أوبو تكشف عن هاتفها العالمي Oppo Reno 8 Pro الأقوى والأكثر تميزاً في سلسلة رينو وبسعر منافس ومواصفات رائدة
قامت الشركة الصينية أوبو بالكشف عن أحدث هواتفها وإصدراتها من سلسلة رينو المميزة، وقامت أوبو بتزويد هذه السلسلة بمواصفات رائدة، وتتكون هذه السلسلة من ثلاثة هواتف، وهي Reno 8، Reno 8 Pro و Reno 8 Pro Plus، والهاتف الأخير هو الهاتف المتميز في هذه السلسلة، ويليه نسخة برو، والمزود بإمكانيات مميزة، ومن أبرزها دعم تقنية 5 جي.
سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 8 Pro
وخلال السطور التالية نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Oppo Reno 8 Pro، والتي ستأتي وفق ما يلي.
|نوع الشاشة
|AMOLED
|مقاس الشاشة
|6.7 بوصة
|جودة العرض
|FHD+
|الدقة
|1080 × 2412 بيكسل
|معدل التحديث متغير
|من 1 إلى 120 هرتز
|تدعم تقنية
|HDR10+
|الهاتف مقاوم
|للغبار والصدمات
|طبقة الحماية
|Corning Gorilla Glass 5
مواصفات المعالج والذاكرة
|نوع المعالج
|Dimensity 8100-Max
|الشركة المنتجة له
|شركة ميديا تك
|دقة تصنيع المعالج
|5 نانو متر
|الرام يوجد منه نسختين
|12 و8 جيجا بايت
|نوع الرام
|LPDDR5
|سعة التخزين الداخلية
|256 جيجا بايت، وهي غير قابلة للتوسعة
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مواصفات الكاميرات والبطارية لهاتف Oppo Reno 8 Pro
|البطارية
|4500 مللي أمبير
|تدعم الشحن اللاسلكي السريع بمعيار
|Super Flash Charge
|قدرة الشحن السريع
|80 وات
|يمكن شحن 45% من البطارية خلال
|10 دقائق فقط
|يتم شحن البطارية بالكامل خلال
|31 دقيقة
|عدد الكاميرات الأساسية
|3 كاميرات
|الكاميرا الرئيسية بمستشعر
|50 ميجا بيكسل
|كاميرا ثانية بزاوية واسعة بدقة
|8 ميجا بيكسل
|كاميرا ماكرو بدقة
|2 ميجا بيكسل
|دقة الكاميرا الأمامية
|32 ميجا بيكسل
سعر هاتف وألوان هاتف Oppo Reno 8 Pro
- سعر الهاتف لنسخة 256+ 8 جيجا بايت للرام 554 دولار.
- ألوان الهاتف أخضر وأسود