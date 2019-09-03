إحداثيات جميع ترددات قمر نايل سات 2019
إحداثيات جميع ترددات قمر نايل سات 2019
تقنية

إحداثيات جميع ترددات قمر نايل سات سبتمبر 2019 | تردد واحد يحمل كافة القنوات الرياضية – قنوات الأغاني – قنوات الأطفال – قنوات التوك شو

بواسطة ندى أيمن 35

إحداثيات جميع ترددات قمر نايل سات وتردد واحد ينزل جميع ترددات نايل سات الرياضية وقنوات الأفلام الأجنبية وقنوات الأطفال وقنوات الأغاني والقنوات الإخبارية المصرية والعربية والعالمية والقنوات الدينية، وكافة قنوات المنوعات المختلفة على القمر الصناعي المصري نايل سات، وهو من أكثر الأقمار تغطية في أنحاء العالم العربي، فيه جميع القنوات والتي يقوم القمر ببثها بشكل شامل في جميع دول العالم العربي، يتابعها جميع المشاهدين في المنطقة العربية منذ بداية انطلاقه في 1997، وهنالك ايضا قنوات تبث على الأقمار الأخرى بالإضافة للقمر نايل سات، مفتوحة ومشفرة، نعرضها عليكم بعد قليل بشكل تفصيلي مع جميع إحداثيات ترددات نايل سات 2019.



ويقوم القمر ببث محتوى شامل، من بينها القنوات المتخصصة، ذات المحتوى الإخباري أو التوك شو أو الغنائي أو الترفيهي، قنوات الأفلام والمسلسلات، قنوات الأطفال، ذات المحتوى التعليمي والترفيهي والتثقيفي، ويوجد منها المفتوح والمشفر أيضا.

تردد واحد ينزل جميع قنوات قمر نايل سات





تردد سحري واحد ينزل جميع القنوات على النايل سات مع رافت الهيتي

Gepostet von ‎عالم التكنلوجيا والاتصالات‎ am Sonntag, 23. Dezember 2018

إحداثيات جميع ترددات قمر نايل سات 2019



نعرض عليكم إحداثيات أحدث الترددات على الأقمار الصناعية، وخاصة على قمر نايل سات:

  1. قنوات دينية: قنوات سعودية مثل قناة العفاسي – إقرأ – الرسالة.
  2. قنوات منوعات: قناة الحياة – قناة النهار – قناة ام بي سي مصر، الأولى والثانية، وبعض قنوات ام بي سي – قنوات أون.
  3. القنوات الرياضية: أون سبورت – قناة الأهلي – بيراميدز نيووز – أبوظبي الرياضية – السعودية الرياضية.
  4. قنوات المسلسلات: الحياة مسلسلات – ماسبيرو زمان – النهار مسلسلات
  5. قنوات الأفلام: الأفلام الهندي – الأفلام الأمريكية – الأفلام العربية.

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الآن تردد قناة الفجر الرياضية الجديد سبتمبر alfajer tv 2019 | هنا تلفزيون الفجر عبر قمر نايل سات

قناة الناسقناة العفاسيقناة الرحمة
120541072710873
VHV
275002750027500

قناة الهديقناة اقرأقناة السلام
121881203410873
HHV
275002750027500

إحداثيات جميع ترددات قمر نايل سات

قناة الرسالةقناة المحبةقناة أزهري
112961081511430
HHV
275002750027500
إحداثيات جميع ترددات قمر نايل سات 2019
إحداثيات جميع ترددات قمر نايل سات 2019
قناة المعاليقناة النديقناة الأنيس
107581143010727
VVV
275002750027500

قناة صفاقناة مكةقناة البصيرة
107581239910815
VVH
275002750027500

قناة الحياة والناسقناة المجد الفضائيةقناة الفتح قران
122071190011900
VVV
275002750027500

قناة السعودية الحجقناة الإرث النبويقناة السلام عليكم
109221133411227
VHV
275002750027500

قناة الرسالة للإسلامقناة الأنسقناة ايات
113341109611678
HHV
275002750027500

قناة المجد للقران الكريمقناة قرانقناة السعودية للقران
120541117912149
VHH
275002750027500

قناة السنة النبويةقناة الانسانقناة المغربية الإسلامية
121491166011474
HVV
275002750027500

القناة الخامسة الجزائرية للقران الكريمقناة السعودية للقرانقناة السنة النبوية
116801228412284
HVV
275002750027500

قناة المديح
12562
V
27500

تردد قنوات  الرياضة المجانية علي قمر النايل سات

قناة الكأس والدوري 1،2،4قناة أون سبورتقناة دي ام سي سبورتس
119191085311449
HHH
275002750027500

