أول ظهور لهاتف Asus Zenfone 9 قاتل هواتف الأندرويد الحديثة ومنافس شرس لهواتف سامسونج وهواوي

في أول ظهور لهاتف Asus Zenfone 9، قامت العديد من المواقع التقنية بتسريب فيديوهات وصور لهاتف Asus الجديد، والذي تم تصنيفه كأحد أفضل الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، بل إن هذا الهاتف سيكون منافساً قوياً لهواتف كبرى الشركات الرائدة في مجال الهواتف الذكية مثل سامسونج وهواوي وغيرهما.

مواصفات هاتف Asus Zenfone 9

كما يتميز هاتف Asus Zenfone 9 بمظهره الجذّاب وتصميمه الأنيق، هذا إلى جانب متانته نظراً لتغطيته بمادة البوليميرات، والتي تجعل الهاتف مضاد للصدمات والخدوش، كما أن الهاتف حصل على معيار IP68 في مقاومته للغبار والماء.

وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Asus Zenfone 9 والتي ستأتي وفق ما يلي.

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أبعاد الهاتف 146.6/68.2/9.5 ملم وزن الهاتف 165 جرام مقاس الشاشة 5.9 بوصة دقة العرض 2400/1080 بيكسل التردد يصل إلى 244 هرتز معدل السطوع 800 شمعة| م تقريباً الشاشة تعمل مع تقنيات +HDR10 طبقة حماية الشاشة من زجاج Gorilla Glass Victus نوع المعالج Snapdragon 8+ Gen 1 نظام التشغيل أندرويد 12

كما يعمل هاتف Asus Zenfone 9 مع شبكات فايف جي، والذاكرة العشوائية يوجد منها نسختين 16 و8 جيجا بايت، وكذلك الذاكرة الداخلية تأتي بسعة 256 و128 جيجا بايت، كما يوجد بالهاتف منفذين لشرائح الإتصال، وكاميرات فائقة الدقة، وتم تجهيز الهاتف بنظام خاص لتبريد اللوحة الأم والمعالج، وذلك من أجل العمل بكامل طاقته أثناء استخدام الهاتف لفترات طويلة.