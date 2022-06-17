أوبو تعلن عن إصدارها الجديد والخطير Oppo Reno7 A بمواصفات مدهشة وسعر منافس
قامت شركة أوبو بالإعلان عن هاتفها الجديد Oppo Reno7 A، والذي قامت بإطلاقه بشكل رسمي في اليابان، وبلغ سعر الإصدار الجديد من سلسلة رينو 7 نحو 350 دولار أمريكي، ويتميز هذا الهاتف بنحافته ووزنه الخفيف، والذي يبلغ نحو 175 جرام فقط، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس.
سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno7 A
وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات الإصدار الجديد من رينو 7 والمعروف بإسم Oppo Reno7 A.
|الهاتف يدعم شبكات
|5G
|وزن الهاتف
|175 جرام
|نوع الشاشة
|AMOLED
|مقاس الشاشة
|6.4 بوصة
|جودة العرض
|Full HD +
|معدل التحديث
|90 هرتز
|ماسح البصمات
|أسفل الشاشة
|عدد الكاميرات
|ثلاثية
|الشركة المنتجة للمعالج
|كوالكوم الأمريكية
|نوع المعالج
|Snapdragon 695
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مواصفات كاميرا هاتف Oppo Reno7 A
- دقة الكاميرا الأساسية 48 ميجا بيكسل.
- العدسة الثانية بزاوية واسعة وبدقة 8 ميجا بيكسل.
- العدسة الثالثة بورتريه وبدقة 2 ميجا بيكسل، وتعمل بالذكاء الإصطناعي.
- أما العدسة الأمامية لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو فجاءت بدقة 16 ميجا بيكسل.
مواصفات الرام والذاكرة ونظام التشغيل
- سعة الرام 6 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية قابلة للتوسعة.
- دقة الذاكرة الداخلية 128 ميجا بيكسل.
- نظام التشغيل أندرويد 11.
- البطارية تأتي بسعة 4500 أمبير.
- تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.
- السعر 350 دولار.