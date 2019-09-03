إحداثيات جميع ترددات قمر نايل سات سبتمبر 2019 | تردد واحد يحمل كافة القنوات الرياضية – قنوات الأغاني – قنوات الأطفال – قنوات التوك شو

إحداثيات جميع ترددات قمر نايل سات وتردد واحد ينزل جميع ترددات نايل سات الرياضية وقنوات الأفلام الأجنبية وقنوات الأطفال وقنوات الأغاني والقنوات الإخبارية المصرية والعربية والعالمية والقنوات الدينية، وكافة قنوات المنوعات المختلفة على القمر الصناعي المصري نايل سات، وهو من أكثر الأقمار تغطية في أنحاء العالم العربي، فيه جميع القنوات والتي يقوم القمر ببثها بشكل شامل في جميع دول العالم العربي، يتابعها جميع المشاهدين في المنطقة العربية منذ بداية انطلاقه في 1997، وهنالك ايضا قنوات تبث على الأقمار الأخرى بالإضافة للقمر نايل سات، مفتوحة ومشفرة، نعرضها عليكم بعد قليل بشكل تفصيلي مع جميع إحداثيات ترددات نايل سات 2019.







ويقوم القمر ببث محتوى شامل، من بينها القنوات المتخصصة، ذات المحتوى الإخباري أو التوك شو أو الغنائي أو الترفيهي، قنوات الأفلام والمسلسلات، قنوات الأطفال، ذات المحتوى التعليمي والترفيهي والتثقيفي، ويوجد منها المفتوح والمشفر أيضا.

تردد واحد ينزل جميع قنوات قمر نايل سات













تردد سحري واحد ينزل جميع القنوات على النايل سات مع رافت الهيتي Gepostet von ‎عالم التكنلوجيا والاتصالات‎ am Sonntag, 23. Dezember 2018

إحداثيات جميع ترددات قمر نايل سات 2019







نعرض عليكم إحداثيات أحدث الترددات على الأقمار الصناعية، وخاصة على قمر نايل سات:

قنوات دينية: قنوات سعودية مثل قناة العفاسي – إقرأ – الرسالة. قنوات منوعات: قناة الحياة – قناة النهار – قناة ام بي سي مصر، الأولى والثانية، وبعض قنوات ام بي سي – قنوات أون. القنوات الرياضية: أون سبورت – قناة الأهلي – بيراميدز نيووز – أبوظبي الرياضية – السعودية الرياضية. قنوات المسلسلات: الحياة مسلسلات – ماسبيرو زمان – النهار مسلسلات قنوات الأفلام: الأفلام الهندي – الأفلام الأمريكية – الأفلام العربية.

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الآن تردد قناة الفجر الرياضية الجديد سبتمبر alfajer tv 2019 | هنا تلفزيون الفجر عبر قمر نايل سات

قناة الناس قناة العفاسي قناة الرحمة 12054 10727 10873 V H V 27500 27500 27500

قناة الهدي قناة اقرأ قناة السلام 12188 12034 10873 H H V 27500 27500 27500

إحداثيات جميع ترددات قمر نايل سات

قناة الرسالة قناة المحبة قناة أزهري 11296 10815 11430 H H V 27500 27500 27500

قناة المعالي قناة الندي قناة الأنيس 10758 11430 10727 V V V 27500 27500 27500

قناة صفا قناة مكة قناة البصيرة 10758 12399 10815 V V H 27500 27500 27500

قناة الحياة والناس قناة المجد الفضائية قناة الفتح قران 12207 11900 11900 V V V 27500 27500 27500

قناة السعودية الحج قناة الإرث النبوي قناة السلام عليكم 10922 11334 11227 V H V 27500 27500 27500

قناة الرسالة للإسلام قناة الأنس قناة ايات 11334 11096 11678 H H V 27500 27500 27500

قناة المجد للقران الكريم قناة قران قناة السعودية للقران 12054 11179 12149 V H H 27500 27500 27500

قناة السنة النبوية قناة الانسان قناة المغربية الإسلامية 12149 11660 11474 H V V 27500 27500 27500

