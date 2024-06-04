أول تعليق رسمي من واتساب للرد على اتهامات إيلون ماسك بسرقة التطبيق لبيانات المستخدمين والتجسس عليهم

منذ أيام قليلة قام إيلون ماسك المليادير الأمريكي الشهير بشن هجوم كبير على تطبيق المراسلات الفورية واتساب، وقال ماسك خلال تدوينة له بموقع إكس، أن بعض مستخدمي تطبيق واتساب يظنون أنه آمن، وأشار عبر مقطع فيديو قام بنشره على حسابه، أن الواتساب يقوم بتنشيط الميكروفونات الخاصة بهواتف المستخدمين ليلاً، ويتجسس عليهم حتى ولو كانوا في غرف نومهم، وينقل كل البيانات المشفرة لخوادم الشركة.

رد واتساب على إيلون ماسك

وقام ويل كاثكارت رئيس شركة واتساب بالرد على الإدعاءات التي نشرها ماسك، وقال كاثكارت، أن كافة رسائل التطبيق مشفرة تماماً من طرف إلى آخر، ولا يتم تصديرها لا إلى ميتا ولا إلى واتساب، كما أن الشركة لا يمكن لها على الإطلاق قراءة رسائل المستخدمين، مؤكداً أن هذه الإدعاءات غير صحيحة.

اقرأ معنا:

كما أشار رئيس واتساب إلى أن شركته ملتزمة بأمن المستخدمين، مضيفاً أن الشركة تأخذ أمن جميع مستخدميها على محمل الجد، ولهذا يتم تشفير الرسائل من طرف إلى طرف آخر، ولا يتم إرسالها للشركة كل ليلة كما ادعى إيلون ماسك، أو تصديرها إلينا.