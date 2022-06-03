أوبو تزيح الستار عن هاتفها OPPO A77 5G منافس أجهزة الأندرويد الحديثة بمواصفات متميزة وسعر لا يقبل المنافسة

قامت أوبو بالكشف عن أحدث هواتفها والذي تعتزم أن تنافس به هواتف الأندرويد المطروحة في الأسواق، وأطلقت على الهاتف إسم OPPO A77 5G، وسوف يأتي بمواصفات ممتازة، وذلك مقارنة بسعره الزهيد، حيث سيتم طرح الهاتف بسعر 270 دولار فقط.

سعر ومواصفات هاتف OPPO A77 5G

وخلال السطور التالية نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف أوبو A77 والذي يدعم شبكات 5 جي.

اسم الهاتف OPPO A77 5G الهاتف يدعم شبكات 5G أبعاد الهاتف 163.8/75.1/8 ملم وزن الهاتف 190 جرام الهاتف حاصل على معيار IPX4 لمقاومة الماء والغبار نوع الشاشة IPS LCD مقاس الشاشة 6.56 بوصة التردد 60 هرتز معدل السطوع 269 شمعة|م تقريباً السعر 270 دولار فقط

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