أوبو تطلق هاتفها صديق الميزانية Reno 8 Lite بمواصفات وإمكانيات رائعة

قامت شركة أوبو بإطلاق هاتف جديد من الفئة الإقتصادية، وأطلقت عليه إسم Reno 8 Lite، وقامت الشركة بتزويده بإمكانيات متميزة، وكانت أوبو قد أطلقت سلسلتها Reno 8 قبل أسوعين، وكانت السلسلة تحتوي على ثلاث هواتف مختلفة، ويعد هذا الهاتف هو الرابع في سلسلة رينو 8.

سعر ومواصفات هاتف Reno 8 Lite

وجاءت مواصفات هاتف Reno 8 Lite وفق ما يلي.

نوع الشاشة AMOLED.

مقاس الشاشة 6.43 بوصة.

الدقة FHD+.

معدل التحديث 60 هرتز.

المعالج من نوع Snapdragon 695.

الشركة المنتجة للمعالج كوالكوم الأمريكية.

معالج الرسوميات Adreno 619.

الذواكر ونظام التشغيل

الرام 8 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية قابلة للتوسعة حتى 1 تيرا بايت.

نظام التشغيل أندرويد 12.

الواجهة ColorOS 12.1.

يدعم شبكات الجيل الخامس وبلوتوث وجي بي إس وواي فاي.

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بطارية هاتف Reno 8 Lite

البطارية 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات منفذ الشحن USB Type-C حصل الهاتف على شهادة IPX4 لمقاومة الغبار والماء وزن الهاتف 173 جرام يحتوي على LED السعر 429 يورو

كاميرات هاتف Reno 8 Lite