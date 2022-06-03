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أوبو تزيح الستار عن هاتفها OPPO A77 5G منافس أجهزة الأندرويد الحديثة بمواصفات متميزة وسعر لا يقبل المنافسة

إسلام عوض

قامت أوبو بالكشف عن أحدث هواتفها والذي تعتزم أن تنافس به هواتف الأندرويد المطروحة في الأسواق، وأطلقت على الهاتف إسم OPPO A77 5G، وسوف يأتي بمواصفات ممتازة، وذلك مقارنة بسعره الزهيد، حيث سيتم طرح الهاتف بسعر 270 دولار فقط.

أوبو تزيح الستار عن هاتفها OPPO A77 5G منافس أجهزة الأندرويد الحديثة بمواصفات متميزة وسعر لا يقبل المنافسة

سعر ومواصفات هاتف OPPO A77 5G

وخلال السطور التالية نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف أوبو A77 والذي يدعم شبكات 5 جي.

بمواصفات عالمية وسعر اقتصادي شركة أوبو تتنافس بأقوى هواتفها OPPO A77 5G ببطارية كبيرة

بمميزات رائعة .. أوبو تعلن هاتف Oppo A77 5g الجديد كليا في الخارج

اسم الهاتف OPPO A77 5G
الهاتف يدعم شبكات 5G
أبعاد الهاتف 163.8/75.1/8 ملم
وزن الهاتف 190 جرام
الهاتف حاصل على معيار IPX4 لمقاومة الماء والغبار
نوع الشاشة IPS LCD
مقاس الشاشة 6.56 بوصة
التردد 60 هرتز
معدل السطوع 269 شمعة|م تقريباً
السعر 270 دولار فقط

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أوبو تزيح الستار عن هاتفها OPPO A77 5G منافس أجهزة الأندرويد الحديثة بمواصفات متميزة وسعر لا يقبل المنافسة 1 3/6/2022 - 10:21 م

مواصفات المعالج والبطارية والذواكر لهاتف OPPO A77 5G

  • نظام التشغيل Android 12.
  • واجهة المستخدم ColorOS 12.1.
  • المعالج MediaTek MT6833P Dimensity 810.
  • معالج الرسوميات Mali-G57 MC2.
  • الرام 6 جيجا بايت.
  • الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت وقابلة للتوسعة.
  • الكاميرات الخلفية ثنائية.
  • دقة الكاميرات 48+ 2 ميجا بيكسل.
  • دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل.
  • البطارية 5000 مللي أمبير.
  • تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.
  • منفذ الشحن USB Type-C 2.0.
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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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