القناة الخامسة الجزائرية للقران الكريم قناة السعودية للقران قناة السنة النبوية 11680 12284 12284 H V V 27500 27500 27500

قناة المديح 12562 V 27500

تردد قنوات الرياضة المجانية علي قمر النايل سات

قناة الكأس والدوري 1،2،4 قناة أون سبورت قناة دي ام سي سبورتس 11919 10853 11449 H H H 27500 27500 27500

قناة نايل سبورت قناة الأهلي المصري قناة الأردن الرياضية 11843 12341 10930 H H H 27500 27500 27500

قناة بي ان سبورت جلوبال قناة بي ان سبورتس الأخبارية قناة بي ان سبورتس ماكس 1،2،3،4 التردد الأول 12245 12245 12245 V V V التردد الثاني 12265 12265 12265 H H H 27500 27500 27500

قناة أبو ظبي الرياضية 1،2 التردد الأول 12226 H التردد الثاني 12467 H 27500

قناة نادي الهلال السوداني قناة دبي للسباقات قناة دبي سبورت 1 12207 12322 12322 V V V 27500 30000 30000

قناة دبي سبورت 2،3 قناة دبي للسباقات SD قناة عمان الرياضية SD+HD 12418 12418 12111 H H H 27500 27500 27500

قناة السعودية الرياضية 1 SD قناة السعودية الرياضية 1،2 HD قناة الشارقة الرياضية 12149 12284 11013 H V V 27500 27500 27500

قناة العراقية الرياضية قناة المغربية الثالثة الرياضية SD قناة المغربية الثالثة الرياضية لايف HD 12380 11474 11515 H V V 27500 27500 27500

قناة الكويت سبورت، سبورت بلس قناة الكويت سبورت SD قناة السعودية 24 الرياضية 11054 11678 12562 V V V 27500 27500 27500

قناة فلسطين الرياضية SD قناة الملاعب السودانية قناة دبي سبورت 4 12645 12688 12226 H V H 27500 27500 27500

تردد قنوات الرياضة المشفرة عبر النايل سات

قناة الكأس والدوري الثالثة المشفرة قناة أبو ظبي الرياضية FULL HD قناة إيدج سبورت قناة دبي سبورت 4،5 11919 12092 12092 12092 H V V V 27500 27500 27500 27500

قناة بي ان سبروتس FULL HD التردد الأول 12245 التردد الثاني 12265 التردد الثالث 12476 V H V 27500 27500 27500

قناة او اس ان سبورتس FULL HD التردد الأول 10834 التردد الثاني 11411 التردد الثالث 11862 التردد الرابع 11996 التردد الخامس 11096 V H V H V 30000 30000 27500 30000 30000

تردد جميع قنوات الأطفال علي قمر النايل سات

قناة طه قناة أطفال ومواهب قناة أجيال 11315 11354 12149 V V H 27500 27500 27500

قناة كورد ماكس قناة بيلستانك قناة هيلهيلوك 12604 11137 12687 H H H 27500 27500 27500

قناة كراميش قناة سمسم قناة ماجد 11315 11334 12226 V H H 27500 27500 27500

قناة سات 7 كيدز قناة كوكي كيدز قناة مودي كيدز 11354 11603 11258 V H H 27500 27500 27500

قناة دودو كيدز قناة زووم كيدز قناة ميكي 12604 12604 11258 H H H 27500 27500 27500

قناة سبيس تون قناة طيور بيبي قناة طيور الجنة 11785 11392 11315 V V V 27500 27500 27500

قناة كارتون نيتورك العربية قناة بيبي قناة ناشيونال جيوجرافيك كيدز بالعربية 12226 10873 11938 H V V 27500 27500 27500

قناة ام بي سي 3 التردد الأول في دول (ليبيا، مصر، دول الخليج، السودان) 11471 التردد الثاني في دول (الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا) 11559 V V 27500 27500

