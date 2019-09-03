إحداثيات جميع ترددات قمر نايل سات سبتمبر 2019 | تردد واحد يحمل كافة القنوات الرياضية – قنوات الأغاني – قنوات الأطفال – قنوات التوك شو
إحداثيات جميع ترددات قمر نايل سات وتردد واحد ينزل جميع ترددات نايل سات الرياضية وقنوات الأفلام الأجنبية وقنوات الأطفال وقنوات الأغاني والقنوات الإخبارية المصرية والعربية والعالمية والقنوات الدينية، وكافة قنوات المنوعات المختلفة على القمر الصناعي المصري نايل سات، وهو من أكثر الأقمار تغطية في أنحاء العالم العربي، فيه جميع القنوات والتي يقوم القمر ببثها بشكل شامل في جميع دول العالم العربي، يتابعها جميع المشاهدين في المنطقة العربية منذ بداية انطلاقه في 1997، وهنالك ايضا قنوات تبث على الأقمار الأخرى بالإضافة للقمر نايل سات، مفتوحة ومشفرة، نعرضها عليكم بعد قليل بشكل تفصيلي مع جميع إحداثيات ترددات نايل سات 2019.
ويقوم القمر ببث محتوى شامل، من بينها القنوات المتخصصة، ذات المحتوى الإخباري أو التوك شو أو الغنائي أو الترفيهي، قنوات الأفلام والمسلسلات، قنوات الأطفال، ذات المحتوى التعليمي والترفيهي والتثقيفي، ويوجد منها المفتوح والمشفر أيضا.
تردد واحد ينزل جميع قنوات قمر نايل سات
تردد سحري واحد ينزل جميع القنوات على النايل سات مع رافت الهيتي
Gepostet von عالم التكنلوجيا والاتصالات am Sonntag, 23. Dezember 2018
إحداثيات جميع ترددات قمر نايل سات 2019
نعرض عليكم إحداثيات أحدث الترددات على الأقمار الصناعية، وخاصة على قمر نايل سات:
- قنوات دينية: قنوات سعودية مثل قناة العفاسي – إقرأ – الرسالة.
- قنوات منوعات: قناة الحياة – قناة النهار – قناة ام بي سي مصر، الأولى والثانية، وبعض قنوات ام بي سي – قنوات أون.
- القنوات الرياضية: أون سبورت – قناة الأهلي – بيراميدز نيووز – أبوظبي الرياضية – السعودية الرياضية.
- قنوات المسلسلات: الحياة مسلسلات – ماسبيرو زمان – النهار مسلسلات
- قنوات الأفلام: الأفلام الهندي – الأفلام الأمريكية – الأفلام العربية.
أقرأ أيضا وتعرف على:
الآن تردد قناة الفجر الرياضية الجديد سبتمبر alfajer tv 2019 | هنا تلفزيون الفجر عبر قمر نايل سات
|قناة الناس
|قناة العفاسي
|قناة الرحمة
|12054
|10727
|10873
|V
|H
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة الهدي
|قناة اقرأ
|قناة السلام
|12188
|12034
|10873
|H
|H
|V
|27500
|27500
|27500
إحداثيات جميع ترددات قمر نايل سات
|قناة الرسالة
|قناة المحبة
|قناة أزهري
|11296
|10815
|11430
|H
|H
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة المعالي
|قناة الندي
|قناة الأنيس
|10758
|11430
|10727
|V
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة صفا
|قناة مكة
|قناة البصيرة
|10758
|12399
|10815
|V
|V
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة الحياة والناس
|قناة المجد الفضائية
|قناة الفتح قران
|12207
|11900
|11900
|V
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة السعودية الحج
|قناة الإرث النبوي
|قناة السلام عليكم
|10922
|11334
|11227
|V
|H
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة الرسالة للإسلام
|قناة الأنس
|قناة ايات
|11334
|11096
|11678
|H
|H
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة المجد للقران الكريم
|قناة قران
|قناة السعودية للقران
|12054
|11179
|12149
|V
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة السنة النبوية
|قناة الانسان
|قناة المغربية الإسلامية
|12149
|11660
|11474
|H
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|القناة الخامسة الجزائرية للقران الكريم
|قناة السعودية للقران
|قناة السنة النبوية
|11680
|12284
|12284
|H
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة المديح
|12562
|V
|27500
تردد قنوات الرياضة المجانية علي قمر النايل سات
|قناة الكأس والدوري 1،2،4
|قناة أون سبورت
|قناة دي ام سي سبورتس
|11919
|10853
|11449
|H
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة نايل سبورت
|قناة الأهلي المصري
|قناة الأردن الرياضية
|11843
|12341
|10930
|H
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة بي ان سبورت جلوبال
|قناة بي ان سبورتس الأخبارية
|قناة بي ان سبورتس ماكس 1،2،3،4
|التردد الأول 12245
|12245
|12245
|V
|V
|V
|التردد الثاني 12265
|12265
|12265
|H
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة أبو ظبي الرياضية 1،2
