أوبو تكشف عن هاتفها العالمي Oppo Reno 8 Pro الأقوى والأكثر تميزاً في سلسلة رينو وبسعر منافس ومواصفات رائدة

قامت الشركة الصينية أوبو بالكشف عن أحدث هواتفها وإصدراتها من سلسلة رينو المميزة، وقامت أوبو بتزويد هذه السلسلة بمواصفات رائدة، وتتكون هذه السلسلة من ثلاثة هواتف، وهي Reno 8، Reno 8 Pro و Reno 8 Pro Plus، والهاتف الأخير هو الهاتف المتميز في هذه السلسلة، ويليه نسخة برو، والمزود بإمكانيات مميزة، ومن أبرزها دعم تقنية 5 جي.

سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 8 Pro

وخلال السطور التالية نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Oppo Reno 8 Pro، والتي ستأتي وفق ما يلي.

نوع الشاشة AMOLED مقاس الشاشة 6.7 بوصة جودة العرض FHD+ الدقة 1080 × 2412 بيكسل معدل التحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز تدعم تقنية HDR10+ الهاتف مقاوم للغبار والصدمات طبقة الحماية Corning Gorilla Glass 5

مواصفات المعالج والذاكرة

نوع المعالج Dimensity 8100-Max الشركة المنتجة له شركة ميديا تك دقة تصنيع المعالج 5 نانو متر الرام يوجد منه نسختين 12 و8 جيجا بايت نوع الرام LPDDR5 سعة التخزين الداخلية 256 جيجا بايت، وهي غير قابلة للتوسعة

اقرأ أيضاً:

مواصفات الكاميرات والبطارية لهاتف Oppo Reno 8 Pro

البطارية 4500 مللي أمبير تدعم الشحن اللاسلكي السريع بمعيار Super Flash Charge قدرة الشحن السريع 80 وات يمكن شحن 45% من البطارية خلال 10 دقائق فقط يتم شحن البطارية بالكامل خلال 31 دقيقة عدد الكاميرات الأساسية 3 كاميرات الكاميرا الرئيسية بمستشعر 50 ميجا بيكسل كاميرا ثانية بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل

سعر هاتف وألوان هاتف Oppo Reno 8 Pro