قناة نايل سبورتقناة الأهلي المصريقناة الأردن الرياضية
118431234110930
HHH
275002750027500

قناة بي ان سبورت جلوبالقناة بي ان سبورتس الأخباريةقناة بي ان سبورتس ماكس 1،2،3،4
 التردد الأول  122451224512245
VVV
التردد الثاني  122651226512265
HHH
275002750027500

قناة أبو ظبي الرياضية 1،2
التردد الأول 12226
H
التردد الثاني 12467
H
27500

قناة نادي الهلال السودانيقناة دبي للسباقاتقناة دبي سبورت 1
122071232212322
VVV
275003000030000

قناة دبي سبورت 2،3قناة دبي للسباقات SDقناة عمان الرياضية SD+HD
124181241812111
HHH
275002750027500

قناة السعودية الرياضية 1 SDقناة السعودية الرياضية 1،2 HDقناة الشارقة الرياضية
121491228411013
HVV
275002750027500

قناة العراقية الرياضيةقناة المغربية الثالثة الرياضية SDقناة المغربية الثالثة الرياضية لايف HD
123801147411515
HVV
275002750027500

قناة الكويت سبورت، سبورت بلس قناة الكويت سبورت SDقناة السعودية 24 الرياضية
110541167812562
VVV
275002750027500

قناة فلسطين الرياضية SDقناة الملاعب السودانيةقناة دبي سبورت 4
126451268812226
HVH
275002750027500

تردد قنوات الرياضة المشفرة عبر النايل سات

قناة الكأس والدوري الثالثة المشفرةقناة أبو ظبي الرياضية FULL HD  قناة إيدج سبورتقناة دبي سبورت 4،5
11919120921209212092
HVVV
27500275002750027500

قناة بي ان سبروتس FULL HD  التردد الأول 12245التردد الثاني 12265التردد الثالث  12476
VHV
275002750027500

قناة او اس ان سبورتس FULL HDالتردد الأول 10834التردد الثاني 11411التردد الثالث 11862التردد الرابع  11996التردد الخامس 11096
VHVHV
3000030000275003000030000

تردد جميع قنوات الأطفال علي قمر النايل سات

قناة طهقناة أطفال ومواهبقناة أجيال
113151135412149
VVH
275002750027500

قناة كورد ماكسقناة بيلستانكقناة هيلهيلوك
126041113712687
HHH
275002750027500

قناة كراميشقناة سمسمقناة ماجد
113151133412226
VHH
275002750027500

قناة سات 7 كيدزقناة كوكي كيدزقناة مودي كيدز
113541160311258
VHH
275002750027500

قناة دودو كيدزقناة زووم كيدزقناة ميكي
12604 1260411258
HHH
275002750027500

قناة سبيس تونقناة طيور بيبيقناة طيور الجنة
117851139211315
VVV
275002750027500

قناة كارتون نيتورك العربيةقناة بيبيقناة ناشيونال جيوجرافيك كيدز بالعربية
122261087311938
HVV
275002750027500

 

قناة ام بي سي 3

التردد الأول في دول (ليبيا، مصر، دول الخليج، السودان) 11471التردد الثاني في دول (الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا) 11559
VV
2750027500

تردد جميع القنوات التعليمية علي قمر النايل سات

قناة التعليمية اليمنيةقناة التعليمية السوريةقناة التعليمية العراقية
126871160310777
HHH
275002750027500

قناة حقوق الإنسان الأونراقناة التعليمية المصرية
1131511747
VV
2750027500

تردد جميع القنوات الإخبارية علي قمر النايل سات

قناة الإخبارية السوريةقناة أورينتقناة فرنسا 24 الأنجليزية
113921160311977
VHV
275002750027500

قناة الغدقناة الغد المشرققناة أون لايف
114301236010853
VVH
275002750027500

قناة ام دي سي  mdcقناة إكسترا نيوزقناة النيل للأخبار، قناة نايل تي في
114301148811843
VHH
275002750027500

قناة روسيا اليوم RTقناة نينوي العراقيةقناة سي ان ان CNN
10892 1260412226
HVH
275002750027500

قناة بريس  PRESSقناة كورد سات نيوز Kurd satقناة تي ار تي  TRT
116411268711392
HHV
275002750027500

قناة اليمن اليومقناة العالمقناة عودة الفلسطينية
126871260412645
HVH
275002750027500