|التردد الأول 12226
|H
|التردد الثاني 12467
|H
|27500
|قناة نادي الهلال السوداني
|قناة دبي للسباقات
|قناة دبي سبورت 1
|12207
|12322
|12322
|V
|V
|V
|27500
|30000
|30000
|قناة دبي سبورت 2،3
|قناة دبي للسباقات SD
|قناة عمان الرياضية SD+HD
|12418
|12418
|12111
|H
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة السعودية الرياضية 1 SD
|قناة السعودية الرياضية 1،2 HD
|قناة الشارقة الرياضية
|12149
|12284
|11013
|H
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة العراقية الرياضية
|قناة المغربية الثالثة الرياضية SD
|قناة المغربية الثالثة الرياضية لايف HD
|12380
|11474
|11515
|H
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة الكويت سبورت، سبورت بلس
|قناة الكويت سبورت SD
|قناة السعودية 24 الرياضية
|11054
|11678
|12562
|V
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة فلسطين الرياضية SD
|قناة الملاعب السودانية
|قناة دبي سبورت 4
|12645
|12688
|12226
|H
|V
|H
|27500
|27500
|27500
تردد قنوات الرياضة المشفرة عبر النايل سات
|قناة الكأس والدوري الثالثة المشفرة
|قناة أبو ظبي الرياضية FULL HD
|قناة إيدج سبورت
|قناة دبي سبورت 4،5
|11919
|12092
|12092
|12092
|H
|V
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|27500
|قناة بي ان سبروتس FULL HD
|التردد الأول 12245
|التردد الثاني 12265
|التردد الثالث 12476
|V
|H
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة او اس ان سبورتس FULL HD
|التردد الأول 10834
|التردد الثاني 11411
|التردد الثالث 11862
|التردد الرابع 11996
|التردد الخامس 11096
|V
|H
|V
|H
|V
|30000
|30000
|27500
|30000
|30000
تردد جميع قنوات الأطفال علي قمر النايل سات
|قناة طه
|قناة أطفال ومواهب
|قناة أجيال
|11315
|11354
|12149
|V
|V
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة كورد ماكس
|قناة بيلستانك
|قناة هيلهيلوك
|12604
|11137
|12687
|H
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة كراميش
|قناة سمسم
|قناة ماجد
|11315
|11334
|12226
|V
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة سات 7 كيدز
|قناة كوكي كيدز
|قناة مودي كيدز
|11354
|11603
|11258
|V
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة دودو كيدز
|قناة زووم كيدز
|قناة ميكي
|12604
|12604
|11258
|H
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة سبيس تون
|قناة طيور بيبي
|قناة طيور الجنة
|11785
|11392
|11315
|V
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة كارتون نيتورك العربية
|قناة بيبي
|قناة ناشيونال جيوجرافيك كيدز بالعربية
|12226
|10873
|11938
|H
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|
قناة ام بي سي 3
|التردد الأول في دول (ليبيا، مصر، دول الخليج، السودان) 11471
|التردد الثاني في دول (الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا) 11559
|V
|V
|27500
|27500
تردد جميع القنوات التعليمية علي قمر النايل سات
|قناة التعليمية اليمنية
|قناة التعليمية السورية
|قناة التعليمية العراقية
|12687
|11603
|10777
|H
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة حقوق الإنسان الأونرا
|قناة التعليمية المصرية
|11315
|11747
|V
|V
|27500
|27500
تردد جميع القنوات الإخبارية علي قمر النايل سات
|قناة الإخبارية السورية
|قناة أورينت
|قناة فرنسا 24 الأنجليزية
|11392
|11603
|11977
|V
|H
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة الغد
|قناة الغد المشرق
|قناة أون لايف
|11430
|12360
|10853
|V
|V
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة ام دي سي mdc
|قناة إكسترا نيوز
|قناة النيل للأخبار، قناة نايل تي في
|11430
|11488
|11843
|V
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة روسيا اليوم RT
|قناة نينوي العراقية
|قناة سي ان ان CNN
|10892
|12604
|12226
|H
|V
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة بريس PRESS
|قناة كورد سات نيوز Kurd sat
|قناة تي ار تي TRT
|11641
|12687
|11392
|H
|H
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة اليمن اليوم
|قناة العالم
|قناة عودة الفلسطينية
|12687
|12604
|12645
|H
|V
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة النبأ الليبية
|قناة القدس
|قناة الأقصي
|11096
|11315
|11013
|H
|V
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة ليبيا الحدث
|قناة ليبيا الإخبارية
