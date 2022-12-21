أوبو تُشعل المنافسة بهاتفها الجديد Oppo Find N2 Flib القابل للطي بمواصفات خرافية

أعلنت رسميا شركة أبو أحد أفضل الشركات العالمية في صناعة الهواتف الذكية، عن هاتفها الأحدث لهذا العام وهو Oppo Find N2 Flib، ويأتي الهاتف بشاشة مثالية قابلة للطي بمعدل تحديث خرافي، ويقدم الهاتف معالج خرافي من شركة ميديا تك، والآن دعنا نقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف من خلال هذا المقال.

مواصفات Oppo Find N2 Flib

الشاشة:

نوع الشاشة AMOLED حجم الشاشة 6.8 بوصة دقة الشاشة 2520×1080 بكسل كثافة البيكسلات 403 بكسل معدل التحديث 120 هرتز

الشاشة بعد الطي:

نوع الشاشة AMOLED حجم الشاشة 3.26 بوصة دقة الشاشة 720×382 بكسل كثافة البيكسلات 250 بكسل في كل إنش طبقة الحماية زجاج غوريلا جلاس 5

العتاد الداخلي:

نوع المعالج +Dimensity 9000 دقة تصنيع المعالج 4 نانومتر نوع المعالج الرسومي مالي جي 710 الرامات 8 أو 12 أو 16 جيجا رام الذاكرة الداخلية 256 أو 512 جيجابايت الذاكرة الخارجية لا يدعم

الكاميرات:

الكاميرا الأولى تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وهي كاميرا رئيسية الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجابكسل، وهي كاميرا بزاوية واسعة الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجابكسل

البطارية والشحن:

البطارية غير قابلة للإزالة نوع البطارية ليثيوم بو سعة البطارية 4300 ملي أمبير الشحن السريع تدعم الشحن السريع بوة 44 واط

السعر:

السعر في مصر 12490 جنيه مصري السعر في السعودية 3225 ريال سعودي السعر في أوروبا 860 دولار أمريكي

ملحوظة هامة: سعر هذا الجهاز بالدولار الأمريكي وعندما يتم تحويل السعر إلى عملة محلية يختلف سعر هذا الجهاز من بلد لآخر.