قناة النبأ الليبيةقناة القدسقناة الأقصي
110961131511013
HVH
275002750027500

قناة ليبيا الحدثقناة ليبيا الإخباريةقناة  الميادين
111371097111392
HHV
275002750027500

قناة الحرةقناة الشرقية نيوزقناة الحرة عراق
118231089211766
VHH
275002750027500

قناتي وطن، مكملين  1قناتي الشرق، الحوارقناتي المغاربية الأولي، المغاربية الثانية
110131260410815
HHH
275002750027500

قناة تي ار تي وورلدقناة القناة 9قناة ليبيا 218
109711160312399
HHV
275002750027500

قناة بي بي سي الأنجليزية BBCقناة السراج الفلسطينيةقناة دويتش فيلا الألمانية DW
117661092211900
HVV
275002750027500

قناة سكاي نيوزقناة بي بي سي العربيةقناة ليبيا 218 نيوز
119771220712399
VVV
275002750027500

قناة العراقية كورديقناة منتدي الشباب
1243712130
VV
2750027500

 

قناة العربية

التردد الأول12169التردد الثانيلدول (شرق ليبيا ومصر والسودان والصومال وبلاد الخليج) 11471التردد الثالث لدول (المغرب ورموريتانيا وتونس والجزائر وغرب ليبيا) 11559
VVV
275002750027500

قناة الجزيرة، قناة الجزيرة مباشر، قناة الجزيرة الأنجليزيةالتردد الأول تقنية SD10971التردد الثاني تقنية FULL HD 12521
VH
2750027500
قناة العربية الحدثالتردد الأول 12169التردد الثاني  (منطقة شرق الوطن العربي)  11471التردد الثالث لمنطقة (غرب الوطن العربي)11559
VVV
275002750027500

قناة العربيالتردد الأول10971التردد الثاني (منطقة شرق الوطن العربي) 11636التردد الثالث بتقنية HD10727
HVH
275002750027500

 

قناة الشروق نيوز الجزائرية

التردد الأول 10922التردد الثاني (منطقة غرب الوطن العربي) 11033التردد الثالث (منطقة غرب الوطن العربي تقنية   (HD10992
VVV
2750050005000

قناة فلسطين لايفالتردد الأول 12645التردد الثاني  11430
HV
2750027500

قناة الأخبارية السعوديةالتردد الأول تقنية SD 12149التردد الثاني تقنية FULL HD 12284
HV
2750027500

قناة ميدي 1 المغربيةالتردد الأول       12015التردد الثاني (لمنطقة مغرب الوطن العربي)      11474
VV
2750027500

تردد جميع قنوات الطبخ علي قمر النايل سات

قناة سي بي سي سفرةقناة سميرةقناة  بانوراما فود
114881236012341
HVH
275002750027500

قناة بيتيقناة ستيروس
1133411938
HV
2750027500

سي بي سي بنة

 

 

التردد الأول 10922التردد الثاني (منطقة غرب الوطن العربي)   11033
VV
275005000

تردد جميع قنوات المسلسلات والدراما علي قمر النايل سات

قناة  الساعة دراماقناة كايرو مسلسلات، وقناة فاميلي حكاياتقناة تي دراما
125621256211258
VVH
275002750027500

قناة أون دراماقناة كايرو دراماقناة روتانا دراما
108531077711296
VHH
275002750027500

قناة بانوراما يومقناة صدي البلد دراماقناة النهار دراما
112581143011488
HVH
275002750027500

قناة فاميلي دراماقناة دي ام سي دراماقناة سي بي سي دراما
108731144911488
VHH
275002750027500

قناة الشاشة دراما، الشاشة مسلسلاتقناة زي ألوانقناة الحياة مسلسلات
125621193812437
VVV
275002750027500

قناة بانوراما دراما 1،2قناة نايل دراماقناة الأماكن دراما بدوية
123411184310758
VVV
275002750027500

قناة ام بي سي دراما، قناة ام بي سي 4التردد الأول (منطقة غرب الوطن العربي) 11559التردد الثاني (منطقة شرق الوطن العربي) 11471
VV
2750027500

قناة أبو ظبيالتردد الأول تقنية SD 12226التردد الثاني تقنية FULL HD 12467
HH
2750027500

تعرض قناة روتانا أحدث المسلسلات التركية والهندية والعربية، فهي يتعرض في الساعة الثامنة مسلسل تركي في عدة حلقات يومية، وسوف نستعرض التردد الجديد على النايل سات لروتانا

تردد قناة روتانا دراما

التردد           11296
معدل الترميز   4/3
معدل التصحيح  27500
الاستقطاب      أفقي

