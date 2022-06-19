“أوبو هتفاجئ عملائها”.. مواصفات وسعر هاتف Oppo A57 الجديد

يرغب العديد من الأشخاص في التعرف على مواصفات Oppo A57، وذلك بعد إعلان طرحه داخل الأسواق الهندية في تاريخ 22 يونيو القادم لعام 2022، ومن المقرر أن يحتوي الهاتف علي العديد من التقنيات المميزة وذلك للتنافس مع هواتف سامسونج التي تحمل نفس المواصفات والسعر، وفيما يلي سوف نعرض لكم أهم المعلومات عنه.

مواصفات هاتف Oppo A57

يتواجد الكثير من المميزات داخل هاتف Oppo A57، والتي جاءت كالتالي: