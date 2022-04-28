أول ظهور لوحش هواتف الأندرويد الجديد S15e بمواصفات ممتازة وسعر منافس

تستعد فيفو الآن لإطلاق هاتفها الجديد الذي سيطلق عليه إسم vivo S15e وسوف يكون الهاتف منافساً قوياً لهواتف الأندرويد المتواجدة بالأسواق خلال الوقت الحالي، حيث يتميز بمواصفاته الممتازة، وذلك مقارنةً بسعره والذي لم يتم الكشف عنه حتى الآن، إلا أن التسريبات تشير إلى أنه سيكون مناسباً للجميع.

مواصفات هاتف vivo S15e

ووفق ما ورد من تسريبات حتى الآن حول هاتف vivo S15e فسوف يأتي وفق المواصفات التالية.

اسم الهاتف vivo S15e نوع الشاشة AMOLED مقاس الشاشة 6.1 بوصة دقة عرض الشاشة 2400/1080 بيكسل التردد 90 هرتز معدل السطوع 411 شمعة| م تقريباً نظام التشغيل Android 12 واجهة التشغيل Origin OS Ocean المعالج Exynos 1080 معالج الرسوميات Mali-G78 MP10

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