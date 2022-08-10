إبسط عيالك.. مواصفات وسعر تابلت هواوي ميت باد T10
تعتبر شركة هواوي الصينية من أبرز الشركات المتخصصة في الإلكترونيات، ومعدات الصناعات السلكية واللاسلكية، وتأسست عام 1987 م ومقرها شنجن في الصين، كما روجت لمنتجاتها الإلكترونية على مدى السنوات الماضية في عدد من البلدان، فيما بلغ أكثر من 170 دولة، إضافة إلى كونها الرائدة على المنافسة بجهاز لوحي مميز وغير مكلف، حيث تفوقت الشركة على منافسيها في اطلاق جهاز هواوي ميت باد T10 اللوحي، والذي يعد خيارًا رائعًا للمستهلكين الذين يرغبون فقط في تصفح الشبكات الاجتماعية أو إجراء مكالمات الفيديو بأقل الأسعار.
مميزات تابلت هواوي ميت باد T10
- يتميز تابلت هواوي ميت باد T10 بمعالج Hisilicon Kirin 710A ثماني النواة مع معالج رسوميات Mali-G51 MP4، في حين أن ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لديه تكون بسعة 2 جيجا بايت، مع ذاكرة داخلية بسعة 16 أو 32 جيجا بايت، كما أنها تسع حتى 256 جيجا بايت من خلال فتحة مخصصة.
- يتمتع تابلت هواوي ميت باد T10 اللوحي بشاشة LCD، بمقاس يبلغ 9.7 بوصة، وكذلك بدقة 1280 × 800، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، مما يجعل الجهاز ساطعًا بدرجة مميزة في الداخل مع توافر شاشة مناسبة.
- يشتمل التابلت على بطارية ضخمة غير قابلة للإزالة تبلغ 5100 مللي أمبير في الساعة.
- يوفر التابت كاميرا خلفية تتميز بدقة قدرها 5 ميجابكسل، إلى جانب أنها تدعم تقنيات HDR و Panorama، بينما تتمتع الكاميرا الأمامية بدقة 2 ميجابكسل، والتي تعتبر مخصصة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.
- يصل سعر تابلت هواوي ميت باد T10 إلى نحو 3400 جنيه مصري في السوق المصري.
- يوجد مكبر صوت واحد على جانبي التابلت، وذلك بهدف إكمال تجربة صوت الاستريو، حيث ترتفع مكبرات الصوت اللوحية أثناء الرسم بوضوح وبأقل قدر من التشويش، وبالرغم من ذلك، يتم حظر الصوت من السماعات بسهولة عند وضع الأصابع عليها على سبيل الخطأ.