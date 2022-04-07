أول ظهور إعلامي لمنه عرفة بعد انفصالها

قامت الفنانة منة عرفة بالتصريح عن مرورها بفترة عصيبة في أثناء الفترة الماضية ، كما اشارت الى انها كانت تعيد النظر

قراراتها ، و بالاخص بعد ما مرت به من أحداث انفصالها عن زوجها محمود المهدي .

اللقاء مع الإعلامية راغدة شلهوب :

كما انها اشارت من خلال لقاء فى برنامج «سابع سما» الذى يعرض على قناة (النهار) و التى تقوم بتقديمها الإعلامية راغدة شلهوب فى مساء يوم الاثنين وأعلنت عن رفضها التام لما حدث و ان رمضان فى عمها هذا مختلف جدا و انها لم تتوقع حدوث كل هذا قائلة : الحمد لله أنا واثقة مليون في المئة ربنا مش بيعمل حاجة وحشة، مش زعلانة من أي حاجة حصلت، راضية جدا وعندي رضا تام وبقول الحمد لله .

اجابات منه عرفة عن بعض الاسئلة :

كما أجابت عن بعض الأسئلة موضحة انها لا تريد ان تصبح ملكة الترند و انها ملتزمة و لا ترد على تساؤلات الصحفيين حيث قالت في اللقاء ( لى مبتكلمش ، لى لما الصحفيين بيكلموني مش برد ، لو انا عايزة تريند ويجرى ورا التريند عن قصد لى مش بطلع و استغلها ؟؟ عشان انا مش بجرى ورا الترند و مش عاوزاه)

و اوضحت ان كل ما يحدث معها خارج ارادتها (اللي حصل معايا كلها حاجات غصب عنى) واضافت ان فكرة الناس عن أنها شخص يجلب المشاكل غير صحيح حيث إن من يعرفها منذ زمن يعرفها جيدا و انها لا تحب المشاكل تمام (انا لما تعرض لهجوم مبردش).

وأنهت مشيرة أن ما يحدث هذا يمكن أن يكون بسبب انها طيبة و عفوية و ان المعلومات المنتشرة عنها على مواقع التواصل الاجتماعي خاطئة .