تقنية

أول ظهور لهاتف Asus Zenfone 9 قاتل هواتف الأندرويد الحديثة ومنافس شرس لهواتف سامسونج وهواوي

إسلام عوض

في أول ظهور لهاتف Asus Zenfone 9، قامت العديد من المواقع التقنية بتسريب فيديوهات وصور لهاتف Asus الجديد، والذي تم تصنيفه كأحد أفضل الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، بل إن هذا الهاتف سيكون منافساً قوياً لهواتف كبرى الشركات الرائدة في مجال الهواتف الذكية مثل سامسونج وهواوي وغيرهما.

أول ظهور لهاتف Asus Zenfone 9 قاتل هواتف الأندرويد الحديثة ومنافس شرس لهواتف سامسونج وهواوي

مواصفات هاتف Asus Zenfone 9

كما يتميز هاتف Asus Zenfone 9 بمظهره الجذّاب وتصميمه الأنيق، هذا إلى جانب متانته نظراً لتغطيته بمادة البوليميرات، والتي تجعل الهاتف مضاد للصدمات والخدوش، كما أن الهاتف حصل على معيار IP68 في مقاومته للغبار والماء.

مراجعة هاتف Asus Zenfone 9: المواصفات والتصميم

وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Asus Zenfone 9 والتي ستأتي وفق ما يلي.

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أبعاد الهاتف 146.6/68.2/9.5 ملم
وزن الهاتف 165 جرام
مقاس الشاشة 5.9 بوصة
دقة العرض 2400/1080 بيكسل
التردد يصل إلى 244 هرتز
معدل السطوع 800 شمعة| م تقريباً
الشاشة تعمل مع تقنيات +HDR10
طبقة حماية الشاشة من زجاج Gorilla Glass Victus
نوع المعالج Snapdragon 8+ Gen 1
نظام التشغيل أندرويد 12

كما يعمل هاتف Asus Zenfone 9 مع شبكات فايف جي، والذاكرة العشوائية يوجد منها نسختين 16 و8 جيجا بايت، وكذلك الذاكرة الداخلية تأتي بسعة 256 و128 جيجا بايت، كما يوجد بالهاتف منفذين لشرائح الإتصال، وكاميرات فائقة الدقة، وتم تجهيز الهاتف بنظام خاص لتبريد اللوحة الأم والمعالج، وذلك من أجل العمل بكامل طاقته أثناء استخدام الهاتف لفترات طويلة.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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