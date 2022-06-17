أوبو تعلن عن إصدارها الجديد والخطير Oppo Reno7 A بمواصفات مدهشة وسعر منافس

قامت شركة أوبو بالإعلان عن هاتفها الجديد Oppo Reno7 A، والذي قامت بإطلاقه بشكل رسمي في اليابان، وبلغ سعر الإصدار الجديد من سلسلة رينو 7 نحو 350 دولار أمريكي، ويتميز هذا الهاتف بنحافته ووزنه الخفيف، والذي يبلغ نحو 175 جرام فقط، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس.

سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno7 A

وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات الإصدار الجديد من رينو 7 والمعروف بإسم Oppo Reno7 A.

الهاتف يدعم شبكات 5G وزن الهاتف 175 جرام نوع الشاشة AMOLED مقاس الشاشة 6.4 بوصة جودة العرض Full HD + معدل التحديث 90 هرتز ماسح البصمات أسفل الشاشة عدد الكاميرات ثلاثية الشركة المنتجة للمعالج كوالكوم الأمريكية نوع المعالج Snapdragon 695

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مواصفات كاميرا هاتف Oppo Reno7 A

دقة الكاميرا الأساسية 48 ميجا بيكسل.

العدسة الثانية بزاوية واسعة وبدقة 8 ميجا بيكسل.

العدسة الثالثة بورتريه وبدقة 2 ميجا بيكسل، وتعمل بالذكاء الإصطناعي.

أما العدسة الأمامية لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو فجاءت بدقة 16 ميجا بيكسل.

مواصفات الرام والذاكرة ونظام التشغيل