تردد جميع القنوات التعليمية علي قمر النايل سات

قناة التعليمية اليمنية قناة التعليمية السورية قناة التعليمية العراقية 12687 11603 10777 H H H 27500 27500 27500

قناة حقوق الإنسان الأونرا قناة التعليمية المصرية 11315 11747 V V 27500 27500

تردد جميع القنوات الإخبارية علي قمر النايل سات

قناة الإخبارية السورية قناة أورينت قناة فرنسا 24 الأنجليزية 11392 11603 11977 V H V 27500 27500 27500

قناة الغد قناة الغد المشرق قناة أون لايف 11430 12360 10853 V V H 27500 27500 27500

قناة ام دي سي mdc قناة إكسترا نيوز قناة النيل للأخبار، قناة نايل تي في 11430 11488 11843 V H H 27500 27500 27500

قناة روسيا اليوم RT قناة نينوي العراقية قناة سي ان ان CNN 10892 12604 12226 H V H 27500 27500 27500

قناة بريس PRESS قناة كورد سات نيوز Kurd sat قناة تي ار تي TRT 11641 12687 11392 H H V 27500 27500 27500

قناة اليمن اليوم قناة العالم قناة عودة الفلسطينية 12687 12604 12645 H V H 27500 27500 27500

قناة النبأ الليبية قناة القدس قناة الأقصي 11096 11315 11013 H V H 27500 27500 27500

قناة ليبيا الحدث قناة ليبيا الإخبارية قناة الميادين 11137 10971 11392 H H V 27500 27500 27500

قناة الحرة قناة الشرقية نيوز قناة الحرة عراق 11823 10892 11766 V H H 27500 27500 27500

قناتي وطن، مكملين 1 قناتي الشرق، الحوار قناتي المغاربية الأولي، المغاربية الثانية 11013 12604 10815 H H H 27500 27500 27500

قناة تي ار تي وورلد قناة القناة 9 قناة ليبيا 218 10971 11603 12399 H H V 27500 27500 27500

قناة بي بي سي الأنجليزية BBC قناة السراج الفلسطينية قناة دويتش فيلا الألمانية DW 11766 10922 11900 H V V 27500 27500 27500

قناة سكاي نيوز قناة بي بي سي العربية قناة ليبيا 218 نيوز 11977 12207 12399 V V V 27500 27500 27500

قناة العراقية كوردي قناة منتدي الشباب 12437 12130 V V 27500 27500

قناة العربية التردد الأول12169 التردد الثانيلدول (شرق ليبيا ومصر والسودان والصومال وبلاد الخليج) 11471 التردد الثالث لدول (المغرب ورموريتانيا وتونس والجزائر وغرب ليبيا) 11559 V V V 27500 27500 27500

قناة الجزيرة، قناة الجزيرة مباشر، قناة الجزيرة الأنجليزية التردد الأول تقنية SD10971 التردد الثاني تقنية FULL HD 12521 V H 27500 27500 قناة العربية الحدث التردد الأول 12169 التردد الثاني (منطقة شرق الوطن العربي) 11471 التردد الثالث لمنطقة (غرب الوطن العربي)11559 V V V 27500 27500 27500

قناة العربي التردد الأول10971 التردد الثاني (منطقة شرق الوطن العربي) 11636 التردد الثالث بتقنية HD10727 H V H 27500 27500 27500

قناة الشروق نيوز الجزائرية التردد الأول 10922 التردد الثاني (منطقة غرب الوطن العربي) 11033 التردد الثالث (منطقة غرب الوطن العربي تقنية (HD10992 V V V 27500 5000 5000

قناة فلسطين لايف التردد الأول 12645 التردد الثاني 11430 H V 27500 27500

قناة الأخبارية السعودية التردد الأول تقنية SD 12149 التردد الثاني تقنية FULL HD 12284 H V 27500 27500

قناة ميدي 1 المغربية التردد الأول 12015 التردد الثاني (لمنطقة مغرب الوطن العربي) 11474 V V 27500 27500

تردد جميع قنوات الطبخ علي قمر النايل سات

قناة سي بي سي سفرة قناة سميرة قناة بانوراما فود 11488 12360 12341 H V H 27500 27500 27500

