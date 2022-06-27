“أوبو تتحدي الجميع”.. سعر ومواصفات هاتف OPPO Reno 8 Pro Plus

أصدرت شركة أوبو هاتف OPPO Reno 8 Pro Plus والذي سيتم إطلاقة يوم 31 من شهر سبتمبر لعام 2022، ويأتي الهاتف بالكثير من المواصفات الرائعة، فالشاشة مقاسها 6.5 بوصة ودقتها 1080 × 2400 بيكسل، وذلك من أجل تجربة مميزة أثناء مشاهدة الفيديوهات والاستمتاع بالألعاب بكل سهولة و برؤية جيدة.

مواصفات هاتف OPPO Reno 8 Pro Plus

• هاتف OPPO Reno 8 Pro Plus بحتوي علي ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام ومساحة تخزين داخلية 128 جيجا، ومن تلك المساحة تستطيع أن تقوم بإضافة الكثير من الأفلام والفيديوهات والألعاب.

• الكاميرا الأمامية للجهاز دقتها 16 بيكسل، والكاميرا الخلفية دقتها 60 بيكسل.

• المعالج في الهاتف يجعلك قادر على أداء جيد أثناء مشاهدة الفيديوهات وممارسة الألعاب، وهو من نوع Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) processor

• نظام تشغيل الهاتف هو أندرويد 11، وبطارية الهاتف قدرتها 4500 مللي أمبير.

• تستطيع أن تصمد البطارية لساعات طويلة خلال استخدامك للهاتف بشكل متواصل أثناء مشاهدة الفيديوهات أو اللعب أو الاستماع بالموسيقى.

• أول إطلاق لهاتف OPPO Reno 8 Pro Plus من خلال شركة “أوبو” سوف يكون في دولة الهند يوم ال 31 من شهر ديسمبر المقبل.

سعر هاتف OPPO Reno 8 Pro Plus

• سعر هاتف OPPO Reno 8 Pro Plus في الهند يبلغ 44118 روبية، بما يعادل 560 دولار، و10500 جنية مصري.