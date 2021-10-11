أول ظهور لقنبلة شاومي هاتف Xiaomi Black Shark 4S الخارق وحش الألعاب وأفضل هواتف العام

بدأ هاتف شاومي الجديد Xiaomi Black Shark 4S الذي أُطلق عليه وحش الألعاب يظهر إلى النور، ويعد هاتف شاومي المنتظر من أفضل هواتف هذ العام، وتحاول شركة شاومي جاهدةً أن تواكب متطلبات السوق والمستخدمين، كما أنها سوف تقوم بتقديم تشكيلة من Black Shark 4S، ستحتوي على ترقيات استثنائية وفريدة من نوعها، مما سيجعل هذا الهاتف أفضل هواتف العام.

أول ظهور لقنبلة شاومي هاتف Xiaomi Black Shark 4S الخارق

ومن أبرز المميزات التي سيتميز بها هاتف شاومي المزمع إطلاقه في الصين بشكل رسمي يوم 13 أكتوبر الجاري، هو المعالج الأقوى من الشركة الأمريكية كوالكوم، بالإضافة إلى احتواءه على غلاف للكاميرات، وهذا الغلاف سداسي والكاميرات ثلاثية، كما سيوجد بالهاتف أزرر تكون قابلة للسحب.

وحول مواصفات هاتف Xiaomi Black Shark 4S فسوف يأتي وفق ما يلي:

المعالج من شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 888+ وهو الأفضل حتى الآن الشاشة كبيرة للألعاب بتحديث 120 هرتز دقة الشاشة Full HD + أو Quad HD + نوع الشاشة E4 AMOLED الحجم 6.67 انش

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وحول باقي مواصفات هاتف شاومي وحش الألعاب فجاءت وفق الآتي.