تقنية

أوبو تطلق هاتفها صديق الميزانية Reno 8 Lite بمواصفات وإمكانيات رائعة

سعيد شعبان

قامت شركة أوبو بإطلاق هاتف جديد من الفئة الإقتصادية، وأطلقت عليه إسم Reno 8 Lite، وقامت الشركة بتزويده بإمكانيات متميزة، وكانت أوبو قد أطلقت سلسلتها Reno 8 قبل أسوعين، وكانت السلسلة تحتوي على ثلاث هواتف مختلفة، ويعد هذا الهاتف هو الرابع في سلسلة رينو 8.

أوبو تطلق هاتفها صديق الميزانية Reno 8 Lite بمواصفات وإمكانيات رائعة

سعر ومواصفات هاتف Reno 8 Lite

وجاءت مواصفات هاتف Reno 8 Lite وفق ما يلي.

أوبو تُطلق هاتفها المثالي Reno 8 Lite يناسب جميع الفئات بوزن خفيف

  • نوع الشاشة AMOLED.
  • مقاس الشاشة 6.43 بوصة.
  • الدقة FHD+.
  • معدل التحديث 60 هرتز.
  • المعالج من نوع Snapdragon 695.
  • الشركة المنتجة للمعالج كوالكوم الأمريكية.
  • معالج الرسوميات Adreno 619.

الذواكر ونظام التشغيل

  • الرام 8 جيجا بايت.
  • الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت.
  • الذاكرة الداخلية قابلة للتوسعة حتى 1 تيرا بايت.
  • نظام التشغيل أندرويد 12.
  • الواجهة ColorOS 12.1.
  • يدعم شبكات الجيل الخامس وبلوتوث وجي بي إس وواي فاي.

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بطارية هاتف Reno 8 Lite

البطارية 4500 مللي أمبير
تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات
منفذ الشحن USB Type-C
حصل الهاتف على شهادة IPX4 لمقاومة الغبار والماء
وزن الهاتف 173 جرام
يحتوي على LED
السعر 429 يورو

أوبو تطلق هاتفها صديق الميزانية Reno 8 Lite بمواصفات وإمكانيات رائعة 1 4/6/2022 - 3:21 م

كاميرات هاتف Reno 8 Lite

  • الكاميرات الخلفية ثلاثية.
  • دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بيكسل+ 2+ 2 ميجا بيكسل.
  • دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل.
  • تدعم تقنية التعرف على الوجوه.
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سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    مشكلة أبو دائما المعالج والسعر المرتفع

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