تردد قنوات الأفلام العربية علي النايل سات

قناة بيلودي أفلامقناة المصراوية أفلام
1152611526
HH
27500

قناة ستار سينما 1،2قناة فور جي سيماقناة فور جي فيلم
115261117911179
HHH
275002750027500

قناة  سينما تيوبقناة فور جي كلاسيكقناة فور جي أفلام
111791117911179
HHH
275002750027500

قناة سيما تيوبقناة جولدقناة حكاية
111791117911179
HHH
275002750027500

قناة تتحقناة الأسطورةقناة توك توك سينما
111791117911603
HHH
275002750027500

قناة حبيشةقناة سيما علي باباقناة الشاشة سينما
116031160311603
HHH
275002750027500

قناة الشاشة كوميديقناة الشاشة فيلمقناة الشاشة كلاسيك
125621256212562
VVV
275002750027500

قناة فور جي سينماقناة كايرو سينماقناة بانوراما فيلم
125621077711219
VHH
275002750027500

قناة دوللي سينماقناة  سيماقناة موجه كوميدي
110961203412380
HHH
275002750027500

قناة روتانا كلاسيكقناة روتانا أفلام المصريةقناة قناة روتانا أفلام السعودية
112961129611296
HHH
275002750027500

قناة نايل سينماقناة  نايل كوميديقناة البيت بيتك
118431184311258
HHH
275002750027500

قناة الكبير أفلامقناة سينما 2قناة ليالي سينما
112581125811258
HHH
275002750027500

قناة سينما 1قناة إم كلاسيكقناة سينما برو
108921089210892
HHH
275002750027500

قناة توك توك أفلامقناة ألوان أفلامقناة شنبو أفلام
108921087311526
HHV
275002750027500

قناة تي سينما، قناة تي تاكسيقناة اي سينماقناة تي أفلام
112581160310873
HHV
275002750027500

قناة كايرو سينماقناة كايرو زمانقناة كايرو فيلم
125621256212562
VVV
275002750027500

قناة ست البيتقناة بي سينماقناة دي كلاسيك
125621256212604
VVH
275002750027500

قناة تياتروقناة  ام سينما CAIRO CINEMAقناة سهر ليالي
110961256212604
HVH
275002750027500

قناة الساعة سينما SIT EL BEYTقناة الساعة أفلام ALWANقناة الساعة كلاسيك  CAIRO ZAMAN
125621087312562
VVV
275002750027500

تردد كافة قنوات 4G سابقا، حاليا (APPLE)

تردد قناة 4G أفلام

التردد:        11177
معدل الترميز:   27500
معدل تصحيح الخطأ: 5/6
الاستقطاب أفقي

تردد 4G دراما

التردد:        11177
معدل الترميز:   27500
معدل تصحيح الخطأ: 5/6
الاستقطاب    أفقي

تردد جميع قنوات الأفلام الأجنبية علي قمر النايل سات

قناة دي موفيز  D MOVIESقناة رعب SCAREقناة كايرو 1 أكشن C1 ACTION
126041087312562
VVH
275002750027500

قناة سبايدر أكشن AlWalid TVقناة شاروخان فيلم ALSA3A FILMقناة نجووم هوليود رعب Hollywood Horror
126041087312562
HVV
275002750027500

قناة نجوم هوليود موفيز  NJOOM HOLLYWOODقناة    زي أفلام ZEE AFLAMقناة بي4 يو أفلام B4U Aflam
125621193811938
VVV
275002750027500

قناة بي4 يو بلس B4U Plusقناة ال تي في LTVقناة إماجين موفيز Imagine Movies
122261072712360
HHV
275002750027500

قناة إيران فيلم IFILM ARقناة طلقة هندي  LCD MOVIES
1164111603
HH
2750027500

قناة كانا KANAالتردد الأول 12226التردد الثاني 11513
HV
2750027500

قناة الكويتية الثانية KTV CH2التردد الأول 11678التردد الثاني 11054
VV
2750027500

قناة دبي وان  DUBAI ONE

 

التردد الأول  11785التردد الثاني 12418
VH
2750027500

تردد قناة MBC Bollywwood

التردد              11938
معدل الترميز      27500
الاستقطاب        رأسي
معدل التصحيح     4/3

قناة MBC Bollywwood هي من ضمن قنوات MBC السعودية، حيث تبث كافة الأفلام الهندية المد بلجة للغة العربية، وهذه القناة نالت على إعجاب الكثير من المشاهدين العرب، لذلك سوف نستعرض لكم التحديث الجديد لتردد قناة MBC Bollywwood.

