أوبو تواصل إبداعها بـ Reno 8 Pro .. بسعر اقتصادي ومواصفات قياسية

أعلنت شركة أوبو “Oppo ” عملاق صناعة الهواتف الذكية الصينية، أنها بصدد إطلاق أحدث إصدارت سلسلة من هواتفها المميزة “Reno”، والتي تحتل مكانة مميزة بين فئة الهواتف الذكية متوسطة التكلفة، السلسلة الجديدة سوف تضم ثلاثة إصدارات بمواصفات متفاوتة وهي (Reno 8 و Reno 8 Pro و Reno 8 Pro Plus)، السلسلة الجديدة من أوبو رينو تأتي بمواصفات فريدة، وإمكانيات مميزة من ضمنها دعمها لتقنية الجيل الخامس (5G).

مواصفات تحفة أوبو الجديدة Reno 8 Pro

المواصفات التفصيلية لهاتف “رينو” الجديد، كشفها موقع “gsmarena” التقنين وفيما يلي عرض لأهم هذه المواصفات.

مواصفات الشاشة بهاتف Reno 8 Pro الذكي الجديد

يأتي هاتف رينو الجديد بشاشة قياسها 6.7 بوصة من نوع AMOLED.

تعرض شاشة أوبو الجديدة بجودة FHD+، ونبلغ دقتها 1080 × 2412 بكسل.

لوحة العرض تدعم تقنية HDR10+، ومزودة بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

معدلات تحديث العرض على الشاشة متغيرة من 1-120 هرتز في الثانية.

مواصفات المعالج والذاكرة بهاتف أوبو الجديد

أضافت “Oppo” لهاتفها الذكي الجديد معالج قوي بالمواصفات التالية:

نوع المعالج Dimensity 8100-Max، تم تطويره من قبل شركة ميدياتك، وبلغت دقة تصنيعه 5 نانو متر.

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) تأتي بمستويين من السعة، سعة 8، وسعة 12 جيجا بايت، وهي من نوع LPDDR5.

ذاكرة التخزين الداخلية في الهاتف بسعة تصل إلى 256 جيجا بايت، وهي غير قابلة للتوسعة.

مواصفات الكاميرات ودقة التصوير في Reno 8 Pro

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، مستشعر الدقة في الكاميرا الرئيسية يبلغ 50 ميجا بكسل.

كاميرا واسعة الزوايا تصل دقة التصوير بها إلى 8 ميجا بكسل.

كاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل.

أما الكاميرا الأمامية الخاصة بمكالمات الفيديو والتصوير السيلفي فتبلغ دقتها32 ميجا بكسل.

قوة البطارية ومواصفاتها

تأتي مه هاتف Reno 8 Pro الجديد بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة.

البطارية تدعم الشحن السلكي فقط، ولكنه شحن سريع وفق معيار Super Flash Charge، وبقدرة 80 وات.

يمكن شحن حتى 45% من البطارية في 10 دقائق فقط، بينما يتطلب الشحن الكامل 31 دقيقة.

وكما عرضنا مزايا النسخة الجديدة من هواتف أوبو Reno 8 Pro، يمكننا أن نلقي الضوء على بعض عيوبه.

عيوب هواتف Reno 8 Pro

لا يوفر الهاتف مكان لوضع كروت الذاكرة، حيث أنه يعتمد على أن سعت التخزين به كبيرة.

الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي.

لا يدعم تشغيل الراديو.

سعر هاتف أوبو الجديد Reno 8 Pro

أطلقت الشركة المنتجة للهاتف لونين من هذا الإصدار هما الأسود والأخضر، وبلغ سعره المتوسط 554 دولار أمريكي، أي ما يعادل 10500 جنيه مصري، وما يعادل 2000 ريال سعودي، وذلك للإصدار الأساسي بسعة 8 جيجا رام، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت.