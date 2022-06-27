تقنية

“أوبو تتحدي الجميع”.. سعر ومواصفات هاتف OPPO Reno 8 Pro Plus

محمود جمال محمد

أصدرت شركة أوبو هاتف OPPO Reno 8 Pro Plus والذي سيتم إطلاقة يوم 31 من شهر سبتمبر لعام 2022، ويأتي الهاتف بالكثير من المواصفات الرائعة، فالشاشة مقاسها 6.5 بوصة ودقتها 1080 × 2400 بيكسل، وذلك من أجل تجربة مميزة أثناء مشاهدة الفيديوهات والاستمتاع بالألعاب بكل سهولة و برؤية جيدة.

مواصفات هاتف OPPO Reno 8 Pro Plus

• هاتف OPPO Reno 8 Pro Plus بحتوي علي ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام ومساحة تخزين داخلية 128 جيجا، ومن تلك المساحة تستطيع أن تقوم بإضافة الكثير من الأفلام والفيديوهات والألعاب.

Oppo Reno 8 Pro Plus فخر هواتف أوبو ومنافس هواتف هواوي الحديثة وبمواصفات رائعة

وحش الأندرويد OPPO Reno 8 Pro Plus وقاتل هواتف هواوي الحديثة وبمواصفات عالية الدقة

مواصفات هاتف OPPO Reno 8 Pro Plus

• الكاميرا الأمامية للجهاز دقتها 16 بيكسل، والكاميرا الخلفية دقتها 60 بيكسل.

• المعالج في الهاتف يجعلك قادر على أداء جيد أثناء مشاهدة الفيديوهات وممارسة الألعاب، وهو من نوع Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) processor

• نظام تشغيل الهاتف هو أندرويد 11، وبطارية الهاتف قدرتها 4500 مللي أمبير.

• تستطيع أن تصمد البطارية لساعات طويلة خلال استخدامك للهاتف بشكل متواصل أثناء مشاهدة الفيديوهات أو اللعب أو الاستماع بالموسيقى.

سعر هاتف OPPO Reno 8 Pro Plus

• أول إطلاق لهاتف OPPO Reno 8 Pro Plus من خلال شركة “أوبو” سوف يكون في دولة الهند يوم ال 31 من شهر ديسمبر المقبل.

سعر هاتف OPPO Reno 8 Pro Plus

• سعر هاتف OPPO Reno 8 Pro Plus في الهند يبلغ 44118 روبية، بما يعادل 560 دولار، و10500 جنية مصري.

محمود جمال محمد

مهندس مصري أحب الكتابة في مجال الرياضة واتابع العديد من الصحف العالمية أول بأول


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