أعلن العملاق الكوري الجنوبي سامسونج عن حاسب لوحي جديد، يدخل كمنافس قوي في عالم الأجهزة المحمولة، وقامت سامسونج بتزويده بمواصفات وتقنيات ممتازة، لكي يكون الحاسب اللوحي قادراً على المنافسة مع أجهزة الشركات الأخرى، ومن أهم ما يميز الحاسب هو قدراته التصويرية ومعالجه القوي الذي يضمن الأداء المتميز والسريع للحاسب.

إبداع العملاق الكوري| Galaxy Book 4 360 حاسب لوحي جديد من سامسونج ينافس بقوة في عالم الأجهزة المحمولة

مواصفات حاسب سامسونج اللوحي Galaxy Book 4 360

وفيما يلي نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات الحاسب اللوحي والتي جاءت وفق المواصفات التالي ذكرها.

الهيكل مصنوع من الألومنيوم التصميم أنيق وبهيكل نحيف وزن الحاسب اللوحي كيلو و400 جرام تقريباً نوع الشاشة HD Super AMOLED مقياس الشاشة 15.6 بوصة دقة العرض Full HD معدل التحديث 60 هرتز الشاشة يمكن طيها بزاوية 360 درجة ليتحول إلى حاسب لوحي محمول كبير الشاشة تعمل باللمس يمكن الرسم والكتابة على الشاشة بواسطة القلم لذكي

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المعالج والذواكر

المعالج من الجيل 14 ومن نوع Intel Core 5.

يتوفر نسخة ثانية تعمل بمعالج من نوع Intel Core 7 150U.

الرام 16 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 512 جيجا بايت.

يتوفر نسخة أخرى من الجهاز برام 16 جيجا بايت وذاكرة داخلية 1 تيرا بايت.

الكاميرا وبعض التقنيات الأخرى