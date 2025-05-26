أوبو تفاجئ الجميع بكاميرا خارقة لهاتف Oppo Find X9 Ultra.. تسريب يكشف التفاصيل

رغم أن شركة Oppo لم تطلق هاتفها الرائد Find X8 Ultra سوى في شهر أبريل الماضي، إلا أن التسريبات بدأت بالفعل بالظهور حول الجيل القادم من السلسلة، وتحديدًا هاتف Find X9 Ultra، الذي يُتوقع طرحه رسميًا في مارس من العام المقبل 2026.

هاتف Find X9 Ultra

وفقا لموقع «gsmarena» يأتي هذا التسريب المبكر ليسلط الضوء على أحد أبرز مكونات الهاتف الجديد، والتي من أهمها الكاميرا الخلفية، والتي يبدو أنها ستحقق قفزة كبيرة مقارنة بالجيل السابق.

كاميرا رباعية بدقة فائقة

وفقًا للمعلومات المسربة، سيحافظ هاتف Find X9 Ultra على التصميم الرباعي للكاميرا الخلفية كما هو الحال في Find X8 Ultra، لكن مع تحسينات كبيرة على مستوى الدقة والتقنيات، وتتمثل أهم مواصفاتها في التالي:

كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

كاميرا واسعة للغاية (Ultra-wide) بدقة 50 ميجابكسل.

كاميرتان بيريسكوب (Periscope Telephoto):

إحداهما بدقة 200 ميجابكسل.

الأخرى بدقة 50 ميجابكسل، والتي يُقال إنها ستقوم بدور مزدوج يشمل التقريب البصري والتصوير الماكرو.

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بالمقارنة، فإن هاتف Find X8 Ultra الحالي يضم أربع كاميرات خلفية كلها بدقة 50 ميجابكسل، مما يعني أن الجيل الجديد سيحمل تطورًا ملحوظًا في مستوى التفاصيل ودقة التقريب وجودة التصوير في مختلف الأوضاع.

معالج جديد وشاشة مميزة

من المنتظر أن يعمل Find X9 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 من شركة كوالكوم، وهو المعالج الرائد المنتظر للجيل الجديد من الهواتف الفاخرة في 2026.

أما الشاشة، فمن المتوقع أن تكون مسطحة بقياس 6.82 بوصة، من نوع OLED، وبدقة “2K+” مع دعم لمعدل تحديث 120 هرتز، لتوفير تجربة بصرية فائقة السلاسة والدقة.

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نظام تشغيل ColorOS 16 المبني على Android 16

سيتضمن الهاتف واجهة ColorOS 16 الجديدة، والمبنية على نظام Android 16، والتي من المتوقع أن تكشف عنها Oppo رسميًا في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2025.

موعد الإطلاق المتوقع

بحسب التسريبات، فإن Find X9 Ultra سيتم الكشف عنه رسميًا في مارس 2026، أي بعد أقل من عام من إطلاق الجيل السابق، ما يشير إلى تسارع وتيرة تطوير هواتف Oppo الرائدة، ومنافستها الشديدة في سوق الهواتف الفاخرة.