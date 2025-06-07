تقنية

أوبو تستعد لإطلاق هاتف K13x.. شبابي بامتياز

محمد النجار

أعلنت شركة أوبو الصينية عن استعدادها لإطلاق هاتفها الجديد Oppo K13x في السوق الهندية، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققه الهاتف السابق Oppo K13 عند طرحه في أبريل الماضي.

ويأتي إعلان الشركة كتأكيد على التزامها بتلبية تطلعات الشباب من حيث الأداء والتصميم والمتانة، حيث وصفت الهاتف الجديد بأنه “أداء متين” ومناسب لمن يبحثون عن القوة والأداء في آنٍ واحد.

هاتف شبابي بامتياز

وأوضحت أوبو أن K13x صُمم خصيصًا ليتماشى مع نمط حياة الشباب العصري، إذ يجمع بين المتانة والعملية وجمالية التصميم، وهو ما تسعى الشركة إلى تحقيقه من خلال مواصفات تلبي الاستخدام اليومي المكثف.

Oppo K13

أبرز المواصفات المنتظرة

بحسب ما كشفت عنه الشركة حتى الآن، فإن Oppo K13x سيأتي بمجموعة من الميزات البارزة، من بينها:

  • بطارية طويلة العمر، قادرة على الصمود لفترات طويلة دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.

  • تقنية شحن فائق السرعة، تتيح للمستخدمين إعادة شحن البطارية في وقت قياسي.

  • كاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم تجربة تصوير محسّنة تتكيف مع المشاهد المختلفة.

Oppo K13

طرح قريب عبر فليبكارت

أكدت أوبو أن هاتف K13x سيندرج تحت فئة الهواتف المتوسطة السعر، وسيتم طرحه للبيع عبر منصة Flipkart الشهيرة في الهند، دون تحديد موعد دقيق للإطلاق، إلا أن التوقعات تشير إلى اقتراب طرحه الرسمي خلال الأيام القادمة.

ترقب واسع في السوق

يحظى الهاتف الجديد باهتمام كبير من جمهور أوبو في الهند، خاصة في ظل السمعة الجيدة التي حققها هاتف K13 من حيث الأداء والسعر المنافس، وتراهن الشركة على استمرار النجاح مع نسخة K13x التي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والسعر المناسب.


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عن الكاتب:
محمد النجار

تخرجت في كلية الإعلام بجامعة الأزهر، عملت كاتبا للمحتوى في عدد من المواقع الإخبارية، ومحررا صحفيا في بعض الصحف كجريدتي الوطن والوفد، ولدي مهارات مثل: مهارات الكمبيوتر، والتدقيق اللغوي، وكتابة المحتوى بكل أنواعه، وحصلت على دورات في الكتابة، وبرامج التصميم والمونتاج.

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