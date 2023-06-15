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أوبو تنافس العملاق الكوري بأحدث هواتفها المنتظرة القابلة للطي Oppo Find N3 بإمكانيات “خرافية”

سحر محمد الديب

تستعد شركة أوبو العملاقة والرائدة في صناعة الإلكترونيات والهواتف الذكية حول العالم، للكشف عن هاتفها المرتقب Oppo Find N3، وقد أبدعت الشركة في تصميم هاتفها الأفخم Oppo Find N3 المنافس الأقوى لهواتف شركة سامسونج القابلة للطي، ووفقا لأحدث التسريبات العالمية المخصصة للهواتف أن شركة أوبو على أتم الاستعداد لإطلاق هاتفها المنتظر خلال الأشهر القادمة بمواصفات خيالية تبهر محبي العلامة التجارية أوبو، فنلق نظرة على أهم مواصفات الهاتف المتوقعة.

أوبو تنافس العملاق الكوري بأحدث هواتفها المنتظرة القابلة للطي Oppo Find N3 بإمكانيات "خرافية"

المواصفات المتوقعة لهاتف Oppo Find N3

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الشاشة الداخلية للهاتف:

وفقاً لأحدث تسريبات الشائعة، يأتي هاتف أوبو Oppo Find N3 بشاشة مرنة قابلة للطي بميزات منافسة للأجهزة الموجودة بالسوق حالياً.

نوع الشاشة LTPO AMOLED
حجم الشاشة 8 بوصة
دقة الشاشة 2268 * 2440 بكسل
كثافة البكسلات 370 بكسل

- صورة 1 - Oppo Find N3 | أوبو تنافس العملاق الكوري بأحدث هواتفها المنتظرة القابلة للطي Oppo Find N3 بإمكانيات "خرافية" | المواصفات المتوقعة لهاتف Oppo Find N3- صورة 2 - Oppo Find N3 | أوبو تنافس العملاق الكوري بأحدث هواتفها المنتظرة القابلة للطي Oppo Find N3 بإمكانيات "خرافية" | المواصفات المتوقعة لهاتف Oppo Find N3

الشاشة الخارجية:

حجم الشاشة 6.5 بوصة
نوع الشاشة AMOLED
معدل التحديث 120 هرتز

- صورة 3 - Oppo Find N3 | أوبو تنافس العملاق الكوري بأحدث هواتفها المنتظرة القابلة للطي Oppo Find N3 بإمكانيات "خرافية" | المواصفات المتوقعة لهاتف Oppo Find N3

المعالج:

المعالج Snapdragon 8 Gen 2
دقة التصنيع 4 نانومتر
عدد الأنوية ثماني النواة
الرامات 16 جيجا رام
الذاكرة الداخلية 256 أو 512 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت

- صورة 4 - Oppo Find N3 | أوبو تنافس العملاق الكوري بأحدث هواتفها المنتظرة القابلة للطي Oppo Find N3 بإمكانيات "خرافية" | المواصفات المتوقعة لهاتف Oppo Find N3

الكاميرات:

الكاميرا الأولى تعمل بدقة 50 ميجا بكسل
الكاميرا الثانية تعمل بدقة 48 ميجا بكسل
الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 32 ميجا بكسل
الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر سيلفي في الشاشة الداخلية بدقة 32 ميجا بيكسل

- صورة 5 - Oppo Find N3 | أوبو تنافس العملاق الكوري بأحدث هواتفها المنتظرة القابلة للطي Oppo Find N3 بإمكانيات "خرافية" | المواصفات المتوقعة لهاتف Oppo Find N3

- صورة 6 - Oppo Find N3 | أوبو تنافس العملاق الكوري بأحدث هواتفها المنتظرة القابلة للطي Oppo Find N3 بإمكانيات "خرافية" | المواصفات المتوقعة لهاتف Oppo Find N3

البطارية:

سعة البطارية 4805 ملي أمبير
الشحن السريع بقوة 80 واط
السعر لم يتم الإعلان عن سعر الهاتف حتى الآن ومن المتوقع صدور الهاتف للأسواق في شهر أغسطس القادم 2023

وهكذا نكون أوضحنا جميع مواصفات الهاتف المتوقعة، أخبرونا في التعليقات الموجودة أسفل المقال:

ما رأيكم في مواصفات هاتف أوبو؟

هل أنتم من محبي هواتف أوبو أم لا؟

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- صورة 7 - Oppo Find N3 | أوبو تنافس العملاق الكوري بأحدث هواتفها المنتظرة القابلة للطي Oppo Find N3 بإمكانيات "خرافية" | المواصفات المتوقعة لهاتف Oppo Find N3

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سحر محمد الديب

أنا سحر حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أعمل بمجال الصحافة منذ عدة سنوات أهتم جيداً بتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة، وأهوى السفر والقراءة والإطلاع على كل ما هو جديد.

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