قناة ام بي سي MBCالتردد الأول 11938التردد الثاني 11471التردد الثالث 11559
VVV
275002750027500

احداثيات تردد قنوات الثقافة والقنوات الوثائقية على النايل سات

قناة العربي الكويتيةقناة الأثيوبيةقناة كويست عربية
110541151311785
VVV
275002750027500

قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز بالعربية تقنية SDقناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز بالعربية FULL HDقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي بتقنية SD
119381232212226
VVH
275003000027500

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي بتقنية FULL HDقناة الجزيرة الوثائقية بتقنية SDقناة الجزيرة الوثائقية بتقنية FULL HD
124671097112521
HVH
275002750027500

قناة شمس الجزائريةقناة عمان الثقافيةقناة النيل الثقافية
109221211111843
VHH
275002750027500

قناة السعودية الثقافية بتقنية SDقناة السعودية الثقافية بتقنية  FULL HD
1214912284
HV
2750027500

ونتابع معكم عبر موقعنا المتميز نجوم مصرية أحدث الترددات وجميع التغييرات التي تطرأ على القنوات، كما يمكنكم ترك استفساراتكم في التعليقات على المقال.

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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    1. غير معروف يقول

      جميلة جدا هذه الخدمة وشحرا

      الرد
    2. غير معروف يقول

      اكثر الترددات والقنوات الفضائية ترددات غير صحيحه

      الرد
    3. غير معروف يقول

      تردد بي ان اسبورت لا يءتجيب

      الرد
      1. غير معروف يقول

        شكرأ اخي العزيز

    4. غير معروف يقول

      اطلب تردد قناة الحوار الحر

      الرد
    5. غير معروف يقول

      كتر خيركم على مجهوداتكم وربنا يوفقكم للمزيد ………

      الرد
      1. غير معروف يقول

        ماعليهش

    6. غير معروف يقول

      اكشن تاني مرة اين القنوات. الدينية المسيحية هل تبخرت

      الرد
      1. غير معروف يقول

        نحن مسلمين لا نحب قنوات المسيحية

    7. غير معروف يقول

      اين تردد القنوات الدينية المسيحية ولا???

      الرد
    8. غير معروف يقول

      تردد قناة جوسات

      الرد
    9. غير معروف يقول

      اين قناه ماجيستك سينما

      الرد
    10. غير معروف يقول

      Mbc max ؟

      الرد
      1. غير معروف يقول

        قناة الmbc max
        على قمر النيل سات للاردن وفلسطين وبلاد الشام غير موجوده السبب

    11. غير معروف يقول

      فين ترددات القنوات المسيحية؟

      الرد
    12. غير معروف يقول

      نريد جدول ترتيب الباقات بالرقم فقط كفاية كثرة كتابات أرجوكم

      الرد
    13. غير معروف يقول

      كفاية تخلف ارحمونا و رتبوا الباقات حسب الأرقام فقط بلا تكرار مثل مجلة ساتالايت

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    14. غير معروف يقول

      جزاكم الله خيرا
      نرجو وضع ترددات قنوات الرياضية على جميع الاقمار

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    15. غير معروف يقول

      اين ترددات قنوات الطبخ

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    16. غير معروف يقول

      من فضلك اكتب 3/3 مثلا او 6/5 الخ لسرعة البحث. وشكرا

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    17. غير معروف يقول

      تردد اذاعه القران الكريم مصر وقفت عندى من كام يوم

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    18. غير معروف يقول

      جزاكم الله خيرا مشكورين على الجهود

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    19. غير معروف يقول

      القنوات أغانى سودنيه

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    20. غير معروف يقول

      اللة عليكو

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    21. غير معروف يقول

      اذا ممكن نريد تردد جميع القنوات التي تعرض المسلسلات البدوية

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    22. غير معروف يقول

      جزاكم الله كل خير ومشكورين أخوان

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    23. غير معروف يقول

      أريد تردد قناة ktv kids قناة الكويت الأطفال

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      1. غير معروف يقول

        اين تردد قنوات الازياء والرقص الشرقي

    24. غير معروف يقول

      شكرا على هذه الخدمة محمد من الجزائر
      هناك العديد من قنواتنا غير مذكورة ؟

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    25. غير معروف يقول

      قناه ناشونال جرافيك والشفره بعد ازنك

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    26. غير معروف يقول

      وين تردد قناة اليرموك

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    27. غير معروف يقول

      فكره حلوه منك

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    28. غير معروف يقول

      وين تردد m b c max

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    29. غير معروف يقول

      وين تردد قناة الطيب

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      1. غير معروف يقول

        بلع فمك
        مهبول

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