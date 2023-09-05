“أَقْوَى أَفْلَامِ اَلرُّعْبِ”..تردد قناة سكار تي في رعب scare TV 2023 على النايل سات

“أَقْوَى أَفْلَامِ اَلرُّعْبِ”..تردد قناة سكار تي في رعب scare TV 2023 على النايل سات
يفضل الكثير من محبي أفلام الرعب حيث تعرض محتوى يتميز بالإثارة والتشوق للجميع ولذلك أصبحت من أكثر القنوات بحثًا خلال تلك الفترة وتعمل على عرض محتوى متميز خلال اليوم ومن خلال مقالنا سنوضح لكم تردد قناة سكار تي في scare TV 2023.
أهم الأفلام العارضة على قناة سكار تي في 2023
تعمل إدارة القناة على بث محتواها على مدار اليوم دون انقطاع غير أنها تعمل على تحديث تردد قناة سكار تي في 2023 لكي تعرض أفضل أفلام الرعب والإثارة ومنها.
- Jumanji welcome to the jungle.
- Warcraft
- Escape plan.
- Cult of Chucky.
- The Curse of La Llorona.
- Spell.
مميزات قناة سكار تي في 2023
تتميز القناة عن غيرها من القنوات بهذه المميزات ومنها.
- تعمل القناة على عرض المحتوى المتنوع والمختلف بما يناسب الجميع من الأذواق.
- بالإضافة إلى أن إدارة القناة تعمل على عرض محتوى يناسب الجميع من المشاهدين.
- تمتاز القناة بوجود فريق عمل مميز ومدرب لكي يعرض محتواها بأفضل صورة وصوت.
- يمكن استقبالها على كافة أنواع أجهزة الريسيفر وعلى جميع الأقمار الصناعية.
حمل تردد قناة سكار تي في 2023 على النايل سات
يمكننا أن نستقبل محتوى القناة والتي تعتبر من ضمن أهم قنوات أفلام الرعب ويتم من خلال التعرف على الآتي.
- القمر الصناعي النايل سات
- التردد 11583
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب أفقي
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
كيفية استقبال تردد القناة على الرسيفر
- اضغط على زر Menu او الإعدادات.
- يتم النقر على زر قائمة بها اختيارات.
- اختر تثبيت، ثم حدد القمر الصناعي وهو نايل سات.
- حدد الاستقطاب ومعدل الترميز وهو 27500.
- اضغط على OK.او حفظ.