أوبو تنافس العملاق الكوري بأحدث هواتفها المنتظرة القابلة للطي Oppo Find N3 بإمكانيات “خرافية”

تستعد شركة أوبو العملاقة والرائدة في صناعة الإلكترونيات والهواتف الذكية حول العالم، للكشف عن هاتفها المرتقب Oppo Find N3، وقد أبدعت الشركة في تصميم هاتفها الأفخم Oppo Find N3 المنافس الأقوى لهواتف شركة سامسونج القابلة للطي، ووفقا لأحدث التسريبات العالمية المخصصة للهواتف أن شركة أوبو على أتم الاستعداد لإطلاق هاتفها المنتظر خلال الأشهر القادمة بمواصفات خيالية تبهر محبي العلامة التجارية أوبو، فنلق نظرة على أهم مواصفات الهاتف المتوقعة.

المواصفات المتوقعة لهاتف Oppo Find N3

الشاشة الداخلية للهاتف:

وفقاً لأحدث تسريبات الشائعة، يأتي هاتف أوبو Oppo Find N3 بشاشة مرنة قابلة للطي بميزات منافسة للأجهزة الموجودة بالسوق حالياً.

نوع الشاشة LTPO AMOLED حجم الشاشة 8 بوصة دقة الشاشة 2268 * 2440 بكسل كثافة البكسلات 370 بكسل

الشاشة الخارجية:

حجم الشاشة 6.5 بوصة نوع الشاشة AMOLED معدل التحديث 120 هرتز

المعالج:

المعالج Snapdragon 8 Gen 2 دقة التصنيع 4 نانومتر عدد الأنوية ثماني النواة الرامات 16 جيجا رام الذاكرة الداخلية 256 أو 512 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت

الكاميرات:

الكاميرا الأولى تعمل بدقة 50 ميجا بكسل الكاميرا الثانية تعمل بدقة 48 ميجا بكسل الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 32 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر سيلفي في الشاشة الداخلية بدقة 32 ميجا بيكسل

البطارية:

سعة البطارية 4805 ملي أمبير الشحن السريع بقوة 80 واط السعر لم يتم الإعلان عن سعر الهاتف حتى الآن ومن المتوقع صدور الهاتف للأسواق في شهر أغسطس القادم 2023

وهكذا نكون أوضحنا جميع مواصفات الهاتف المتوقعة، أخبرونا في التعليقات الموجودة أسفل المقال:

ما رأيكم في مواصفات هاتف أوبو؟

هل أنتم من محبي هواتف أوبو أم لا؟

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