أيهما أفضل في الفئة المتوسطة؟ شاومي Redmi Note 13 أم ريلمي Realme 11 5G

أصبحت أسعار الكثير من أنواع الهواتف المحمولة باهظة الثمن، ولا يقدر على ثمنها إلا فئات محددة، مما جعل الكثير من مريدي شراء هاتف محمول بسعر مناسب التساؤل، سوف نوضح مقارنة بين شاومي Redmi Note 13 وريلمي Realme 11 5G في ذلك المقال.

مقارنة بين شاومي Redmi Note 13 وريلمي Realme 11 5G

الميزة شاومي Redmi Note 13 ريلمي Realme 11 5G الشاشة AMOLED IPS LCD الحجم 6.67 بوصة 6.72 بوصة الدقة 1080 × 2400 بكسل 1080 × 2400 بكسل معدل التحديث 120 هرتز 120 هرتز المعالج Mediatek Dimensity 6080 Mediatek Dimensity 6100 Plus الرام 6 أو 8 أو 12 جيجابايت 8 جيجابايت التخزين الداخلي 128 أو 256 جيجابايت 128 أو 256 جيجابايت الكاميرا الخلفية كاميرا ثنائية: 100 + 2 ميجابكسل كاميرا ثنائية: 108 + 2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل 16 ميجابكسل البطارية 5000 مللي أمبير 5000 مللي أمبير نظام التشغيل Android 13 Android 13 سعر الشراء يبدأ من 150 دولارًا يبدأ من 230 دولارًا

سوف نعرض لكم الآن مقارنة مع أهم المميزات لهذين الهاتفين فيما يلي:

فمن حيث التصميم، يتميز هاتف شاومي Redmi Note 13 بتصميم رائع وجميل.

حيث أنه مصنوع من كل من الزجاج والمعدن مما يجعل شكله مميز، ويصل وزنه حوالي ١٣٧.٥ جرام.

أما عن تصميم ريلمي Realme 11 5G، فهو مصنوع من مادة البلاستك ومحاط بإطار من مادة الالمونيوم، مما يجعله أكثر متانة وإتقان.

ولكنه يعد أثقل في الوزن من هاتف شاومي Redmi Note 13، حيث يصل وزن ذلك الهاتف قرابة ١٩٠ جرام.

يتمتع كلا الهاتفين بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، وهي مناسبة لالتقاط صور سيلفي ومقاطع فيديو قصيرة.

يحتوي كلا الهاتفين على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مما يوفر عمر بطارية طويل.

الأداء ونظام التشغيل

كما سنوضح أيضاً الفرق بينهما من حيث أداء كلا منهما ونظام التشغيل الخاص بهما: