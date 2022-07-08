تقنية

أوبو تعلن موعد إطلاق هاتف Oppo Reno 8 بمواصفات متميزة ومنافسة

إسلام عوض

قامت أوبو بالإعلان عن موعد إطلاق أحدث هواتفها Oppo Reno 8 وOppo Reno 8 برو في الهند يوم 18 يوليو الجاري، وتتوقع الشركة اكتساح كبير في مبيعات سلسلتها الجديدة مع بداية إطلاقها، وخلال السطور التالية يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هواتف أوبو الحديثة.

Oppo Reno 8

مواصفات هاتف Oppo Reno 8

مقياس الشاشة 6.5 بوصة
نوع المعالج Octa-core
نوع الشاشة AMOLED
سعة البطارية 4500 مللي أمبير
معدل التحديث 90 هرتز
عدد الكاميرات الأساسية 3 كاميرات
دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل
دقة الكاميرتين الثانية والثالثة 2 ميجا بيكسل إحداهما لمكرو والأخرى للعمق
دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل
الهاتف يدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات

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الرام يوجد منه نسختين 12 و8 جيجا بايت.
الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت.
منفذ الشحن يو إس بي من نوع type -c.
الهاتف يأتي بأربع ألوان،  الاسود والوردي الفاتح والازرق والأصفر.

أما هاتف Oppo Reno 8 Pro فيأتي بالمواصفات التالية

المعالج من إنتاج شركة ميدياتك ومن نوع Dimensity 8100
الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت
الرام 12 جيجا بايت
سعة البطارية 4500 مللي أمبير
نوع الشاشة AMOLED
مقاس الشاشة 6.7 بوصة
معدل التحديث 120 هرتز
يدعم تاشحن السريع بقدرة 80 وات
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    يغيغسفصققصقص٢٤٦٩٠ابثصصضضض٢قفع٧٩٠خقص1٥٥٨٠٠ف

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  2. يحي الساحلي يقول

    موجود في السعودية ؟

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