قناة بيتي قناة ستيروس 11334 11938 H V 27500 27500

سي بي سي بنة التردد الأول 10922 التردد الثاني (منطقة غرب الوطن العربي) 11033 V V 27500 5000

تردد جميع قنوات المسلسلات والدراما علي قمر النايل سات

قناة الساعة دراما قناة كايرو مسلسلات، وقناة فاميلي حكايات قناة تي دراما 12562 12562 11258 V V H 27500 27500 27500

قناة أون دراما قناة كايرو دراما قناة روتانا دراما 10853 10777 11296 V H H 27500 27500 27500

قناة بانوراما يوم قناة صدي البلد دراما قناة النهار دراما 11258 11430 11488 H V H 27500 27500 27500

قناة فاميلي دراما قناة دي ام سي دراما قناة سي بي سي دراما 10873 11449 11488 V H H 27500 27500 27500

قناة الشاشة دراما، الشاشة مسلسلات قناة زي ألوان قناة الحياة مسلسلات 12562 11938 12437 V V V 27500 27500 27500

قناة بانوراما دراما 1،2 قناة نايل دراما قناة الأماكن دراما بدوية 12341 11843 10758 V V V 27500 27500 27500

قناة ام بي سي دراما، قناة ام بي سي 4 التردد الأول (منطقة غرب الوطن العربي) 11559 التردد الثاني (منطقة شرق الوطن العربي) 11471 V V 27500 27500

قناة أبو ظبي التردد الأول تقنية SD 12226 التردد الثاني تقنية FULL HD 12467 H H 27500 27500

تعرض قناة روتانا أحدث المسلسلات التركية والهندية والعربية، فهي يتعرض في الساعة الثامنة مسلسل تركي في عدة حلقات يومية، وسوف نستعرض التردد الجديد على النايل سات لروتانا

تردد قناة روتانا دراما

التردد 11296 معدل الترميز 4/3 معدل التصحيح 27500 الاستقطاب أفقي

تردد قنوات الأفلام العربية علي النايل سات

قناة بيلودي أفلام قناة المصراوية أفلام 11526 11526 H H 27500

قناة ستار سينما 1،2 قناة فور جي سيما قناة فور جي فيلم 11526 11179 11179 H H H 27500 27500 27500

قناة سينما تيوب قناة فور جي كلاسيك قناة فور جي أفلام 11179 11179 11179 H H H 27500 27500 27500

قناة سيما تيوب قناة جولد قناة حكاية 11179 11179 11179 H H H 27500 27500 27500

قناة تتح قناة الأسطورة قناة توك توك سينما 11179 11179 11603 H H H 27500 27500 27500

قناة حبيشة قناة سيما علي بابا قناة الشاشة سينما 11603 11603 11603 H H H 27500 27500 27500

قناة الشاشة كوميدي قناة الشاشة فيلم قناة الشاشة كلاسيك 12562 12562 12562 V V V 27500 27500 27500

قناة فور جي سينما قناة كايرو سينما قناة بانوراما فيلم 12562 10777 11219 V H H 27500 27500 27500

قناة دوللي سينما قناة سيما قناة موجه كوميدي 11096 12034 12380 H H H 27500 27500 27500

قناة روتانا كلاسيك قناة روتانا أفلام المصرية قناة قناة روتانا أفلام السعودية 11296 11296 11296 H H H 27500 27500 27500

قناة نايل سينما قناة نايل كوميدي قناة البيت بيتك 11843 11843 11258 H H H 27500 27500 27500

قناة الكبير أفلام قناة سينما 2 قناة ليالي سينما 11258 11258 11258 H H H 27500 27500 27500

قناة سينما 1 قناة إم كلاسيك قناة سينما برو 10892 10892 10892 H H H 27500 27500 27500

قناة توك توك أفلام قناة ألوان أفلام قناة شنبو أفلام 10892 10873 11526 H H V 27500 27500 27500

