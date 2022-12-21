“أول جهاز يأتي برقاقة MediaTek”.. مواصفات جهاز Honor Pad V8 اللوحي قبل إطلاقه في هذا الموعد

ينطلق حدث الإعلان عن جهاز Honor Pad V8 اللوحي خلال الأيام القليلة القادمة قبل نهاية عام 2022 وكشفت التسريبات الجديدة عن بعض مواصفات الجهاز قبل إطلاقه في الأسواق العالمية؛ حيث أشارت أنه سيأتي برقاقة معالج Dimensity 8100 ولذلك السبب سيكون أول جهاز لوحي ينطلق للأسواق برقاقة MediaTek.

مواصفات جهاز Honor Pad V8

لم يتم التعرف على المواصفات الكاملة للجهاز الجديد من هونر Honor Pad V8 حتى الآن، ولكن المواصفات التي تم التوصل إليها بحسب آخر التسريبات فهي:

يأتي هذا الإصدار من الأجهزة اللوحية بواجهة MagicOS 7.0.

يعمل الجهاز على نظام تشغيل Android 13.

بينما تأتي برمجيات الجهاز بتخصيص أعلى يتوافق مع الحجم الكبير للشاشة في هذا الجهاز.

حجم شاشة الجهاز 12.6 إنش.

أظهرت التسريبات أن جهاز Honor Pad V8 سيأتي بتصميم مسطح في الإطارات الجانبية.

سوف يتضمن الجهاز على موصلات مغناطيسية في الغطاء الخلفي لدعم إتصال لوحة المفاتيح.

يدعم الجهاز قلم stylus.

سوف يتوفر الجهاز بنسختين من حيث الألوان وهما اللونين الأزرق والبرتقالي.

سوف يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط.

الظهر والإطار الجانبي للجهاز مصنوع من الألومنيوم.

يأتي الجهاز بكاميرا خلفية دقتها 5 ميجا بيكسل وكاميرا السيلفي الأمامية دقتها 5 ميجا بيكسل.

موعد إطلاق جهاز Honor Pad V8 اللوحي

حددت شركة Honor موعد حدث إطلاق هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية الجديدة في الصين بتاريخ 26 ديسمبر 2022، وخلال هذا الحدث سوف يتم الإعلان عن جهازين وهما Honor Pad V8 و Honor 80 GT، وقبل الحدث بأيام أعلنت الشركة عن مميزات وخاصيات مميزة للأجهزة الجديدة قبل موعد إطلاقها رسمياً، وسوف يكون الإطلاق الرسمي في الصين أولاً ثم في جميع دول العالم في بداية عام 2023.

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سعر جهاز Honor Pad V8 اللوحي

السعر المتوقع لجهاز Honor Pad V8 اللوحي الجديد 220 دولار أمريكي، وسعره في مصر حوالي 3196 جنيه مصري، وسعره في السعودية 825 ريال سعودي، والسعر في الإمارات 807.4 درهم إماراتي.