى أن كبار السن معرضون بشكل خاص لهذه الهجمات، في المملكة المتحدة تعرض 1.8 مليون شخص فوق 65 عامًا للاحتيال عبر الإنترنت، مما أدى إلى خسائر بقيمة 831 جنيهًا إسترلينيًا في المتوسط، وفقًا لدراسة حديثة، في الولايات المتحدة خسر الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر 4.8 مليار دولار بسبب الاحتيال في عام 2024 فقط، حسب تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي لجرائم الإنترنت لعام 2024.

ميتا تُطلق ميزات جديدة

أعلنت شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تنبيه المستخدمين لمحاولات الاحتيال، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة.

تمتلك ميتا أيضًا منصتي فيسبوك وإنستجرام، حيث تم اكتشاف نحو ثمانية ملايين حساب متورط في أنشطة احتيالية، وفي غضون ذلك تظل عمليات الاحتيال الخاصة بخدمة العملاء تمثل مشكلة كبيرة، حيث تم تحديد أكثر من 21000 صفحة وحساب على فيسبوك تحاول خداع المستخدمين للحصول على معلوماتهم الشخصية.

طرق شائعة للاحتيال عبر الواتساب

من الطرق الشائعة للاحتيال هي خداع المستخدمين لمشاركة شاشاتهم، وهذه الميزة ممكن ان يستغلها المحتالون للوصول للمعلومات الحساسة.

باستخدام هذه الأداة المبتكرة، نهدف إلى تزويد مستخدمينا بسياق أوسع للكشف عن الاحتيال وتجنبه، من خلال تنبيه واضح يحمل الرسالة التالية: “مشاركة شاشتك يجب أن تكون مقتصرة على الأشخاص الذين تثق بهم فقط”.

تعمل ميتا على تطوير نظام متقدم يستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ومنع الاحتيال في تطبيق فيسبوك ماسنجر، من خلال فحص الرسائل وتحذير المستخدمين من الأنشطة المشبوهة.

توضح ميتا أن شبكات الجريمة المنظمة عبر الحدود ما زالت تنشط على نطاق واسع حول العالم، وتستخدم أساليب متقدمة لاستهداف المستخدمين، بما في ذلك كبار السن عبر الرسائل الفورية وتطبيقات التعارف ومواقع التواصل الاجتماعي والعملات الرقمية وغيرها.

تواصل الشركة رصد ومنع محاولات مراكز الاحتيال التي تديرها عصابات إجرامية لإنشاء حسابات على منصاتها.