|قناة الميادين
|11137
|10971
|11392
|H
|H
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة الحرة
|قناة الشرقية نيوز
|قناة الحرة عراق
|11823
|10892
|11766
|V
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناتي وطن، مكملين 1
|قناتي الشرق، الحوار
|قناتي المغاربية الأولي، المغاربية الثانية
|11013
|12604
|10815
|H
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة تي ار تي وورلد
|قناة القناة 9
|قناة ليبيا 218
|10971
|11603
|12399
|H
|H
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة بي بي سي الأنجليزية BBC
|قناة السراج الفلسطينية
|قناة دويتش فيلا الألمانية DW
|11766
|10922
|11900
|H
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة سكاي نيوز
|قناة بي بي سي العربية
|قناة ليبيا 218 نيوز
|11977
|12207
|12399
|V
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة العراقية كوردي
|قناة منتدي الشباب
|12437
|12130
|V
|V
|27500
|27500
|
قناة العربية
|التردد الأول12169
|التردد الثانيلدول (شرق ليبيا ومصر والسودان والصومال وبلاد الخليج) 11471
|التردد الثالث لدول (المغرب ورموريتانيا وتونس والجزائر وغرب ليبيا) 11559
|V
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة الجزيرة، قناة الجزيرة مباشر، قناة الجزيرة الأنجليزية
|التردد الأول تقنية SD10971
|التردد الثاني تقنية FULL HD 12521
|V
|H
|27500
|27500
|قناة العربية الحدث
|التردد الأول 12169
|التردد الثاني (منطقة شرق الوطن العربي) 11471
|التردد الثالث لمنطقة (غرب الوطن العربي)11559
|V
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة العربي
|التردد الأول10971
|التردد الثاني (منطقة شرق الوطن العربي) 11636
|التردد الثالث بتقنية HD10727
|H
|V
|H
|27500
|27500
|27500
|
قناة الشروق نيوز الجزائرية
|التردد الأول 10922
|التردد الثاني (منطقة غرب الوطن العربي) 11033
|التردد الثالث (منطقة غرب الوطن العربي تقنية (HD10992
|V
|V
|V
|27500
|5000
|5000
|قناة فلسطين لايف
|التردد الأول 12645
|التردد الثاني 11430
|H
|V
|27500
|27500
|قناة الأخبارية السعودية
|التردد الأول تقنية SD 12149
|التردد الثاني تقنية FULL HD 12284
|H
|V
|27500
|27500
|قناة ميدي 1 المغربية
|التردد الأول 12015
|التردد الثاني (لمنطقة مغرب الوطن العربي) 11474
|V
|V
|27500
|27500
تردد جميع قنوات الطبخ علي قمر النايل سات
|قناة سي بي سي سفرة
|قناة سميرة
|قناة بانوراما فود
|11488
|12360
|12341
|H
|V
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة بيتي
|قناة ستيروس
|11334
|11938
|H
|V
|27500
|27500
|سي بي سي بنة
|التردد الأول 10922
|التردد الثاني (منطقة غرب الوطن العربي) 11033
|V
|V
|27500
|5000
تردد جميع قنوات المسلسلات والدراما علي قمر النايل سات
|قناة الساعة دراما
|قناة كايرو مسلسلات، وقناة فاميلي حكايات
|قناة تي دراما
|12562
|12562
|11258
|V
|V
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة أون دراما
|قناة كايرو دراما
|قناة روتانا دراما
|10853
|10777
|11296
|V
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة بانوراما يوم
|قناة صدي البلد دراما
|قناة النهار دراما
|11258
|11430
|11488
|H
|V
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة فاميلي دراما
|قناة دي ام سي دراما
|قناة سي بي سي دراما
|10873
|11449
|11488
|V
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة الشاشة دراما، الشاشة مسلسلات
|قناة زي ألوان
|قناة الحياة مسلسلات
|12562
|11938
|12437
|V
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة بانوراما دراما 1،2
|قناة نايل دراما
|قناة الأماكن دراما بدوية
|12341
|11843
|10758
|V
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة ام بي سي دراما، قناة ام بي سي 4
|التردد الأول (منطقة غرب الوطن العربي) 11559
|التردد الثاني (منطقة شرق الوطن العربي) 11471
|V
|V
|27500
|27500
|قناة أبو ظبي
|التردد الأول تقنية SD 12226
|التردد الثاني تقنية FULL HD 12467
|H
|H
|27500
|27500
تعرض قناة روتانا أحدث المسلسلات التركية والهندية والعربية، فهي يتعرض في الساعة الثامنة مسلسل تركي في عدة حلقات يومية، وسوف نستعرض التردد الجديد على النايل سات لروتانا
تردد قناة روتانا دراما
|التردد 11296
|معدل الترميز 4/3
|معدل التصحيح 27500
|الاستقطاب أفقي
تردد قنوات الأفلام العربية علي النايل سات
|قناة بيلودي أفلام
|قناة المصراوية أفلام
|11526
|11526
|H
|H
|27500
