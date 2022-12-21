تقنية

أوبو تُشعل المنافسة بهاتفها الجديد Oppo Find N2 Flib القابل للطي بمواصفات خرافية

زياد محمد

أعلنت رسميا شركة أبو أحد أفضل الشركات العالمية في صناعة الهواتف الذكية، عن هاتفها الأحدث لهذا العام وهو Oppo Find N2 Flib، ويأتي الهاتف بشاشة مثالية قابلة للطي بمعدل تحديث خرافي، ويقدم الهاتف معالج خرافي من شركة ميديا تك، والآن دعنا نقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف من خلال هذا المقال.

أوبو تُشعل المنافسة بهاتفها الجديد Oppo Find N2 Flib القابل للطي بمواصفات خرافية 8 21/12/2022 - 4:16 م

مواصفات Oppo Find N2 Flib

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الشاشة:

نوع الشاشة AMOLED
حجم الشاشة 6.8 بوصة
دقة الشاشة 2520×1080 بكسل
كثافة البيكسلات 403 بكسل
معدل التحديث 120 هرتز

أوبو تُشعل المنافسة بهاتفها الجديد Oppo Find N2 Flib القابل للطي بمواصفات خرافية 1 21/12/2022 - 4:16 م

الشاشة بعد الطي:

نوع الشاشة AMOLED
حجم الشاشة 3.26 بوصة
دقة الشاشة 720×382 بكسل
كثافة البيكسلات 250 بكسل في كل إنش
طبقة الحماية زجاج غوريلا جلاس 5

أوبو تُشعل المنافسة بهاتفها الجديد Oppo Find N2 Flib القابل للطي بمواصفات خرافية 2 21/12/2022 - 4:16 م

العتاد الداخلي:

نوع المعالج +Dimensity 9000
دقة تصنيع المعالج 4 نانومتر
نوع المعالج الرسومي مالي جي 710
الرامات 8 أو 12 أو 16 جيجا رام
الذاكرة الداخلية 256 أو 512 جيجابايت
الذاكرة الخارجية لا يدعم

أوبو تُشعل المنافسة بهاتفها الجديد Oppo Find N2 Flib القابل للطي بمواصفات خرافية 3 21/12/2022 - 4:16 م

الكاميرات:

الكاميرا الأولى تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وهي كاميرا رئيسية
الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجابكسل، وهي كاميرا بزاوية واسعة
الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجابكسل

أوبو تُشعل المنافسة بهاتفها الجديد Oppo Find N2 Flib القابل للطي بمواصفات خرافية 4 21/12/2022 - 4:16 م

البطارية والشحن:

البطارية غير قابلة للإزالة
نوع البطارية ليثيوم بو
سعة البطارية 4300 ملي أمبير
الشحن السريع تدعم الشحن السريع بوة 44 واط

أوبو تُشعل المنافسة بهاتفها الجديد Oppo Find N2 Flib القابل للطي بمواصفات خرافية 5 21/12/2022 - 4:16 م

أوبو تُشعل المنافسة بهاتفها الجديد Oppo Find N2 Flib القابل للطي بمواصفات خرافية 6 21/12/2022 - 4:16 م

السعر:

السعر في مصر 12490 جنيه مصري
السعر في السعودية 3225 ريال سعودي
السعر في أوروبا 860 دولار أمريكي

ملحوظة هامة: سعر هذا الجهاز بالدولار الأمريكي وعندما يتم تحويل السعر إلى عملة محلية يختلف سعر هذا الجهاز من بلد لآخر.

أوبو تُشعل المنافسة بهاتفها الجديد Oppo Find N2 Flib القابل للطي بمواصفات خرافية 7 21/12/2022 - 4:16 م

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زياد محمد

طالب بكلية التجارة، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأخبار لحظة بلحظة.

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