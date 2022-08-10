إبسط عيالك.. مواصفات وسعر تابلت هواوي ميت باد T10

تعتبر شركة هواوي الصينية من أبرز الشركات المتخصصة في الإلكترونيات، ومعدات الصناعات السلكية واللاسلكية، وتأسست عام 1987 م ومقرها شنجن في الصين، كما روجت لمنتجاتها الإلكترونية على مدى السنوات الماضية في عدد من البلدان، فيما بلغ أكثر من 170 دولة، إضافة إلى كونها الرائدة على المنافسة بجهاز لوحي مميز وغير مكلف، حيث تفوقت الشركة على منافسيها في اطلاق جهاز هواوي ميت باد T10 اللوحي، والذي يعد خيارًا رائعًا للمستهلكين الذين يرغبون فقط في تصفح الشبكات الاجتماعية أو إجراء مكالمات الفيديو بأقل الأسعار.

مميزات تابلت هواوي ميت باد T10