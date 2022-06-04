أوبو تطلق هاتفها صديق الميزانية Reno 8 Lite بمواصفات وإمكانيات رائعة
قامت شركة أوبو بإطلاق هاتف جديد من الفئة الإقتصادية، وأطلقت عليه إسم Reno 8 Lite، وقامت الشركة بتزويده بإمكانيات متميزة، وكانت أوبو قد أطلقت سلسلتها Reno 8 قبل أسوعين، وكانت السلسلة تحتوي على ثلاث هواتف مختلفة، ويعد هذا الهاتف هو الرابع في سلسلة رينو 8.
سعر ومواصفات هاتف Reno 8 Lite
وجاءت مواصفات هاتف Reno 8 Lite وفق ما يلي.
- نوع الشاشة AMOLED.
- مقاس الشاشة 6.43 بوصة.
- الدقة FHD+.
- معدل التحديث 60 هرتز.
- المعالج من نوع Snapdragon 695.
- الشركة المنتجة للمعالج كوالكوم الأمريكية.
- معالج الرسوميات Adreno 619.
الذواكر ونظام التشغيل
- الرام 8 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية قابلة للتوسعة حتى 1 تيرا بايت.
- نظام التشغيل أندرويد 12.
- الواجهة ColorOS 12.1.
- يدعم شبكات الجيل الخامس وبلوتوث وجي بي إس وواي فاي.
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بطارية هاتف Reno 8 Lite
|البطارية
|4500 مللي أمبير
|تدعم الشحن السريع بقوة
|33 وات
|منفذ الشحن
|USB Type-C
|حصل الهاتف على شهادة
|IPX4 لمقاومة الغبار والماء
|وزن الهاتف
|173 جرام
|يحتوي على
|LED
|السعر
|429 يورو
كاميرات هاتف Reno 8 Lite
- الكاميرات الخلفية ثلاثية.
- دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بيكسل+ 2+ 2 ميجا بيكسل.
- دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل.
- تدعم تقنية التعرف على الوجوه.
مشكلة أبو دائما المعالج والسعر المرتفع