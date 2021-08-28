سعر ومواصفات أيفون 13 برو ماكس iPhone 13 Pro Max الهاتف المنتظر

أيفون 13 برو ماكس تعتبر من أحداث هواتف Apple، حيث أن iPhone 13 Pro Max، ومن أهم مميزاته هو أن شاشة تابعة لشركة سامسونح نوع LTPO OLED محمية من خلال طبقة زجاجية صلبة قوية ضد الصدمات والخدوش. حيث يكون سعر الهاتف هو 1650 دولار أمريكي، مما يعادل 25300 جنيه مصري، و 6200 ريال سعودي.

مواصفات iPhone 13 Pro Max

هناك العديد من المواصفات التي يحملها أيفون 13 برو ماكس ومن أهمها كالتالي:

أيفون 13 برو ماكس يدعم إمكانية NFC.

أبعاد هذا الهاتف بطول 160.8 × العرض 78.1 × 7.4 ملم، والوزن 228 جرام.

يتم وضع شريحة واحدة أو شريحتين SIM على حسب البلد.

يدعم شبكات 2G و 3G و 4G و 5G.

الخامة مصنوعة من زجاج الغوريلا، والظهر من الزجاج، والإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما أنها مقاومة للماء

والغبار.

يدعم خدمات الدفع عبر Visa و Mastercard.

نوع الشاشة Samsung LTPO OLED، بالإضافة إلى معدل التحديث 120 هرتز.

كثافة 409 بكسل في البوصة، السطوع 800 شمعة، المساحة 6.3 بوصة ، الدقة 2532 × 1170 بكسل.

كما أن الحجم المدعوم 19.5: 9.

محتوى شاشة العرض 86.6٪ مع طبقة حماية زجاجية مقاومة للخدوش والطلاء وبقع الزيت وبصمات الأصابع.

يدعم إمكانية HDR10 + و Dolby Vision.

مميزات أيفون 13 برو ماكس

دعم وظيفة NFC قصيرة المدى.

المواد المستخدمة هي مواد عالية الجودة، حيث أنها مواد فاخرة عالمية المستوى.

تتمتع بسمعات خارجية واضح وعالي ونقي.

شاشة صلبة حاصلة على طبقة واقية صلبة وعالية الجودة.

هذا الهاتف مزود بمعالج قوي ويستخدم تقنية الجيل الخامس لأداء جيد في الألعاب.

كاميرا عالية الجودة تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K، ومزودة بتقنية Sensor Shift من Apple لتصوير

مقاطع فيديوهات بشكل واضح ومميز.

الفرق بين هذا الهاتف وسلسلة هواتف iPhone 12 السابقة هو التغيير الكبير في البطارية، مما يجعلها أكثر قوة واستمرارية لفترة طويلة.

عيوب iphone 13 Pro Max