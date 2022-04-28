أول ظهور لوحش هواتف الأندرويد الجديد S15e بمواصفات ممتازة وسعر منافس
تستعد فيفو الآن لإطلاق هاتفها الجديد الذي سيطلق عليه إسم vivo S15e وسوف يكون الهاتف منافساً قوياً لهواتف الأندرويد المتواجدة بالأسواق خلال الوقت الحالي، حيث يتميز بمواصفاته الممتازة، وذلك مقارنةً بسعره والذي لم يتم الكشف عنه حتى الآن، إلا أن التسريبات تشير إلى أنه سيكون مناسباً للجميع.
مواصفات هاتف vivo S15e
ووفق ما ورد من تسريبات حتى الآن حول هاتف vivo S15e فسوف يأتي وفق المواصفات التالية.
|اسم الهاتف
|vivo S15e
|نوع الشاشة
|AMOLED
|مقاس الشاشة
|6.1 بوصة
|دقة عرض الشاشة
|2400/1080 بيكسل
|التردد
|90 هرتز
|معدل السطوع
|411 شمعة| م تقريباً
|نظام التشغيل
|Android 12
|واجهة التشغيل
|Origin OS Ocean
|المعالج
|Exynos 1080
|معالج الرسوميات
|Mali-G78 MP10
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باقي مواصفات هاتف vivo S15e
- الرام يوجد منه نسخة 12 جيجا بايت، والنسخة الثانية 8 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت ونسخة أخرى 128 جيجا بايت.
- الكاميرا الرئيسية دقتها 50 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الثانية والثالثة 13+ 2 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الأمامية ستكون بدقة 50 ميجا بيكسل.
- البطارية 4700 مللي أمبير.
- تدعم الشحن السريع.
- قدرة الشحن السريع 66 وات.
- منفذ سماعات 3.5 ملم.
- شريحة دفع إلكتروني.