“أوبو هتفاجئ عملائها”.. مواصفات وسعر هاتف Oppo A57 الجديد
يرغب العديد من الأشخاص في التعرف على مواصفات Oppo A57، وذلك بعد إعلان طرحه داخل الأسواق الهندية في تاريخ 22 يونيو القادم لعام 2022، ومن المقرر أن يحتوي الهاتف علي العديد من التقنيات المميزة وذلك للتنافس مع هواتف سامسونج التي تحمل نفس المواصفات والسعر، وفيما يلي سوف نعرض لكم أهم المعلومات عنه.
مواصفات هاتف Oppo A57
يتواجد الكثير من المميزات داخل هاتف Oppo A57، والتي جاءت كالتالي:
- شاشة من نوع IPS LCD، بتقنية HD، ويصل حجم الشاشة إلي 6,56 بوصة، وتبلغ دقتها 2400×1080، بمعدل تحديث يبلغ 60 هرتز فى الثانية الواحدة.
- الشاشة تحتوي على نوتش بشكل قطرة من الماء يتواجد في أعلى منتصف الجهاز، وخُصص لكاميرا السيلفي.
- يبلغ سعر الهاتف 160 دولار، ما يعادل 2900 جنيهًا مصريًا.
- معالج الهاتف يدعم شبكات 4G.
- تم تطوير هاتف Oppo A 57 من قبل شركة مميزة وفريدة من نوعها وهى ميدياتك والتي تعمل على دعم كافة الشبكات.
- يأتي الهاتف من نوع معالج Helio 35.
- يتميز الهاتف بذاكرة تخزين عالية والتي من نوع UFS2,2.
- سعة التخزين الداخلية للهاتف تبدأ من 64 جيجابايت.
- ذاكرة الوصول العشوائي تصل إلى 4 جيجا بايت.
- سعة التخزين الداخلية تصل إلي 1 تيرابايت.