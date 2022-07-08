أوبو تعلن موعد إطلاق هاتف Oppo Reno 8 بمواصفات متميزة ومنافسة

قامت أوبو بالإعلان عن موعد إطلاق أحدث هواتفها Oppo Reno 8 وOppo Reno 8 برو في الهند يوم 18 يوليو الجاري، وتتوقع الشركة اكتساح كبير في مبيعات سلسلتها الجديدة مع بداية إطلاقها، وخلال السطور التالية يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هواتف أوبو الحديثة.

مواصفات هاتف Oppo Reno 8

مقياس الشاشة 6.5 بوصة نوع المعالج Octa-core نوع الشاشة AMOLED سعة البطارية 4500 مللي أمبير معدل التحديث 90 هرتز عدد الكاميرات الأساسية 3 كاميرات دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل دقة الكاميرتين الثانية والثالثة 2 ميجا بيكسل إحداهما لمكرو والأخرى للعمق دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل الهاتف يدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات

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الرام يوجد منه نسختين 12 و8 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت.

منفذ الشحن يو إس بي من نوع type -c.

الهاتف يأتي بأربع ألوان، الاسود والوردي الفاتح والازرق والأصفر.

أما هاتف Oppo Reno 8 Pro فيأتي بالمواصفات التالية