|قناة ستار سينما 1،2
|قناة فور جي سيما
|قناة فور جي فيلم
|11526
|11179
|11179
|H
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة سينما تيوب
|قناة فور جي كلاسيك
|قناة فور جي أفلام
|11179
|11179
|11179
|H
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة سيما تيوب
|قناة جولد
|قناة حكاية
|11179
|11179
|11179
|H
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة تتح
|قناة الأسطورة
|قناة توك توك سينما
|11179
|11179
|11603
|H
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة حبيشة
|قناة سيما علي بابا
|قناة الشاشة سينما
|11603
|11603
|11603
|H
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة الشاشة كوميدي
|قناة الشاشة فيلم
|قناة الشاشة كلاسيك
|12562
|12562
|12562
|V
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة فور جي سينما
|قناة كايرو سينما
|قناة بانوراما فيلم
|12562
|10777
|11219
|V
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة دوللي سينما
|قناة سيما
|قناة موجه كوميدي
|11096
|12034
|12380
|H
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة روتانا كلاسيك
|قناة روتانا أفلام المصرية
|قناة قناة روتانا أفلام السعودية
|11296
|11296
|11296
|H
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة نايل سينما
|قناة نايل كوميدي
|قناة البيت بيتك
|11843
|11843
|11258
|H
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة الكبير أفلام
|قناة سينما 2
|قناة ليالي سينما
|11258
|11258
|11258
|H
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة سينما 1
|قناة إم كلاسيك
|قناة سينما برو
|10892
|10892
|10892
|H
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة توك توك أفلام
|قناة ألوان أفلام
|قناة شنبو أفلام
|10892
|10873
|11526
|H
|H
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة تي سينما، قناة تي تاكسي
|قناة اي سينما
|قناة تي أفلام
|11258
|11603
|10873
|H
|H
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة كايرو سينما
|قناة كايرو زمان
|قناة كايرو فيلم
|12562
|12562
|12562
|V
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة ست البيت
|قناة بي سينما
|قناة دي كلاسيك
|12562
|12562
|12604
|V
|V
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة تياترو
|قناة ام سينما CAIRO CINEMA
|قناة سهر ليالي
|11096
|12562
|12604
|H
|V
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة الساعة سينما SIT EL BEYT
|قناة الساعة أفلام ALWAN
|قناة الساعة كلاسيك CAIRO ZAMAN
|12562
|10873
|12562
|V
|V
|V
|27500
|27500
|27500
تردد كافة قنوات 4G سابقا، حاليا (APPLE)
تردد قناة 4G أفلام
|التردد: 11177
|معدل الترميز: 27500
|معدل تصحيح الخطأ: 5/6
|الاستقطاب أفقي
تردد 4G دراما
|التردد: 11177
|معدل الترميز: 27500
|معدل تصحيح الخطأ: 5/6
|الاستقطاب أفقي
تردد جميع قنوات الأفلام الأجنبية علي قمر النايل سات
|قناة دي موفيز D MOVIES
|قناة رعب SCARE
|قناة كايرو 1 أكشن C1 ACTION
|12604
|10873
|12562
|V
|V
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة سبايدر أكشن AlWalid TV
|قناة شاروخان فيلم ALSA3A FILM
|قناة نجووم هوليود رعب Hollywood Horror
|12604
|10873
|12562
|H
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة نجوم هوليود موفيز NJOOM HOLLYWOOD
|قناة زي أفلام ZEE AFLAM
|قناة بي4 يو أفلام B4U Aflam
|12562
|11938
|11938
|V
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة بي4 يو بلس B4U Plus
|قناة ال تي في LTV
|قناة إماجين موفيز Imagine Movies
|12226
|10727
|12360
|H
|H
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة إيران فيلم IFILM AR
|قناة طلقة هندي LCD MOVIES
|11641
|11603
|H
|H
|27500
|27500
|قناة كانا KANA
|التردد الأول 12226
|التردد الثاني 11513
|H
|V
|27500
|27500
|قناة الكويتية الثانية KTV CH2
|التردد الأول 11678
|التردد الثاني 11054
|V
|V
|27500
|27500
|قناة دبي وان DUBAI ONE
|التردد الأول 11785
|التردد الثاني 12418
|V
|H
|27500
|27500
تردد قناة MBC Bollywwood
|التردد 11938
|معدل الترميز 27500
|الاستقطاب رأسي
|معدل التصحيح 4/3
قناة MBC Bollywwood هي من ضمن قنوات MBC السعودية، حيث تبث كافة الأفلام الهندية المد بلجة للغة العربية، وهذه القناة نالت على إعجاب الكثير من المشاهدين العرب، لذلك سوف نستعرض لكم التحديث الجديد لتردد قناة MBC Bollywwood.
