أوبو تزيح الستار عن هاتفها OPPO A77 5G منافس أجهزة الأندرويد الحديثة بمواصفات متميزة وسعر لا يقبل المنافسة
قامت أوبو بالكشف عن أحدث هواتفها والذي تعتزم أن تنافس به هواتف الأندرويد المطروحة في الأسواق، وأطلقت على الهاتف إسم OPPO A77 5G، وسوف يأتي بمواصفات ممتازة، وذلك مقارنة بسعره الزهيد، حيث سيتم طرح الهاتف بسعر 270 دولار فقط.
سعر ومواصفات هاتف OPPO A77 5G
وخلال السطور التالية نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف أوبو A77 والذي يدعم شبكات 5 جي.
|اسم الهاتف
|OPPO A77 5G
|الهاتف يدعم شبكات
|5G
|أبعاد الهاتف
|163.8/75.1/8 ملم
|وزن الهاتف
|190 جرام
|الهاتف حاصل على معيار
|IPX4 لمقاومة الماء والغبار
|نوع الشاشة
|IPS LCD
|مقاس الشاشة
|6.56 بوصة
|التردد
|60 هرتز
|معدل السطوع
|269 شمعة|م تقريباً
|السعر
|270 دولار فقط
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مواصفات المعالج والبطارية والذواكر لهاتف OPPO A77 5G
- نظام التشغيل Android 12.
- واجهة المستخدم ColorOS 12.1.
- المعالج MediaTek MT6833P Dimensity 810.
- معالج الرسوميات Mali-G57 MC2.
- الرام 6 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت وقابلة للتوسعة.
- الكاميرات الخلفية ثنائية.
- دقة الكاميرات 48+ 2 ميجا بيكسل.
- دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل.
- البطارية 5000 مللي أمبير.
- تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.
- منفذ الشحن USB Type-C 2.0.