قناة تي سينما، قناة تي تاكسي قناة اي سينما قناة تي أفلام 11258 11603 10873 H H V 27500 27500 27500

قناة كايرو سينما قناة كايرو زمان قناة كايرو فيلم 12562 12562 12562 V V V 27500 27500 27500

قناة ست البيت قناة بي سينما قناة دي كلاسيك 12562 12562 12604 V V H 27500 27500 27500

قناة تياترو قناة ام سينما CAIRO CINEMA قناة سهر ليالي 11096 12562 12604 H V H 27500 27500 27500

قناة الساعة سينما SIT EL BEYT قناة الساعة أفلام ALWAN قناة الساعة كلاسيك CAIRO ZAMAN 12562 10873 12562 V V V 27500 27500 27500

تردد كافة قنوات 4G سابقا، حاليا (APPLE)

تردد قناة 4G أفلام

التردد: 11177 معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 5/6 الاستقطاب أفقي

تردد 4G دراما

التردد: 11177 معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 5/6 الاستقطاب أفقي

تردد جميع قنوات الأفلام الأجنبية علي قمر النايل سات

قناة دي موفيز D MOVIES قناة رعب SCARE قناة كايرو 1 أكشن C1 ACTION 12604 10873 12562 V V H 27500 27500 27500

قناة سبايدر أكشن AlWalid TV قناة شاروخان فيلم ALSA3A FILM قناة نجووم هوليود رعب Hollywood Horror 12604 10873 12562 H V V 27500 27500 27500

قناة نجوم هوليود موفيز NJOOM HOLLYWOOD قناة زي أفلام ZEE AFLAM قناة بي4 يو أفلام B4U Aflam 12562 11938 11938 V V V 27500 27500 27500

قناة بي4 يو بلس B4U Plus قناة ال تي في LTV قناة إماجين موفيز Imagine Movies 12226 10727 12360 H H V 27500 27500 27500

قناة إيران فيلم IFILM AR قناة طلقة هندي LCD MOVIES 11641 11603 H H 27500 27500

قناة كانا KANA التردد الأول 12226 التردد الثاني 11513 H V 27500 27500

قناة الكويتية الثانية KTV CH2 التردد الأول 11678 التردد الثاني 11054 V V 27500 27500

قناة دبي وان DUBAI ONE التردد الأول 11785 التردد الثاني 12418 V H 27500 27500

تردد قناة MBC Bollywwood

التردد 11938 معدل الترميز 27500 الاستقطاب رأسي معدل التصحيح 4/3

قناة MBC Bollywwood هي من ضمن قنوات MBC السعودية، حيث تبث كافة الأفلام الهندية المد بلجة للغة العربية، وهذه القناة نالت على إعجاب الكثير من المشاهدين العرب، لذلك سوف نستعرض لكم التحديث الجديد لتردد قناة MBC Bollywwood.

قناة ام بي سي MBC التردد الأول 11938 التردد الثاني 11471 التردد الثالث 11559 V V V 27500 27500 27500

احداثيات تردد قنوات الثقافة والقنوات الوثائقية على النايل سات

قناة العربي الكويتية قناة الأثيوبية قناة كويست عربية 11054 11513 11785 V V V 27500 27500 27500

قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز بالعربية تقنية SD قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز بالعربية FULL HD قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي بتقنية SD 11938 12322 12226 V V H 27500 30000 27500

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي بتقنية FULL HD قناة الجزيرة الوثائقية بتقنية SD قناة الجزيرة الوثائقية بتقنية FULL HD 12467 10971 12521 H V H 27500 27500 27500

قناة شمس الجزائرية قناة عمان الثقافية قناة النيل الثقافية 10922 12111 11843 V H H 27500 27500 27500

قناة السعودية الثقافية بتقنية SD قناة السعودية الثقافية بتقنية FULL HD 12149 12284 H V 27500 27500

ونتابع معكم عبر موقعنا المتميز نجوم مصرية أحدث الترددات وجميع التغييرات التي تطرأ على القنوات، كما يمكنكم ترك استفساراتكم في التعليقات على المقال.