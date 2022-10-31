إبداع جديد من واتساب.. WhatsApp يعمل على إضافة 3 ميزات خرافية جديدة

يعمل القائمون على تصبيق واتساب الخاص بالمراسلات الفورية على تطويره بشكل دائم، وذلك من خلال إضافة مميزات بشكل مستمر، وتأتي هذه المميزات في إطار التنافسية بينه وبين التطبيقات الأخرى، وليبقى واتس آب دائماً في الصدارة، حيث يعد WhatsApp التطبيق الأول عالمياً من ناحية أعداد المستخدمين الذين تخطو الـ2 مليار مستخدم.

واتساب WhatsApp يطرح ميزات جديدة قيد التجربة

والآن يعمل الواتساب على ميزة جديدة لسطح المكتب، ما زالت الآن قيد التجربة، وهذه الميزة عبارة عن عرض صور الملفات الشخصية لجميع الأعضاء في الدردشات الجماعية، وسوف يقوم التطبيق بعرض صورة كل عضو بجانب الرسالة التي يقوم بإرسالها في المجموعة.

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وفي حالة ما إذ لم يكن للمستخدم صورة شخصية، أو لم يكن ذلك متاحاً بسبب بعض إعدادات الخصوصية، فسوف يقوم واتساب بعرض أيقونة الملف الشخصي الإفتراضية للمستخدم، كما بدأ تطبيق WhatsApp قبل فترة قليلة بعرض أداة التموية للصور، وذلك في إصدار جديد ما زال قيد الإختبار، حيث يتيح واتس أب ميزة تحرير الصور واستتخدام آداة التموية.

كما طرح واتساب خلال الأيام القليلة الماضية ميزة ثالثة تجريبية، تتيح إضافة مسميات توضيحية لملفات الوسائط التي يعاد توجيهها، وكذلك الأمر لمقاطع الفيديو والمستندات التي يقوم المستخدم بمشاركتها من هاتفه.