تقنية

أوبو تكشف عن هاتفها العالمي Oppo Reno 8 Pro الأقوى والأكثر تميزاً في سلسلة رينو وبسعر منافس ومواصفات رائدة

سعيد شعبان

قامت الشركة الصينية أوبو بالكشف عن أحدث هواتفها وإصدراتها من سلسلة رينو المميزة، وقامت أوبو بتزويد هذه السلسلة بمواصفات رائدة، وتتكون هذه السلسلة من ثلاثة هواتف، وهي Reno 8، Reno 8 Pro و Reno 8 Pro Plus، والهاتف الأخير هو الهاتف المتميز في هذه السلسلة، ويليه نسخة برو، والمزود بإمكانيات مميزة، ومن أبرزها دعم تقنية 5 جي.

هاتف أوبو رينو 8 برو

سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 8 Pro

وخلال السطور التالية نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Oppo Reno 8 Pro، والتي ستأتي وفق ما يلي.

لعشاق الأناقة.. سعر مواصفات هاتف Oppo Reno 8 Pro إمكانيات “جبارة” وبسعر خيالي

مواصفات و سعر موبايل اوبو رينو 8 برو الجديد 2022 يدعم شاشة رائدة بمعدل تحديث 120 هرتز وشحن سريع بـ قدرة 80 واط

نوع الشاشة AMOLED
مقاس الشاشة 6.7 بوصة
جودة العرض FHD+
الدقة 1080 × 2412 بيكسل
معدل التحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز
تدعم تقنية HDR10+
الهاتف مقاوم للغبار والصدمات
طبقة الحماية Corning Gorilla Glass 5

مواصفات المعالج والذاكرة

نوع المعالج Dimensity 8100-Max
الشركة المنتجة له شركة ميديا تك
دقة تصنيع المعالج 5 نانو متر
الرام يوجد منه نسختين 12 و8 جيجا بايت
نوع الرام LPDDR5
سعة التخزين الداخلية 256 جيجا بايت، وهي غير قابلة للتوسعة

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مواصفات الكاميرات والبطارية لهاتف Oppo Reno 8 Pro

البطارية 4500 مللي أمبير
تدعم الشحن اللاسلكي السريع بمعيار Super Flash Charge
قدرة الشحن السريع 80 وات
يمكن شحن 45% من البطارية خلال 10 دقائق فقط
يتم شحن البطارية بالكامل خلال 31 دقيقة
عدد الكاميرات الأساسية 3 كاميرات
الكاميرا الرئيسية بمستشعر 50 ميجا بيكسل
كاميرا ثانية بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل
كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل

سعر هاتف وألوان هاتف Oppo Reno 8 Pro

  • سعر الهاتف لنسخة 256+ 8 جيجا بايت للرام 554 دولار.
  • ألوان الهاتف أخضر وأسود
سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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