|قناة ام بي سي MBC
|التردد الأول 11938
|التردد الثاني 11471
|التردد الثالث 11559
|V
|V
|V
|27500
|27500
|27500
احداثيات تردد قنوات الثقافة والقنوات الوثائقية على النايل سات
|قناة العربي الكويتية
|قناة الأثيوبية
|قناة كويست عربية
|11054
|11513
|11785
|V
|V
|V
|27500
|27500
|27500
|قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز بالعربية تقنية SD
|قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز بالعربية FULL HD
|قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي بتقنية SD
|11938
|12322
|12226
|V
|V
|H
|27500
|30000
|27500
|قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي بتقنية FULL HD
|قناة الجزيرة الوثائقية بتقنية SD
|قناة الجزيرة الوثائقية بتقنية FULL HD
|12467
|10971
|12521
|H
|V
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة شمس الجزائرية
|قناة عمان الثقافية
|قناة النيل الثقافية
|10922
|12111
|11843
|V
|H
|H
|27500
|27500
|27500
|قناة السعودية الثقافية بتقنية SD
|قناة السعودية الثقافية بتقنية FULL HD
|12149
|12284
|H
|V
|27500
|27500
ونتابع معكم عبر موقعنا المتميز نجوم مصرية أحدث الترددات وجميع التغييرات التي تطرأ على القنوات، كما يمكنكم ترك استفساراتكم في التعليقات على المقال.
جميلة جدا هذه الخدمة وشحرا
اكثر الترددات والقنوات الفضائية ترددات غير صحيحه
تردد بي ان اسبورت لا يءتجيب
شكرأ اخي العزيز
اطلب تردد قناة الحوار الحر
كتر خيركم على مجهوداتكم وربنا يوفقكم للمزيد ………
ماعليهش
اكشن تاني مرة اين القنوات. الدينية المسيحية هل تبخرت
نحن مسلمين لا نحب قنوات المسيحية
اين تردد القنوات الدينية المسيحية ولا???
تردد قناة جوسات
اين قناه ماجيستك سينما
Mbc max ؟
قناة الmbc max
على قمر النيل سات للاردن وفلسطين وبلاد الشام غير موجوده السبب
فين ترددات القنوات المسيحية؟
نريد جدول ترتيب الباقات بالرقم فقط كفاية كثرة كتابات أرجوكم
كفاية تخلف ارحمونا و رتبوا الباقات حسب الأرقام فقط بلا تكرار مثل مجلة ساتالايت
جزاكم الله خيرا
نرجو وضع ترددات قنوات الرياضية على جميع الاقمار
اين ترددات قنوات الطبخ
من فضلك اكتب 3/3 مثلا او 6/5 الخ لسرعة البحث. وشكرا
تردد اذاعه القران الكريم مصر وقفت عندى من كام يوم
جزاكم الله خيرا مشكورين على الجهود
القنوات أغانى سودنيه
اللة عليكو
اذا ممكن نريد تردد جميع القنوات التي تعرض المسلسلات البدوية
جزاكم الله كل خير ومشكورين أخوان
أريد تردد قناة ktv kids قناة الكويت الأطفال
اين تردد قنوات الازياء والرقص الشرقي
شكرا على هذه الخدمة محمد من الجزائر
هناك العديد من قنواتنا غير مذكورة ؟
قناه ناشونال جرافيك والشفره بعد ازنك
وين تردد قناة اليرموك
فكره حلوه منك
وين تردد m b c max
وين تردد قناة الطيب
بلع فمك
مهبول