أول ظهور لقنبلة شاومي هاتف Xiaomi Black Shark 4S الخارق وحش الألعاب وأفضل هواتف العام

بواسطة إسلام عوض

بدأ هاتف شاومي الجديد Xiaomi Black Shark 4S الذي أُطلق عليه وحش الألعاب يظهر إلى النور، ويعد هاتف شاومي المنتظر من أفضل هواتف هذ العام، وتحاول شركة شاومي جاهدةً أن تواكب متطلبات السوق والمستخدمين، كما أنها سوف تقوم بتقديم تشكيلة من Black Shark 4S، ستحتوي على ترقيات استثنائية وفريدة من نوعها، مما سيجعل هذا الهاتف أفضل هواتف العام.

أول ظهور لقنبلة شاومي هاتف Xiaomi Black Shark 4S الخارق وحش الألعاب وأفضل هواتف العام
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أول ظهور لقنبلة شاومي هاتف Xiaomi Black Shark 4S الخارق

أول ظهور لقنبلة شاومي هاتف Xiaomi Black Shark 4S الخارق وحش الألعاب وأفضل هواتف العام 1 11/10/2021 - 3:41 م أول ظهور لقنبلة شاومي هاتف Xiaomi Black Shark 4S الخارق وحش الألعاب وأفضل هواتف العام 2 11/10/2021 - 3:41 م

ومن أبرز المميزات التي سيتميز بها هاتف شاومي المزمع إطلاقه في الصين بشكل رسمي يوم 13 أكتوبر الجاري، هو المعالج الأقوى من الشركة الأمريكية كوالكوم، بالإضافة إلى احتواءه على غلاف للكاميرات، وهذا الغلاف سداسي والكاميرات ثلاثية، كما سيوجد بالهاتف أزرر تكون قابلة للسحب.

وحول مواصفات هاتف Xiaomi Black Shark 4S فسوف يأتي وفق ما يلي:

المعالج من شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 888+ وهو الأفضل حتى الآن
الشاشة كبيرة للألعاب بتحديث 120 هرتز
دقة الشاشة Full HD + أو Quad HD +
نوع الشاشة E4 AMOLED
الحجم 6.67 انش

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وحول باقي مواصفات هاتف شاومي وحش الألعاب فجاءت وفق الآتي.

  1. أما الكاميرات فستكون ثلاثية بمقياس  48+8+5 ميجا بيكسل.
  2. كاميرا السيلفي ومكالمات الفيديو 20 ميجا بيكسل.
  3. قوة الشحن السريع  120 واط.
  4. يدعم هاتف شاومي المرتقب Wi-Fi 802.11، وبلوتوث v 5.2.
  5. الرام 8 و12 جيجا بايت.
  6. الذاكرة الداخلية 128 و256 جيجا بايت.
  7. سعر هاتف شاومي Black Shark 4S، فسوف يكون بمتوسط 600 دولار أمريكي أو ما يعادله بعملات الدول الأخرى.

أول ظهور لقنبلة شاومي هاتف Xiaomi Black Shark 4S الخارق وحش الألعاب وأفضل هواتف العام 3 11/10/2021 - 3:41 م أول ظهور لقنبلة شاومي هاتف Xiaomi Black Shark 4S الخارق وحش الألعاب وأفضل هواتف العام 4 11/10/2021 - 3:41 م



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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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