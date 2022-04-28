أول ظهور لوحش هواتف الأندرويد الجديد S15e بمواصفات ممتازة وسعر منافس

سعيد شعبان

تستعد فيفو الآن لإطلاق هاتفها الجديد الذي سيطلق عليه إسم vivo S15e وسوف يكون الهاتف منافساً قوياً لهواتف الأندرويد المتواجدة بالأسواق خلال الوقت الحالي، حيث يتميز بمواصفاته الممتازة، وذلك مقارنةً بسعره والذي لم يتم الكشف عنه حتى الآن، إلا أن التسريبات تشير إلى أنه سيكون مناسباً للجميع.

أول ظهور لهاتف الأندرويد الجديد vivo S15e بمواصفات ممتازة وسعر منافس

مواصفات هاتف vivo S15e

ووفق ما ورد من تسريبات حتى الآن حول هاتف vivo S15e فسوف يأتي وفق المواصفات التالية.

فيفو “vivo” تُطلق هاتف Vivo S15e وتعرض المواصفات والأسعار الرسمية للهاتف

اسم الهاتف vivo S15e
نوع الشاشة AMOLED
مقاس الشاشة 6.1 بوصة
دقة عرض الشاشة 2400/1080 بيكسل
التردد 90 هرتز
معدل السطوع 411 شمعة| م تقريباً
نظام التشغيل Android 12
واجهة التشغيل Origin OS Ocean
المعالج Exynos 1080
معالج  الرسوميات Mali-G78 MP10

أول ظهور لوحش هواتف الأندرويد الجديد S15e بمواصفات ممتازة وسعر منافس 1 28/4/2022 - 2:21 ص

اقرأ أيضاً:

أول ظهور لوحش هواتف الأندرويد الجديد S15e بمواصفات ممتازة وسعر منافس 2 28/4/2022 - 2:21 ص

باقي مواصفات هاتف vivo S15e

  • الرام يوجد منه نسخة 12 جيجا بايت، والنسخة الثانية 8 جيجا بايت.
  • الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت ونسخة أخرى 128 جيجا بايت.
  • الكاميرا الرئيسية دقتها 50 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الثانية والثالثة 13+ 2 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الأمامية ستكون بدقة 50 ميجا بيكسل.
  • البطارية 4700 مللي أمبير.
  • تدعم الشحن السريع.
  • قدرة الشحن السريع 66 وات.
  • منفذ سماعات 3.5 ملم.
  • شريحة دفع إلكتروني.
Avatar of سعيد شعبان
سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.