تقنية

أوبو تعلن عن إصدارها الجديد والخطير Oppo Reno7 A بمواصفات مدهشة وسعر منافس

إسلام عوض

قامت شركة أوبو بالإعلان عن هاتفها الجديد Oppo Reno7 A، والذي قامت بإطلاقه بشكل رسمي في اليابان، وبلغ سعر الإصدار الجديد من سلسلة رينو 7 نحو 350 دولار أمريكي، ويتميز هذا الهاتف بنحافته ووزنه الخفيف، والذي يبلغ نحو 175 جرام فقط، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس.

أوبو تعلن عن إصدارها الجديد Oppo Reno7 A بمواصفات متميزة وسعر منافس

سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno7 A

وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات الإصدار الجديد من رينو 7 والمعروف بإسم Oppo Reno7 A.

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أوبو تعلن عن إصدارها الجديد والخطير Oppo Reno7 A بمواصفات مدهشة وسعر منافس 1 17/6/2022 - 10:05 م

الهاتف يدعم شبكات 5G
وزن الهاتف 175 جرام
نوع الشاشة AMOLED
مقاس الشاشة 6.4 بوصة
جودة العرض Full HD +
معدل التحديث 90 هرتز
ماسح البصمات أسفل الشاشة
عدد الكاميرات ثلاثية
الشركة المنتجة للمعالج كوالكوم الأمريكية
نوع المعالج Snapdragon 695

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مواصفات كاميرا هاتف Oppo Reno7 A

  • دقة الكاميرا الأساسية 48 ميجا بيكسل.
  • العدسة الثانية بزاوية واسعة وبدقة 8 ميجا بيكسل.
  • العدسة الثالثة بورتريه وبدقة 2 ميجا بيكسل، وتعمل بالذكاء الإصطناعي.
  • أما العدسة الأمامية لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو فجاءت بدقة 16 ميجا بيكسل.

أوبو تعلن عن إصدارها الجديد والخطير Oppo Reno7 A بمواصفات مدهشة وسعر منافس 2 17/6/2022 - 10:05 م

مواصفات الرام والذاكرة ونظام التشغيل

  • سعة الرام 6 جيجا بايت.
  • الذاكرة الداخلية قابلة للتوسعة.
  • دقة الذاكرة الداخلية 128 ميجا بيكسل.
  • نظام التشغيل أندرويد 11.
  • البطارية تأتي بسعة 4500 أمبير.
  • تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.
  • السعر 350 دولار.
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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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